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“Động đất đôi” ở Venezuela: Video đường phố tan hoang, mờ mịt gây ám ảnh

Thục Hân

HHTO - Hai trận động đất mạnh xảy ra liên tiếp chỉ trong khoảng 40 giây ở Venezuela. Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố. Hình ảnh đường phố tan hoang, gần như bị phá hủy hoàn toàn sau động đất khiến ai nhìn cũng vừa sợ vừa thương.

Tóm tắt nhanh:

· "Động đất đôi" là hiện tượng hai trận động đất mạnh xảy ra rất gần nhau về thời gian và vị trí, được coi là khá hiếm.

· Hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ xảy ra liên tiếp khiến Venezuela ban bố tình trạng khẩn cấp.

· Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) ước tính số người thiệt mạng có thể lên đến 10.000 - 100.000 người.

“Động đất đôi” làm rung chuyển Venezuela

Venezuela vừa phải hứng chịu 2 trận động đất liên tiếp, theo AP. Đây gọi là “động đất đôi” hoặc “động đất kép”.

Cảnh các tòa nhà hư hại sau động đất tại Caracas, Venezuela
Một người ở khu vực một tòa nhà bị sập tại Caracas (thủ đô Venezuela) sau động đất. Ảnh chụp ngày 24/6. Ảnh: Adrian Naranjo/ AP.

Theo trang Venezuela Analysis, các trận động đất cường độ 7,2 và 7,5 độ đã xảy ra chỉ cách nhau khoảng 40 giây, vào lúc sau 6h chiều thứ Tư (sau 5h sáng nay, 25/6, theo giờ Việt Nam). Rung chấn được cảm thấy ở cả Brazil và Colombia. Các cơ quan địa chất ghi nhận 20 dư chấn trong vài giờ sau đó.

Các video trên mạng xã hội cho thấy đường phố ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất trông tan hoang, mờ mịt; có những nơi gần như cả con phố bị phá hủy.

Đây là video những con phố tan hoang do động đất:

Nguồn: Mr ashen.

"Động đất đôi" là gì?

Theo India Today, hiện tượng động đất đôi là khi hai trận động đất mạnh, có cường độ gần như nhau, xảy ra gần cùng một đứt gãy hoặc hai đứt gãy gần nhau trong một khoảng thời gian rất ngắn, thường chỉ cách nhau vài chục giây đến vài phút.

Khác với chuỗi động đất thông thường, khi có một trận động đất chính và các dư chấn nhỏ hơn sau đó, với động đất đôi thì không có trận động đất nào chiếm ưu thế rõ ràng.

Trong trường hợp ở Venezuela, trận động đất thứ hai mạnh hơn và xảy ra sau trận đầu tiên chưa đầy một phút. Đây là điều cực kỳ nguy hiểm vì nó có thể khiến các công trình vốn đã bị suy yếu tiếp tục chịu rung lắc mạnh, làm tăng nguy cơ sập, đổ.

Người dân sơ tán khỏi các tòa nhà sau động đất ở Caracas
Người dân ngồi ngoài phố ở Caracas sau khi động đất xảy ra. Ảnh: Ariana Cubillos/ AP.

Cảnh báo thương vong có thể rất lớn

Tính đến trưa 25/6 (giờ Việt Nam), số người thiệt mạng đã được xác nhận là 32, ít nhất 700 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu, theo trang Al Jazeera.

USGS cảnh báo số người thiệt mạng cuối cùng có thể lên đến 10.000 - 100.000 người, theo trang The Statesman.

Nhiều người mắc kẹt sau động đất tại Venezuela
Nhiều nhà cửa đổ nát ở Caracas sau động đất. Ảnh: Ariana Cubillos/ AP.

Công tác tìm kiếm, cứu hộ và đánh giá thiệt hại đang được tiếp tục. Nhiều người gọi đây là “một thảm họa thực sự”.

Hai trận động đất này là thuộc số những trận động đất mạnh nhất từng xảy ra ở Venezuela trong hơn một thế kỷ, theo AP.

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Thục Hân
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