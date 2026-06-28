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Concert Thanh Xuân: Bản sắc tuổi trẻ từ dàn nghệ sĩ "ôm sít-rịt" và pháo hoa điểm 10

Sam - Ảnh: Team SPS Tiền Phong Online, Lê Vượng, Lê Trung

HHTO - Ở Concert Thanh Xuân, dàn nghệ sĩ kể câu chuyện của thế hệ trẻ ở những mốc thời gian hào hùng của lịch sử đến nhịp đập hiện đại. Những set diễn sẽ không thể "cháy hết nấc" nếu không có sự ủng hộ cuồng nhiệt từ khán giả.

Khoảng 20.000 khán giả đã phủ kín Trường đua F1 (Hà Nội) như lời hẹn với Concert Thanh Xuân vào tối 26/7. Từ bối cảnh sân khấu, những sân khấu đầu tiên đến khoảnh khắc cuối cùng của đêm nhạc, đều chạy theo mạch chính là cất lên câu chuyện đầy sắc màu về thanh xuân của thế hệ trẻ Việt Nam.

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Ảnh: Lê Vượng - Lê Trung

Liên khúc Áo xanh gọi tương lai - Việt Nam do Hòa Minzy và Lâm Phúc mở màn đã định hình chương đầu tiên. Đó là không gian về một thời hào hùng, về cách người trẻ hiện đại tôn trọng, tự hào và học hỏi tinh thần dấn thân, cống hiến của thế hệ cha anh - những người trẻ đã cùng nhau "Lên Đàng" (Muộii, Lâm Phúc thể hiện).

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Ảnh: Lê Vượng - Lê Trung

Hỗ trợ tạo thêm sự hoành tráng cho phần trình diễn Đường Lên Phía Trước của "Anh tài" Đông Hùng là khoảnh khắc hàng trăm thanh niên tái hiện cảnh kéo pháo ở Chiến dịch Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu". Khi sự thổn thức và cảm xúc của khán giả đã được đẩy lên cao trào thì Võ Hạ Trâm bước ra, hòa giọng với "cặp bài trùng" của mình trong hai ca khúc Tự Nguyện, Mãi Mãi Tuổi 20 tạo thành bước chuyển mượt mà cho câu chuyện từ quá khứ đến cách thanh niên hiện đại tiếp nối tinh thần nhiệt huyết của cha anh.

Khán giả đã đúng khi đoán trúng phóc ca khúc về Tổ quốc mà "Anh tài" Đông Hùng thể hiện. Điều bất ngờ đến từ "sít-rịt" mà nam ca sĩ là sân khấu Rock It's My Life đầy mạnh mẽ, gây ấn tượng đến nghẹt thở, không chỉ bởi khoảnh khắc "bắn nốt cao" đỉnh nóc như thường lệ mà còn bởi giọng gằn nội lực.

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Ảnh: Team SPS Tiền Phong

Một điểm mới khiến khán giả thích thú khác trong bước chuyển chương 1 - 2 còn có màu sắc mới trong bản nhạc kinh điển Bước chân trên dải Trường Sơn với đoạn rap mới của Double2T.

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Ảnh: Team SPS Tiền Phong

Nếu Võ Hạ Trâm mang đến đoạn drop điệu nghệ cùng chất giọng vang sáng đặc trưng trong Việt Nam kiêu hãnh thì Ngọc Khánh Chi, Ali Thục Phương tiếp nối cảm xúc tự hào với Việt Nam tử tếĐiều tử tế bay xa đầy trong trẻo và hồn nhiên.

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Ảnh: Team SPS Tiền Phong
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Ảnh: Lê Vượng - Lê Trung
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Ảnh: Lê Vượng

Những năm trở lại đây, thế hệ trẻ không ngừng lan tỏa nét đẹp văn hóa theo cách kết hợp giữa tinh hoa truyền thống và hiện đại. Đó là điều Concert Thanh Xuân không thể bỏ lỡ. Double2T cất nhịp rap À Lôi đầy tự hào về thế hệ "người miền núi chất". Hòa Minzy ưu ái mang luôn màn "đu vòng" trứ danh ở concert cá nhân với Thị Mầu. Đó là Hà Myo với Son, Giai điệu Việt Nam mình và cả một đoạn xẩm đặc biệt dành riêng cho khán giả Concert Thanh Xuân.

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Minh Ngọc dịu dàng với Quê Tôi. Ca sĩ Trần Ngọc Ánh đem đến không khí tươi sáng, sôi động với Nụ cười 18 20, Đi Giữa Trời Rực Rỡ. - Ảnh: Team SPS Tiền Phong
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Ảnh: Lê Vượng - Lê Trung

Chương cuối của concert dành trọn cho các ngôi sao Gen Z, thể thiện "Thanh xuân rực rỡ" với tất tần tật cung bậc cảm xúc của tuổi trẻ. Giai điệu Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời đã được buitruonglinh mở màn cho set diễn, kết tiếp là sự ngọt ngào đầy vỗ về từ Từng Ngày Yêu Em, Đường Tôi Chở Em Về.

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Ảnh: Lê Vượng - Lê Trung

CONGB thể hiện góc độ tinh nghịch, đáng yêu của tuổi trẻ với Nhớ Em 8 Lần, Ngôi Sao Hy Vọng. Điều khiến các fan "camp rào" cảm thấy xua tan mệt mỏi là màn "vượt biên" tiến lại gần để tương tác, trao quà bất ngờ từ các nghệ sĩ.

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Ảnh: Team SPS Tiền Phong

Muộii đem đến 2 hình ảnh khác nhau ở concert Thanh Xuân. Nếu chương đầu biểu diễn kết hợp là năng lượng nhiệt huyết, thì ở set diễn của riêng mình, cô "nũng nịu" hơn, nữ tính, ngọt ngào hơn với Thanh xuân ta gặp nhau, Nhé anh.

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Ảnh: Lê Vượng - Lê Trung

Quang Hùng MasterD khiến toàn trường đua như "nổ tung" từ nhịp intro. Tình đầu quá chén, Catch Me If You Can, mashup Đừng khóc một mình - Chân thànhThủy triều. Sự đan xen của nhạc điện tử bắt tai, quãng nghỉ Ballad cân bằng và lại một lần nữa "lên con beat" chiến để kết màn trong pháo hoa rực rỡ - đó là những điều làm nên sân khấu khó chê của "tổng tài" nhà MUZIK.

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Ảnh: Team SPS Tiền Phong

Nói đến pháo hoa, đây cũng là "đặc sản" từ Concert Thanh Xuân gây ấn tượng mạnh với khán giả. Trên khắp mạng xã hội, lời khen dành cho pháo hoa mở màn, đan xen đến khi kết thúc, xuất hiện dày đặc. Ban tổ chức huy động pháo hoa tầm thấp gồm 90 giàn và 200 ống phun hoa.

Tiếng hát vang hòa nhịp với bản mash-up Nhà tôi có treo một lá cờ - Nhớ mãi chuyến đi là khoảnh khắc khó phai đầy hạnh phúc và xúc động ở cuối chương 3 của concert. Bên cạnh đó, việc kiến tạo và giữ nhịp cháy cho khởi động và kết thúc chương trình không thể bỏ qua set đánh DJ từ DJ Hoaprox và MC Torich. Dưới pháo hoa sáng rực cả khoảng trời, trong tiếng nhạc sôi động, khoảnh khắc khán giả trẻ có thể chẳng hề biết nhau nhưng tay nắm tay, vai kề vai nhảy hát vòng quanh dưới sân khấu - tất cả đã khép lại một Concert Thanh Xuân rực rỡ.

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Xin cảm ơn tất cả khán giả đã ở lại đến cuối cùng với Thanh Xuân!

Sam - Ảnh: Team SPS Tiền Phong Online, Lê Vượng, Lê Trung
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