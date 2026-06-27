Không chỉ là sự cố AI, vì sao nghệ sĩ Việt cần "người gác cổng" truyền thông?

HHTO - Những ngày qua, ồn ào xung quanh lá thư trúng tuyển Đại học Columbia của Hoa hậu Bảo Ngọc đã thu hút nhiều sự quan tâm. Dù nguyên nhân được xác định do lỗi xử lý AI, sự việc này đã mở ra một cuộc thảo luận lớn hơn về vai trò của Publicist - vị trí "gác cổng" danh tiếng còn khá mới mẻ tại Việt Nam.

Từ một lỗi công nghệ nhỏ đến tranh cãi lớn

Bài đăng về lá thư trúng tuyển chương trình Thạc sĩ tại Đại học Columbia của Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc đã nhận về nhiều luồng ý kiến trái chiều khi một số chi tiết trong văn bản bị nghi ngờ đã qua chỉnh sửa. Nàng hậu sau đó lên tiếng giải thích hình ảnh lá thư được xử lý bằng AI để che thông tin cá nhân, dẫn đến việc một số ký tự hiển thị không chính xác so với bản gốc.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc gây tranh cãi khi chỉnh sửa thư trúng tuyển. Ảnh: TNO.

Dù nguyên nhân xuất phát từ lỗi kỹ thuật hay quy trình xử lý nội dung, sự việc vẫn cho thấy một thực tế: Chỉ một sai sót nhỏ trong quá trình công bố thông tin cũng có thể biến thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng tiêu cực tới người nổi tiếng. Đây là lúc vai trò của những người đứng sau quản lý hình ảnh, kiểm soát thông điệp của người nổi tiếng được nhắc đến nhiều hơn. Tại các thị trường giải trí quốc tế, công việc này do các Publicist đảm nhiệm.

Publicist - Họ là ai và làm công việc gì?

Ở Việt Nam, mỗi người nổi tiếng thường sẽ có một người quản lý (Manager) cùng đồng hành. Tuy nhiên, hầu hết các quản lý hiện nay chủ yếu chỉ tập trung vào việc sắp xếp lịch trình, làm việc với đối tác và xử lý các công việc vận hành hàng ngày cho nghệ sĩ. Trong khi đó, việc xây dựng và quản trị hình ảnh của nghệ sĩ trước công chúng thường sẽ được giao lại cho các Publicist.

Theo nền tảng hướng nghiệp CareerExplorer, Publicist là người chịu trách nhiệm quản lý hình ảnh công chúng cho khách hàng thông qua các hoạt động truyền thông, quan hệ báo chí và xây dựng danh tiếng. Công việc của họ bao gồm:

Quảng bá hình ảnh cá nhân của nghệ sĩ đến công chúng.

Duy trì và tối ưu hóa mối quan hệ với giới truyền thông.

Hỗ trợ kiểm soát, xử lý các vấn đề liên quan đến danh tiếng.

Trên trang cá nhân, anh Minh Đức (PR manager) chia sẻ: “Trong thời đại thông tin lan truyền với tốc độ chóng mặt như hiện nay, vai trò của Celebrity Publicist ngày càng quan trọng. Họ không nhất thiết phải xuất hiện trước công chúng - ẩn danh cũng được, nhưng phải đảm bảo đứng sau quản lý truyền thông chặt chẽ cho nghệ sĩ. Nếu không thể thuê một Publicist riêng, các công ty quản lý KOL lớn hoàn toàn có thể thuê một Publicist để phụ trách cho một nhóm nghệ sĩ”.

Publicist là người quản lý hình ảnh truyền thông cho nghệ sĩ, người nổi tiếng. Ảnh được thực hiện bởi AI.

Quyền lực của "người gác cổng" thông tin

Một trong những vai trò rõ ràng nhất của Publicist chính là tham gia vào quá trình rà soát thông tin trước khi công bố ra công chúng. Họ sẽ trực tiếp đánh giá mức độ nhạy cảm của nội dung, tư vấn cách diễn đạt sao cho phù hợp với hình ảnh mà nghệ sĩ đang xây dựng. Điều này giúp hạn chế tối đa những phát ngôn dễ gây hiểu lầm hoặc tranh cãi.

Khi nội dung đã được công bố, Publicist tiếp tục đồng hành để xử lý nếu có khủng hoảng xảy ra. Họ chịu trách nhiệm đảm bảo thông điệp phản hồi đi đúng hướng, xuất hiện đúng thời điểm và không bị phân tán thông tin từ nhiều phía. Sự chuyên nghiệp này sẽ giúp kịp thời “dập tắt” các tin đồn sai lệch có khả năng ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh nghệ sĩ.