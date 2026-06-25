Thư Thoại Cho Isabelle: Ngọt ngào mà chữa lành, hơn cả một chuyện tình lãng mạn

HHTO - Hơn cả một chuyện tình lãng mạn, “Thư Thoại Cho Isabelle” (Voicemails For Isabelle) là một hành trình chữa lành của những người muốn vượt qua nỗi đau mất mát quá lớn và tìm thấy những điều ý nghĩa trong cuộc sống.

Tóm tắt nhanh: - Thư Thoại Cho Isabelle (Voicemails For Isabelle) là một phim thể loại hài lãng mạn phát sóng độc quyền trên Netflix. - Chuyện phim xoay quanh một nữ đầu bếp đang đau buồn sau cái chết của cô em gái, vô tình tìm thấy tình yêu với một người đàn ông tình cờ đang sử dụng số điện thoại trước đây thuộc về em gái cô. - Diễn viên chính: Zoey Deutch (Set It Up), Nick Robinson (Love, Simon). - Chấm điểm: 4/5

* Lưu ý: Bài viết có thể tiết lộ nội dung phim

Khi nhảy vào thể loại phim hài lãng mạn, Netflix có lúc thất bại, có lúc thành công. Với Thư Thoại Cho Isabelle (Voicemails For Isabelle), Netflix đã thành công. Đầu năm nay, với People We Meet On Vacation; và giữa năm, với Voicemails For Isabelle; Netflix đang gieo vào trái tim của những khán giả yêu thích dòng phim này hy vọng rằng thời đại của phim hài lãng mạn sắp trở lại rộn ràng lần nữa.

Câu chuyện của Thư Thoại Cho Isabelle xoay quanh Jill (Zoey Deutch), một cô gái sôi nổi, tràn đầy năng lượng, có phần kỳ quặc nhưng là kiểu kỳ quặc thú vị, đáng yêu. Jill có một cô em gái tên Isabelle. Mắc bệnh xơ nang, từ bé Isabelle đã ốm yếu, ra vào bệnh viện thường xuyên, không thể có được một tuổi thơ hay một cuộc sống đúng nghĩa. Jill thay em gái trải nghiệm nhiều thứ trong cuộc sống và kể lại cho cô bé nghe. Bằng lời, bằng những cuộc gọi điện thoại, và bằng những thư thoại.

Khi trưởng thành, Jill rời quê nhà Austin, Texas để đến San Francisco thực hiện ước mơ trở thành đầu bếp. Mọi thứ với cô không được suôn sẻ lắm! Jill vướng vào vòng xoáy hẹn hò thất bại với một loạt những gã trai chẳng ra sao, sai lầm nối tiếp sai lầm. Jill khao khát trở thành một đầu bếp, được nấu, được sáng tạo công thức, nhưng công việc hàng ngày trong bếp của cô chỉ là đứng thái quất (tắc), chắc phải đến cả hàng trăm quả.

Dù cuộc sống nở hoa hay bế tắc, Jill vẫn thường xuyên gọi điện, gửi thư thoại cho Isabella, chia sẻ về công việc lẫn tình yêu ở thành phố mới cho em gái. Đến một ngày, sức khỏe Isabelle chuyển biến xấu, Jill vội vã trở về nhưng em gái cô đã không thể qua khỏi.

Jill và Isabelle từng cùng chia sẻ một căn phòng, sống chung và chia sẻ một cuộc đời. Khi sống xa nhau do công việc, cả hai vẫn thường xuyên kết nối qua điện thoại và tin nhắn thoại. Họ không những là chị em mà còn luôn là bạn thân của nhau. Do đó, khi mất đi Isabelle, Jill thấy cuộc sống của mình đầy những khoảng trống, vỡ vụn.

Dù Isabelle không còn nữa, Jill vẫn tiếp tục gửi tin nhắn thoại đến số điện thoại di động của Isabelle, như thể em gái cô vẫn còn sống để nghe chúng. Đó là cách để Jill đối phó với nỗi mất mát không thể tưởng tượng nổi. Đó là một cách để Jill không bao giờ phải nói lời tạm biệt.

Tuy nhiên, Jill không hề biết rằng số điện thoại của Isabelle giờ đây đã được chuyển đến một người dùng mới. Đó là một anh chàng điển trai, làm nghề môi giới bất động sản Wes (Nick Robinson). Từ tò mò ban đầu, Wes về sau thấy hứng thú và say mê những tin nhắn thoại của Jill. Anh thậm chí còn lên đường đến San Francisco trong vỏ bọc một “chuyến công tác” để tìm Jill.

Khi gặp nhau lần đầu tiên, Jill và Wes lập tức cảm thấy hợp nhau. Tất nhiên, Wes có lợi thế hơn vì anh đã biết nhiều về Jill, dựa trên các thông tin góp nhặt được về cô thông qua nhiều tin nhắn thoại cô đã gửi. Nhưng sự ăn ý, hòa hợp giữa họ rất rõ ràng ngay từ đầu, những tin nhắn thoại không phải là lý do mà chỉ là chất xúc tác.

Tình yêu đã nảy nở, dẫu vậy lời nói dối vẫn còn đó. Wes vẫn chưa nói với Jill rằng thực chất anh là người đang nhận những tin nhắn thoại cô gửi cho em gái đã mất, đã can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng tư của cô mà không được phép. Và rồi việc gì đến, sẽ đến.

Dễ tìm thấy ở Thư Thoại Cho Isabelle một số mô típ thường thấy ở những phim hài lãng mạn khác, điển hình là You’ve Got Mail (1998, Tom Hanks, Meg Ryan). Các tình tiết cũng dễ đoán và dĩ nhiên vẫn có những điểm trừ. Nhưng Thư Thoại Cho Isabelle rất dễ xem, dễ cảm, khiến khán giả hồi hộp lẫn rung động trước những gì diễn ra trên màn ảnh, cùng cười và cùng khóc với nhân vật. Những tình huống cường điệu hóa, những mô típ quen thuộc được sắp xếp và xử lý khéo léo để không gây nhàm chán.

Một trong những chi tiết thú vị và mang “hơi thở” hiện đại trong Thư Thoại Cho Isabelle là âm nhạc của Taylor Swift. Lời một số các ca khúc của Taylor Swift như Look What You Made Me Do hay Marjorie được trích dẫn, sử dụng như lời thoại giữa các nhân vật mang đến cho phim sự hài hước riêng, và cũng là một cách kết nối với thế hệ khán giả trẻ.

Phải nói rằng trong một kịch bản dễ đoán như Thư Thoại Cho Isabelle, độ đẹp đôi và sự ăn ý tuyệt vời của hai diễn viên chính Zoey và Nick đã khiến toàn bộ câu chuyện của phim tỏa sáng.

Zoey Deutch mang đến một Jill quá sống động, sôi nổi, tràn đầy năng lượng, đồng thời cũng dễ bị tổn thương. Nhưng nổi bật nhất ở Jill là dáng vẻ không dễ bị khuất phục, cả ở những lúc cô vụn vỡ nhất.

Và Nick, không chỉ có vẻ ngoài điển trai, ở anh còn toát lên một sự đáng tin cậy. Với sự điều chỉnh tinh tế trong diễn xuất của Nick, nhân vật Wes hiện lên một cách dễ mến, hơn là hình tượng một kẻ trơ trẽn “nghe trộm” tin nhắn thoại riêng tư của người khác, hay một kẻ lăng nhăng sợ cam kết trong tình yêu.

Thư Thoại Cho Isabelle không chỉ là một câu chuyện tình yêu lãng mạn ngọt ngào, mà còn là một hành trình chữa lành, vượt qua nỗi đau khi mất đi một người quá quan trọng trong cuộc đời. Nó cũng truyền cảm hứng và dũng khí cho những trái tim nhiều khao khát, dám đam mê, để vứt đi một công việc chỉ bào mòn niềm vui và dành sự nỗ lực cho những điều xứng đáng hơn.

Thư Thoại Cho Isabelle (Voicemails For Isabelle) đang được phát sóng trên Netflix.