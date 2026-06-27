Top 5 anime đề tài bóng đá cực hay để thưởng thức nhân mùa World Cup 2026

HHTO - Dưới đây là 5 dự án anime thuộc đề tài bóng đá, được không ít khán giả yêu thích và đánh giá cao, phù hợp thưởng thức trong mùa World Cup 2026.

Tóm tắt về top 5 anime bóng đá hợp để xem mùa World Cup 2026: Captain Tsubasa Blue Lock Giant Killing Inazuma Eleven Aoashi

Vòng Chung kết World Cup 2026 đang diễn ra vô cùng nóng sốt, thu hút sự theo dõi của hàng triệu cổ động viên khắp thế giới. Giữa khoảng thời gian trống của các trận cầu, khán giả có thể thưởng thức những bộ anime bóng đá xuất sắc nhất để duy trì ngọn lửa nhiệt huyết, chờ đợi những vòng đấu gay cấn kế tiếp. Dưới đây là top 5 anime về bóng đá hợp để xem mùa World Cup 2026.

Captain Tsubasa (Tsubasa Giấc Mơ Sân Cỏ)

Được đánh giá là anime bóng đá nổi tiếng nhất mọi thời đại, Captain Tsubasa đã trở thành nguồn cảm hứng lớn cho sự nghiệp của nhiều siêu sao bóng đá thế giới ngoài đời thực như Lionel Messi, Fernando Torres và Andres Iniesta . Bộ phim nhanh chóng trở thành một hiện tượng nhờ cốt truyện truyền cảm hứng, dàn nhân vật đầy màu sắc và những đối thủ đầy duyên nợ .

Đối với nhiều thế hệ khán giả, cú "chặn bóng" mang tính biểu tượng của Tsubasa ngay trong tập đầu tiên vẫn là một khoảnh khắc kinh điển, sánh ngang với bất kỳ trận chiến kịch tính nào trong thể loại shonen . Hành trình theo đuổi giấc mơ nâng cao chiếc cúp vàng của cậu học trò này đã mê hoặc biết bao thế hệ. Khán giả có thể bắt đầu với bản gốc thập niên 80 hoặc lựa chọn bản mới năm 2018 để thưởng thức tùy ý.

Blue Lock

Là "tân binh quái vật" bùng nổ từ năm 2022, Blue Lock đã nhanh chóng vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng anime thể thao được yêu thích. Cốt truyện xoay quanh tiền đạo trẻ Isagi trong hành trình rèn luyện, trở thành một trung phong đỉnh cao với bản năng săn bàn đắt giá. Cậu cùng hàng trăm tài năng trẻ khác được đưa vào một trung tâm đào tạo khép kín mang tên Blue Lock, nhằm nhào nặn ra những siêu sao gánh vác nền bóng đá Nhật Bản .

Dù đôi khi gây tranh cãi bởi yếu tố hình ảnh và cốt truyện, Blue Lock vẫn là trải nghiệm giải trí về bộ môn bóng đá, thậm chí được kỳ vọng sẽ trở thành "Captain Tsubasa của thế hệ Z" .

Giant Killing

Dành cho những ai yêu thích một câu chuyện vươn lên từ con số 0, quật ngã những "ông lớn" trên sân cỏ để giành chiến thắng, Giant Killing chính là lựa chọn hoàn hảo . Bộ anime dài 26 tập này khắc họa hành trình vực dậy đầy gian nan của câu lạc bộ East Tokyo United, dưới sự dẫn dắt của Takeshi Tatsumi - một vị chiến lược gia tài năng nhưng vô cùng dị biệt .

Tác phẩm mang đến một câu chuyện vượt khó từ hai bàn tay trắng, những chiến thắng vượt qua mọi tỷ lệ thống kê cùng tập thể cầu thủ đầy cá tính, gói gọn mọi cung bậc cảm xúc thăng trầm của một mùa giải bóng đá đích thực .

Inazuma Eleven

Đối với khán giả không tìm kiếm một bộ phim bóng đá thực tế đời thường, Inazuma Eleven sẽ đẩy kịch tính trên sân cỏ lên mức tối đa bằng những chiêu thức siêu năng lực mãn nhãn.

Sở hữu nội dung không quá mới mẻ, kể về trường trung học Raimon Jr. nỗ lực vươn lên cùng một nhóm cầu thủ triển vọng, phim vẫn mang tính giải trí cực cao nhờ cốt truyện đậm chất nhiệt huyết, thậm chí cài cắm cả các yếu tố người ngoài hành tinh, âm mưu đại chiến và du hành thời gian .

Aoashi

Trái ngược với những chiêu thức cường điệu của Inazuma Eleven hay Blue Lock, Aoashi là anime tôn vinh tinh thần chiến đấu kiên cường và nỗ lực thực tế . Nhân vật chính Ashito Aoi được xây dựng theo hình mẫu một cầu thủ tiềm năng, nhưng phải trầy da tróc vảy, đổ mồ hôi sôi nước mắt để chạm tay vào đỉnh cao.

Hành trình bóng đá chân thực và đầy tính chuyên môn của Aoashi hứa hẹn sẽ là "món ăn tinh thần" cân bằng hoàn hảo cho những ai yêu mến bóng đá, và hành trình chinh phục cúp vàng của những trái tim "nhảy múa" trên sân cỏ như World Cup 2026 đang làm được.