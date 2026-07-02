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[Clip] Đầu xe container bốc cháy ngùn ngụt trên đường cửa ngõ phía Tây TPHCM

Nguyễn Dũng

TPO - Sáng 2/7, Công an phường Bình Đông phối hợp với Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 20 (Công an TP.HCM) điều tra nguyên nhân vụ cháy xe container xảy ra trên đường Nguyễn Văn Linh.

Clip vụ cháy container.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 45, xe container mang biển kiểm soát 51C-958.71 đang lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh theo hướng về quốc lộ 1A thì tài xế phát hiện mùi khét cùng khói bốc lên từ phần đầu xe.

Tài xế lập tức cho xe tấp vào lề đường và sử dụng bình chữa cháy mini để dập lửa. Nhiều người dân đi đường cũng nhanh chóng mang bình chữa cháy đến hỗ trợ. Tuy nhiên, ngọn lửa bùng phát mạnh, nhanh chóng bao trùm phần đầu kéo của xe.

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Hình ảnh đầu xe container bốc cháy dữ dội.

Vụ cháy khiến nhiều phương tiện phải dừng lại để tránh khu vực nguy hiểm khiến giao thông trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh bị ùn ứ cục bộ trong thời gian lực lượng chức năng triển khai công tác chữa cháy và xử lý hiện trường.

Nhận tin báo, Công an phường Bình Đông cùng Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 20 nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, khống chế đám cháy, đồng thời trích xuất camera an ninh để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nguyễn Dũng
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