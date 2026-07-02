Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng nhiều nơi, Lào Cai cảnh báo khẩn

TPO - Mưa lớn kéo dài từ đêm 29 đến sáng 2/7 đã gây sạt lở, ngập úng tại nhiều địa phương ở tỉnh Lào Cai, làm nhiều diện tích lúa, hoa màu bị thiệt hại và một số tuyến giao thông bị chia cắt cục bộ.

Theo báo cáo của Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lào Cai, mưa lũ chủ yếu gây sạt lở taluy, hư hỏng cục bộ lề và mặt đường. Qua kiểm tra, các tuyến Quốc lộ không ghi nhận tình trạng ngập úng, ùn tắc, thiệt hại ghi nhận tại Quốc lộ 4D, Quốc lộ 4E, Quốc lộ 279, Quốc lộ 37, Quốc lộ 70.

Cụ thể, Quốc lộ 4D sạt taluy dương khoảng 166 m3 tại 4 vị trí; Quốc lộ 4E hư hỏng lề, mặt đường khoảng 420 m2 tại 1 vị trí; Quốc lộ 279 sạt taluy dương khoảng 4.766 m3 tại 3 vị trí, Quốc lộ 37 1 vị trí sạt lở taluy dương tại Km 296 +150 (đoạn qua thôn Lượng Thiện, xã Lương Thịnh), Quốc lộ 70 ghi nhận một điểm ngập úng.

Đường Quốc lộ 70 đoạn qua xã Phúc Lợi.

Mưa lớn kéo dài gây sạt lở đe doạ đến 34 hộ dân tại phường Âu Lâu.

Đối với nhóm đường tỉnh, thiệt hại tập trung tại các tuyến đường tỉnh 154, đường tỉnh 159, đường tỉnh 160, đường tỉnh 161, đường tỉnh 162 và đường tỉnh 163. Trong đó, đường tỉnh 161 chịu ảnh hưởng lớn với khoảng 2.020 m3 sạt taluy dương tại 2 vị trí; đồng thời ghi nhận sạt taluy âm khoảng 72 m và hư hỏng lề, mặt đường khoảng 150 m2. Đường tỉnh 162 ghi nhận 6 vị trí sạt taluy dương với tổng khối lượng khoảng 601 m3.

Giá trị thiệt hại ước tính khoảng 1 tỷ 736 triệu đồng; trong đó, thiệt hại trên các tuyến quốc lộ khoảng 516 triệu đồng, nhóm đường địa phương khoảng 1 tỷ 220 triệu đồng.

Một số tuyến Quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở taluy dương và sụt lún đường.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lào Cai đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nhanh chóng điều động máy móc, nhân lực đến hiện trường tổ chức hót dọn đất đá. Tại các vị trí dốc sạt, dòng chảy tràn qua mặt đường, lực lượng chức năng tiến hành căng dây phản quang, cắm biển cảnh báo để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Ngoài các tuyến đường Quốc lộ, đường tỉnh, tại các địa phương, do mưa lớn kéo dài khiến một số ngầm tràn bị ngập, một số tuyến đường giao thông nông thôn có nguy cơ sạt lở taluy dương và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.

Tại các điểm xung yếu trên ghi nhận tại một số địa phương, lực lượng công an cùng chính quyền đã tổ chức rà soát, cắm biển cảnh báo, đồng thời phân công lực lượng an ninh cơ sở cùng công an xã túc trực 24/24 để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông.

Công an xã Lương Thịnh bảo đảm an toàn cho các phương tiện qua Quốc lộ 37.

Công an xã Đông Cuông cắm biển cảnh báo nguy cơ sạt lở trên đường tỉnh 163.

Sau đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trong 24 giờ qua, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai vừa phát cảnh báo trong 6 giờ tới nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất, đặc biệt tại các khu vực đồi dốc, ven sông suối, trên sườn đồi dốc, taluy các tuyến giao thông, đặc biệt tại các tổ dân phố, thôn, bản và những điểm có nguy cơ cao thuộc các xã, phường.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh cho biết, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực trên địa bàn tỉnh đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Dự báo trong 6 giờ tới, khu vực tỉnh Lào Cai tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10 - 20 mm, có nơi trên 50 mm. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai xác định cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy ở cấp 1.

Người dân tại các khu vực có nguy cơ cao cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo của cơ quan chức năng và chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai theo hướng dẫn của chính quyền địa phương.