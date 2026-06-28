Quang Hùng MasterD “trói” chặt hàng vạn trái tim tại Concert Thanh Xuân 2026

HHTO - Mang những “hit” đỉnh nhất đến Concert Thanh Xuân 2026, sân khấu tại trường đua F1 của Quang Hùng MasterD xứng danh “triệu view”, khiến các MUZIK mê không lối thoát.

Quang Hùng MasterD đã có màn “chào sân” đỉnh nóc tại Concert Thanh Xuân khi mang đến intro dài hơn 5 phút. Với hiệu ứng màn LED kết hợp nền beat cực “cuốn”, cùng màn vũ đạo của 50 vũ công hỗ trợ, sân khấu intro không chỉ sôi động, mãn nhãn mà còn mang đậm dấu ấn của “thương hiệu” MasterD.

Quang Hùng MasterD chào khán giả với màn intro bùng nổ.

Khoảnh khắc “Tổng tài” bước ra sân khấu đã khiến các fanzone bùng nổ trong tiếng hò reo của hơn 20.000 khán giả. Xứng đáng là một trong những set diễn được mong chờ nhất tại concert, Quang Hùng MasterD mang tới những “hit” đỉnh nhất, tạo nên sân khấu “triệu view” ngay tại Trường đua F1 trong tối 27/6.

Màn intro và sân khấu "Catch Me If You Can" của Quang Hùng MasterD.

Nối tiếp Catch Me If You Can, Quang Hùng MasterD “thả thính” fan khi hát vài câu trong Trói Em Lại, nhưng ngay sau đó anh lại bất ngờ “chốt đơn” ca khúc tiếp theo là Tình Đầu Quá Chén khiến fan cười sảng với màn quay xe duyên dáng này.

Ảnh: Team Lê Vượng/ SVVN.

Nếu Tình Đầu Quá Chén kết lại với màn pháo hoa rực rỡ, thì mashup Đừng Khóc Một Mình - Chân Thành mang đến những khoảng lặng da diết. “Trùm cuối” gọi tên bản “hit” đình đám Thuỷ Triều, tiết mục này khiến khán giả phấn khích khi 50 vũ công cùng bịt mắt, phiêu theo giai điệu bắt tai.

Mashup "Đừng Khóc Một Mình" - "Chân Thành" và bản hit đình đám "Thuỷ Triều".

“Không thể cháy hơn”, “Set diễn quá hay”, “Lần nào xuất hiện cũng chấn động”, “Làm chủ sân khấu quá đỉnh”… là những lời khen của khán giả dành cho “Tổng tài” sau màn trình diễn tại concert Thanh Xuân.

Setlist tại đêm nhạc còn được các MUZIK chấm điểm cao khi gây ấn tượng về độ hoành tráng, đã tai, đồng thời mang màu sắc đa dạng, chỉn chu từ intro đến outro, lại còn kết hợp cả mashup cho thấy sự đầu tư không nhỏ từ “Tổng tài”.

Visual rực rỡ của Quang Hùng MasterD tại concert được các Muzik tặng 10 điểm.

Bên cạnh yếu tố âm nhạc, các MUZIK còn tặng điểm 10 cho “visual” của Quang Hùng MasterD trong concert tối 27/6. Thậm chí, các MUZIK cho rằng vì đi concert Thanh Xuân nên “Tổng tài” đã cố ý chọn trang phục rực rỡ, hợp "vía" với đêm nhạc.

Giữa các màn biểu diễn, Quang Hùng MasterD còn khiến fan hú hét hết cỡ khi anh tặng fan găng tay da với lời nhắn nhủ dễ thương: “Nhớ giữ cẩn thận nha!”.

Fan mong sẽ có cơ hội gặp lại Quang Hùng MasterD ở mùa kế tiếp của Concert Thanh Xuân.

Với màn trình diễn khiến fan “luỵ” không lối thoát, ngay sau chương trình, các fan đã gửi lời nhắn đến ban tổ chức: “Concert Thanh Xuân mai mốt làm thêm lần nữa, thì “lò vi sóng” Quang Hùng MasterD nha!!!”. Hi vọng rằng mong muốn này của các bạn MUZIK sẽ có lời “hồi đáp” thật đẹp trong tương lai ở một sân khấu hoành tráng hơn, rực rỡ hơn, đồng thời cũng mang lại những cảm xúc đẹp như tối 27/6.