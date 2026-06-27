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Đời sống

Sự thật về lời đồn Haaland "thả bom" khiến các cầu thủ không dám theo kèm

Sơn Trần (dịch)

HHTO - Đoạn video cũ của Erling Haaland bất ngờ được dân mạng "đào lại" và biến thành meme gây bão trên các nền tảng xã hội. Nhiều người hài hước cho rằng tiền đạo người Na Uy sở hữu "vũ khí bí mật" khiến các hậu vệ không dám áp sát đó là "thả bom". Vậy thực hư câu chuyện này là gì và điều gì mới thực sự khiến Haaland trở thành "cơn ác mộng" với mọi hàng thủ?

Một khoảnh khắc trên sân cỏ tạo nên meme triệu lượt xem

Những ngày gần đây, mạng xã hội quốc tế bất ngờ lan truyền trở lại đoạn video ghi cảnh Erling Haaland đứng cạnh một cầu thủ đối phương. Chỉ từ biểu cảm nhăn mặt của cầu thủ đối phương, nhiều tài khoản đã đùa rằng ngôi sao của Manchester City vừa tung ra "vũ khí sinh học" khiến đối thủ phải tránh xa.

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Từ đó, hàng loạt bài đăng, video chế và bình luận hài hước xuất hiện với nội dung: Không ai theo kèm được Haaland vì anh ấy… "thả bom". Một số người hâm mộ thậm chí còn đặt cho chân sút người Na Uy những biệt danh vui như "Fartling Haaland" hay "cỗ máy sinh học".

Sự thật phía sau câu chuyện gây cười

Thực tế, không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Haaland từng sử dụng "chiêu thức" đặc biệt này trên sân cỏ. Toàn bộ câu chuyện chỉ là một meme được cộng đồng mạng sáng tạo từ một khoảnh khắc vô tình trong trận đấu. Đây cũng là điều thường thấy trong bóng đá hiện đại, khi chỉ một biểu cảm hay góc quay hài hước cũng có thể trở thành chủ đề bàn tán khắp mạng xã hội.

Nếu có lý do khiến các trung vệ phải "khổ sở" khi đối đầu với Erling Haaland, đó chính là bộ kỹ năng gần như hoàn hảo của tiền đạo này. Sở hữu chiều cao gần 1,95 m, thể hình vượt trội nhưng vẫn cực kỳ nhanh nhẹn, Haaland có thể bứt tốc như một cầu thủ chạy cánh. Bên cạnh đó, khả năng chọn vị trí, di chuyển không bóng và dứt điểm đa dạng giúp anh luôn xuất hiện đúng lúc ở những điểm nóng trong vòng cấm.

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Chính những phẩm chất ấy mới là nguyên nhân khiến các hàng thủ phải đau đầu mỗi khi đối đầu với tiền đạo người Na Uy, chứ không phải bất kỳ "vũ khí bí mật" nào như lời đồn trên mạng.

Meme hài hước cho thấy sức hút của Haaland

Dù chỉ là một câu chuyện mang tính giải trí, meme Haaland "thả bom" khiến đối thủ không dám theo kèm" vẫn cho thấy sức ảnh hưởng của ngôi sao Manchester City đối với người hâm mộ.

Bởi suy cho cùng, điều khiến các hậu vệ thực sự sợ hãi không phải là mùi hương tưởng tượng nào đó, mà chính là khả năng ghi bàn đáng sợ của một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới hiện nay.

Erling Haaland đang có kỳ World Cup 2026 đáng nhớ cùng đội tuyển Na Uy. Ở vòng bảng, tiền đạo của Manchester City ghi 4 bàn sau 2 trận đầu, góp công lớn giúp Na Uy giành vé vào vòng knock-out lần đầu tiên sau 28 năm. Dù Na Uy thua Pháp ở lượt cuối, Haaland được giữ sức cho chặng đường tiếp theo. Với phong độ ghi bàn ấn tượng, anh hiện là một trong những ứng viên sáng giá cho danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2026.

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Sơn Trần (dịch)
SPORTbible
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