Khán giả có được gặp "thầy Na" Kim Moo Yul ở Knock Off khi Kim Soo Hyun trở lại?

HHTO - Truyền thông Hàn tiết lộ, Kim Soo Hyun đang chuẩn bị cho các hoạt động trở lại giới giải trí. Ít ai biết rằng, "thầy Na Hwa Jin" của "Teach You A Lesson" (Bài Học Đáng Đời) cũng sắm một vai nhỏ trong bộ phim đang bị "đắp chiếu" "Knock Off" (Kim Soo Hyun đóng chính).

Sau khi cảnh sát bắt giữ Kim Se Ui - người điều hành Viện Garo Sero và kết quả điều tra sơ bộ có nhiều điểm có lợi cho Kim Soo Hyun, phía nam diễn viên được cho là đang rục rịch chuẩn bị cho việc trở lại.

Theo trang Hankookilbo, Kim Soo Hyun dự kiến sẽ quay quảng cáo cho một thương hiệu thời trang của Philippines vào tháng 7. Buổi ghi hình này đánh dấu hoạt động chính thức đầu tiên của anh kể từ khi vụ bê bối nổ ra vào tháng 3 năm ngoái, dẫn đến việc bị chấm dứt các hợp đồng quảng cáo và hoãn vô thời hạn hàng loạt dự án.

Knock Off được cho là có phí đầu tư sản xuất 60 tỷ won (hơn 1000 tỷ đồng).

Mặc dù kỳ vọng về sự trở lại của Kim Soo Hyun tăng lên kể từ khi cuộc điều tra có tiến triển mới, một số người trong ngành vẫn bày tỏ nghi ngại về việc ác cảm của công chúng vẫn chưa hoàn toàn được xóa bỏ. Ngay cả khi dự án được phát hành, những đánh giá của công chúng về đời tư của Kim Soo Hyun có thể làm lu mờ thảo luận về tác phẩm.

Nếu Kim Soo Hyun thuận lợi trở lại, Knock Off sẽ thoát cảnh "đắp chiếu". Đây là series gốc của Disney+, từng được cho là sẽ phát sóng vào tháng 4 năm ngoái nhưng buộc phải hoãn chiếu vô thời hạn do tranh cãi của nam chính.

Knock Off kể về Kim Sung Joon (Kim Soo Hyun) - người đàn ông có cuộc sống hoàn toàn bị đảo lộn bởi cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 (IMF), từ một nhân viên văn phòng bình thường trở thành ông trùm của thị trường hàng giả toàn cầu. Jo Bo Ah vào vai cảnh sát Song Hye Jung.

Trong trường hợp Knock Off được đẩy phát sóng trong năm nay, thì đây sẽ là bộ phim chiếu trên nền tảng OTT tiếp theo của Kim Moo Yul. Với Teach You A Lesson, anh vào vai thanh tra Na Hwa Jin của Cục bảo vệ quyền sư phạm, ở Knock Off, Kim Moo Yul lại có duyên với mảng pháp lý.



Anh sẽ vào vai Baek Jong Min - công tố viên làm việc tại Văn phòng công tố quận trung tâm kiêm trưởng nhóm điều tra tội phạm, trực tiếp điều tra đường dây làm hàng giả do Bae Nu Ri và Kim Sung Joon thao túng. Vì là vai khách mời nên thời lượng lên hình của anh sẽ không nhiều.

Ngoài cameo trong Knock Off, "thầy Na" Kim Moo Yul còn 2 bộ phim đóng chính đang quay/ chuẩn bị ghi hình là First Doctor - dự án tái hợp với biên kịch Tòa Án Vị Thành Niên và Granny - bộ phim hành động, giật gân chuyển thể từ webtoon cùng tên.