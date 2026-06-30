Hướng đến kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác: Công dân Alpha góp sắc màu cho thành phố

HHTO - Từ những sân chơi STEM, AI, Drone đến hội thi vẽ tranh, trình diễn nghệ thuật hay các hoạt động sống xanh, Lễ hội Thiếu nhi TP.HCM lần thứ IV là không gian để thế hệ Alpha tự tin thể hiện tài năng, nuôi dưỡng ý tưởng sáng tạo và lan tỏa tinh thần kết nối hướng đến ngày kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Từ sân chơi trải nghiệm đến "bệ phóng" tài năng nhí

Từ một ngày hội dành cho thiếu nhi, sau bốn mùa tổ chức, Lễ hội Thiếu nhi TP.HCM (Kids Fest) đã từng bước "lớn lên" cùng Đội viên thành phố. Quy mô được mở rộng, hoạt động ngày càng đa dạng, nội dung liên tục đổi mới theo xu hướng của thế hệ Gen Alpha, từ công nghệ, sáng tạo đến giáo dục kỹ năng và kết nối văn hóa, để mỗi bạn đều tìm thấy một không gian phù hợp với sở thích, được thể hiện bản thân và nuôi dưỡng những ước mơ đầu đời.

Lễ hội Thiếu nhi TP. Hồ Chí Minh Kids Fest lần 4 năm 2026 với chủ đề “Vòng tay bè bạn - Circle of Friendship”. Ảnh: Lễ hội Thiếu nhi Kids Fest.

Hội mê công nghệ thì tha hồ "F5" bản thân ngay tại Tầng 1 với không gian trải nghiệm STEM, Robotic hay thử thách với sân chơi lái Drone, AI Studio. Trong khi đó, hội ghiền dịch chuyển lại dừng chân tại Ốc đảo lễ hội, nơi có Làng văn hóa đa quốc gia, các gian hàng ẩm thực phong phú và những trạm sống xanh “Gieo hạt - Vươn mầm”.

Với chủ đề “Thiếu nhi: Vòng tay bè bạn”, mỗi góc nhỏ tại Lễ hội Thiếu nhi lần thứ IV đều là trạm năng lượng để tween vừa chơi, vừa học, vừa xem biểu diễn nghệ thuật, vừa được kết nối, giao lưu với Đội viên trên toàn thành phố. Hành trình tại Lễ hội Thiếu nhi TP.HCM là bệ phóng cho những tài năng nhí khẳng định bản sắc cá nhân, từ nét vẽ trẻ thơ đóng góp ý tưởng sáng tạo cho thành phố.

Những khoảnh khắc tập trung cao độ của các họa sĩ nhí trong hội thi vẽ tranh “Nhành cọ non”. Ảnh: Lễ hội Thiếu nhi Kids Fest.

Thiếu nhi thành phố vươn vai

Phù Đổng bằng sắc màu sáng tạo

Bên cạnh không gian sôi động của các trò chơi vận động, điểm dừng chân đặc biệt nhất của cô bạn Huỳnh Ngọc Tuệ Tâm (Lớp 9I1, Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, TP.HCM) chính là Ốc đảo Võ Thị Sáu - nơi diễn ra Hội thi vẽ tranh “Nhành cọ non”:

Bạn Huỳnh Ngọc Tuệ Tâm.

Mình đã dành khoảng một tuần để suy nghĩ và phát triển ý tưởng. Sau khi xác định được chủ đề, mình bắt đầu lên bố cục, lựa chọn màu sắc rồi luyện tập trước khi bước vào cuộc thi. Đến ngày thi, mình phải hoàn thành bức tranh đúng trong 2 giờ đồng hồ. Điều mình nhớ nhất là sau khi thi xong bước ra ngoài, các anh chị tình nguyện viên vẫn luôn có mặt để hỗ trợ, quan tâm, động viên các bạn thí sinh. Bạn Huỳnh Ngọc Tuệ Tâm

(Lớp 9I1, Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ, TP.HCM)

Để hoàn thành một bức tranh mang thông điệp lớn lao tại vòng Chung kết cấp Thành phố chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhất là khi áp lực thời gian và sự kỳ vọng của mọi người đổ dồn về phía các thí sinh. Bật mí về tác phẩm độc đáo của mình tại hội thi, Tuệ Tâm cho biết bạn lấy ý tưởng từ tinh thần sẻ chia và cùng nhau bảo vệ Trái Đất của thiếu nhi thành phố.

Bài dự thi "Hãy yêu thương Trái Đất - như trái tim của mình" của Huỳnh Ngọc Tuệ Tâm.

Đặc biệt, về mặt bố cục, cô bạn 2 sinh năm K12 cũng được truyền cảm hứng mạnh mẽ từ danh họa Pablo Picasso về cách sắp xếp hình khối và thể hiện ý tưởng theo phong cách trừu tượng, vận dụng khéo léo để tạo nên một bức tranh mang dấu ấn hội họa riêng của mình.

Những "mầm xanh" vì thành phố bền vững

Giành Giải Ba với bộ sưu tập thời trang "Sắc màu tái chế" tại Ngày hội tái chế vì môi trường sống xanh do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tân Hưng tổ chức, bạn Diệu Tâm (Phường Tân Hưng, TP.HCM) cùng các thành viên trong nhóm đã biến những vật liệu tưởng chừng bỏ đi thành các thiết kế đầy màu sắc, gửi gắm thông điệp "Tái chế hôm nay - Xanh mãi ngày mai".

Bạn Diệu Tâm (trái).

Trước cuộc thi, mình và các bạn cùng thầy cô đã lên ý tưởng, chỉnh sửa nhiều lần rồi luyện tập để hoàn thiện phần trình diễn. Thầy cô và phụ huynh luôn động viên, góp ý tận tình, giúp chúng mình tự tin hơn. Điều mình tâm đắc nhất không phải giải thưởng mà là học được cách lắng nghe, biết phối hợp với mọi người để hoàn thiện bản thân và có thêm nhiều trải nghiệm quý giá. Bạn Diệu Tâm (Phường Tân Hưng, TP.HCM)

Ngày hội tái chế vì môi trường sống xanh.

Từ một bộ sưu tập thời trang tái chế, một bức tranh về thành phố hay những giờ trải nghiệm STEM, Robotics, AI tại lễ hội, Gen Alpha đang được khuyến khích nhìn nhận những vấn đề của cộng đồng bằng góc nhìn sáng tạo và tích cực, biết sẻ chia và nuôi dưỡng trách nhiệm với thành phố đang bước sang giai đoạn mới.