TP.HCM: Các trường đại học sôi nổi ra quân Chiến dịch Mùa Hè Xanh năm 2026

HHTO - Trong không khí sôi nổi của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026, sinh viên Trường Đại học Tài chính - Marketing (UFM) và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG-HCM đã đồng loạt ra quân Chiến dịch Mùa Hè Xanh lần thứ 33. Với tinh thần xung kích, trách nhiệm và khát vọng cống hiến, các chiến sĩ áo xanh sẵn sàng mang sức trẻ, tri thức đến cộng đồng thông qua nhiều hoạt động thiết thực vì an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển địa phương.

Hòa chung khí thế của tuổi trẻ TP.HCM bước vào mùa tình nguyện Hè năm 2026, sinh viên các trường đại học trên địa bàn thành phố đã đồng loạt tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Mùa Hè Xanh, thể hiện tinh thần tình nguyện, trách nhiệm và khát vọng cống hiến vì cộng đồng.

Tại Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM đã diễn ra Lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh lần thứ XXV năm 2026. Với khẩu hiệu hành động “Xung kích - Trách nhiệm - Tình nguyện - Gắn kết cộng đồng". Năm nay trường có 550 chiến sĩ nhiệt huyết được biên chế thành 22 đội hình (bao gồm 4 đội hình thường trực, 5 đội hình không thường trực và 13 đội hình chuyên) sẽ cùng nhau lan tỏa sức trẻ tại mặt trận TP.HCM và tỉnh Đồng Tháp. Các phần việc sẽ bám sát nhu cầu thực tiễn của địa phương, tập trung vào: Nâng cấp hạ tầng, tuyên truyền phổ biến pháp luật, hỗ trợ chuyển đổi số, tổ chức các lớp ôn tập hè và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.



Theo định hướng của Đồng chí Chế Thị Ngọc Tân - Phó Bí thư Thường trực Đoàn Trường, Chỉ huy trưởng Chiến dịch, năm nay UEL sẽ tập trung cao độ vào công cuộc chuyển đổi số, hỗ trợ cải cách hành chính và triển khai Đề án 06. Khẳng định bản sắc riêng, các chiến sĩ sẽ cố gắng phát huy tối đa thế mạnh trong lĩnh vực Kinh tế, Kinh doanh, Quản lý và Luật để đồng hành, tư vấn pháp luật và chăm lo cho các đối tượng yếu thế tại địa phương.

Đại diện 22 đội hình của Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG- HCM. ﻿Ảnh: Mùa hè xanh UEL

Trong đó, Chiến dịch Mùa Hè Xanh tiếp tục là môi trường để chiến sĩ toàn thành và đặc biệt là chiến sĩ UFM phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, mang sức trẻ đến với cộng đồng bằng những công trình và phần việc thiết thực. Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, các chiến sĩ Mùa Hè Xanh sẽ tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, hỗ trợ an sinh xã hội, xây dựng nếp sống văn minh và đồng hành cùng địa phương trong công cuộc chuyển đổi số, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.

Các chiến sĩ Trường UFM đã sẵn sàng tham gia chiến dịch Mùa hè xanh. ﻿Ảnh: Mùa Hè Xanh UFM

Trong dịp này, tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM (cơ sở Linh Xuân), Lễ ra quân Chiến dịch Tình nguyện Mùa Hè Xanh năm 2026 được tổ chức trong không khí hào hứng và đầy nhiệt huyết. Các chiến sĩ tình nguyện của nhà trường thể hiện quyết tâm mang sức trẻ, tri thức và tinh thần trách nhiệm đến với cộng đồng thông qua nhiều hoạt động thiết thực trong suốt chiến dịch.

Lễ ra quân tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG-HCM). ﻿Ảnh: Hành trình mùa xanh

Lễ ra quân tại các đại học đánh dấu cho sự khởi đầu của Chiến dịch Mùa Hè Xanh năm 2026 của sinh viên thành phố. Từ những công trình thanh niên, hoạt động an sinh xã hội đến các chương trình đồng hành cùng người dân và thiếu nhi, các chiến sĩ áo xanh hứa hẹn sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị tích cực, góp phần xây dựng cộng đồng ngày càng văn minh, nghĩa tình.