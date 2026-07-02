Bí thư Thành ủy TPHCM: 'Thành phố không chỉ mang tên Bác, mà phải thực hiện cho được khát vọng và mong muốn của Bác'

TPO - Sáng 2/7, tại Hội trường Thống Nhất, Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026), với chủ đề "Thành phố Hồ Chí Minh - Sáng mãi tên Người".

Dự lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, Phan Diễn, Trần Quốc Vượng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự chương trình Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Về phía TPHCM có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu qua các thời kỳ.

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng (bên phải) cùng nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tham dự lễ kỷ niệm còn có các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các đồng chí lão thành cách mạng, đại diện gia đình chính sách, người có công với cách mạng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố; đại diện các tổ chức chính trị - xã hội, chức sắc tôn giáo, đồng bào các dân tộc, kiều bào, đại diện cơ quan lãnh sự, tổ chức quốc tế và đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Tiết mục văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm.

Phát biểu chào mừng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Theo ông Trần Lưu Quang, lễ kỷ niệm là dịp để thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đi trước đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời nhìn lại chặng đường nửa thế kỷ xây dựng và phát triển của thành phố mang tên Bác.

Ông nhắc lại thời khắc lịch sử cách đây đúng 50 năm, vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 2/7/1976, Quốc hội khóa VI đã quyết nghị đặt tên thành phố Sài Gòn - Gia Định là Thành phố Hồ Chí Minh.

"Đó không chỉ là một quyết định có ý nghĩa lịch sử mà còn là sự thể hiện tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu; đồng thời gửi gắm niềm tin, kỳ vọng và trách nhiệm đối với thành phố trên hành trình phát triển cùng đất nước", ông Trần Lưu Quang nói.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu chào mừng.

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, việc được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh là niềm vinh dự thiêng liêng, đồng thời cũng là trách nhiệm to lớn trước Đảng, trước nhân dân và trước lịch sử.

Ông cho biết trong suốt 50 năm qua, TP.HCM luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Trung ương, sự đồng hành của các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, lực lượng vũ trang, kiều bào và bạn bè quốc tế.

"Thành phố chưa bao giờ bước đi một mình. Mỗi thành tựu đạt được đều có sự đồng hành, đóng góp của cả nước và sự cần cù, sáng tạo của hàng triệu người dân", ông nhấn mạnh.

Đánh giá về chặng đường phía trước, ông Trần Lưu Quang cho rằng TP.HCM đang đứng trước những cơ hội phát triển mới khi mở rộng không gian phát triển cùng Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo ông, việc hợp nhất không gian phát triển không chỉ là mở rộng địa giới hành chính mà còn tạo ra động lực tăng trưởng mới, mở ra tầm vóc phát triển mới cho thành phố. Cùng với đó, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 09 về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới, tiếp tục khẳng định quan điểm xuyên suốt: "TPHCM vì cả nước, cả nước vì TP.HCM."

Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định niềm vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh phải được cụ thể hóa bằng những kết quả phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng quản trị đô thị, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống nhân dân.

"Danh hiệu Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là một phần thưởng của quá khứ mà còn là lời nhắc nhở đối với hiện tại và cam kết đối với tương lai. Thành phố không chỉ mang tên Bác mà phải thực hiện cho được khát vọng và mong muốn của Bác; không chỉ giữ gìn danh hiệu ấy mà phải làm cho danh hiệu cao quý ấy ngày càng tỏa sáng bằng những thành tựu mới, những giá trị mới, những đóng góp mới cho sự phát triển", ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Ông cho biết TPHCM sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo và nghĩa tình; xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, công khai, minh bạch; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, dám hành động vì lợi ích chung, tạo môi trường thuận lợi để người dân có cuộc sống tốt hơn và doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn.

Khép lại bài phát biểu, Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố nguyện phát huy truyền thống của thành phố Anh hùng, quyết tâm xây dựng TP.HCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình, tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

"Để mỗi khi nhắc đến Thành phố Hồ Chí Minh, mọi người không chỉ hãnh diện về một tên gọi thiêng liêng mà còn tự hào về một thành phố luôn đổi mới, luôn khát vọng vươn lên. Đó là lời hứa của chúng ta với lịch sử, là trách nhiệm của chúng ta đối với hiện tại và là cam kết đối với các thế hệ mai sau", ông Trần Lưu Quang nói.