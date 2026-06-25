Đêm nay Hà Nội có thể đón mưa dông: Chuỗi ngày mưa sẽ kéo dài đến bao giờ?

HHTO - Hà Nội được dự báo sắp có mưa dông và bước vào đợt mưa dài ngày. Nắng nóng kết thúc từ ngày mai, nhiệt độ sẽ giảm rõ rệt. Mưa ở Hà Nội có thể kéo dài đến bao giờ?

Tóm tắt nhanh: · Đêm nay, mưa dông có thể xảy ra ở Hà Nội sau những ngày nắng nóng đỉnh điểm. · Từ ngày 26/6, nắng nóng ở Hà Nội được dự báo chấm dứt, nhiệt độ giảm rõ rệt. · Hà Nội có thể có mưa rải rác gần như hằng ngày, ít nhất đến hết tháng 6, chủ yếu vào tối và đêm.

Ở Hà Nội đêm qua vẫn nóng hầm hập sau khi ban ngày nắng nóng phải nói là “kinh hoàng”, với nhiệt độ cao nhất tại trạm Láng là 40,8oC.

Sự thay đổi được chờ đợi nhất về thời tiết có thể sẽ bắt đầu từ tối hoặc đêm nay, khi Hà Nội được dự báo xuất hiện mưa dông.

Dự báo mưa ở một số khu vực tại miền Bắc đêm nay (25/6 sang 26/6). Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Hà Nội chuẩn bị thay đổi thời tiết

Hôm nay, 25/6, nhiệt độ ở Hà Nội giảm nhẹ so với hôm qua, nhưng cảm giác ngoài trời thì vẫn vừa nóng vừa oi, nhiệt độ cảm nhận không thay đổi mấy, chiều nay có thể vẫn lên đến 46oC.

Nhưng theo phần lớn các mô hình dự báo hiện tại, khoảng tối đến đêm nay, Hà Nội có thể có mưa dông. Và đây là thời điểm “bước ngoặt” để rồi nắng nóng kết thúc.

Ngày mai hết nắng nóng, mưa có thể xuất hiện gần như hằng ngày

Các mô hình dự báo hiện cho thấy ngày 26/6, nắng nóng chấm dứt ở Hà Nội (và có thể toàn miền Bắc). Nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội có thể giảm xuống mức 32 - 33oC, thấp hơn đáng kể so với ngày 24 - 25/6.

Dự báo nhiệt độ thực ở một số khu vực tại miền Bắc chiều mai, 26/6: Không còn nắng nóng. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Miền Bắc được dự báo bước vào một đợt mưa dài, trong đó Hà Nội có thể có mưa rải rác gần như hằng ngày, tập trung chủ yếu vào tối và đêm. Trạng thái mưa rải rác kiểu này có thể kéo dài ít nhất đến hết tháng 6.

Các mô hình hiện tại cũng cho thấy mưa ở Hà Nội có thể còn kéo sang những ngày đầu tháng 7. Tuy nhiên, dự báo càng xa thì độ chắc chắn càng giảm; nên như câu nói của người Nhật: “Gió của ngày mai thì ngày mai thổi”, ta cứ nên tập trung vào những ngày cuối tháng 6 đã.

Tóm lại, từ mai đến hết tháng 6, người dân ra ngoài nên mang đồ che mưa; nếu gặp dông gió thì cần nhanh chóng tìm nơi trú, tránh đứng dưới cây lớn hoặc gần các kết cấu dễ rơi, đổ.