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Tới Concert Thanh Xuân, nhất định phải check-in ở "trạm dừng" vạn người mê

Thùy Dương (tổng hợp). Ảnh: Xuân Tùng - Trọng Tài - Như Ý - Dương Triều

HHTO - Trong thời gian chờ Concert Thanh Xuân mở cửa fanzone, khu vực được các khán giả yêu thích nhất chính là "trạm dừng" photobooth xịn xò, ấn nút chụp là “phát hành” ngay tờ báo Thanh Xuân có 1-0-2 đậm nét cá nhân.

Theo lịch trình của BTC, Concert Thanh Xuân sẽ chính thức mở cửa fanzone vào lúc 17h30. Trong thời gian chờ mở cửa fanzone, khu vực được các khán giả yêu thích nhất chính là góc photobooth xịn xò, ấn nút chụp là “phát hành” ngay tờ báo Thanh Xuân có 1-0-2 đậm nét cá nhân.

Đây cũng là “chứng nhận” độc quyền, dành riêng cho những ai góp mặt trong concert Thanh Xuân diễn ra tối nay 27/6. Nếu bạn đã có vé, hãy đến sớm để không bỏ lỡ “trạm dừng” photobooth này nhé!

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"Trạm dừng" photobooth phát hành tờ báo Thanh Xuân có 1-0-2 dành cho khán giả.

Bên cạnh đó, các khán giả đã có mặt tại Trường đua F1 còn rủ nhau cùng lưu lại khoảnh khắc “say hi” bên cạnh poster cỡ lớn của idol. Đây cũng là cơ hội để các fan mở rộng vòng tay bạn bè khi cùng “camp rào”, đợi check-in tại concert. Theo BTC cho biết, một số khán giả đến từ nhiều tỉnh, thành đã có mặt từ lúc 1 giờ sáng, trải bạt “cắm trại” để giữ vị trí đẹp.

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Đến với Concert Thanh Xuân, các bạn fan hào hứng "say hi" cùng poster của nghệ sĩ.

Với tinh thần “săn” vị trí bám rào, gần idol nhất, các bạn trẻ “camp rào” đều có sự chuẩn bị chu đáo, mang theo đồ ăn, nước uống, quạt mini… đa phần thức trắng đêm, háo hức chờ giờ mở cổng. "Chúng mình đến từ đêm qua, chỉ thiếu mỗi nồi lẩu là thành một buổi cắm trại đúng nghĩa. Ai cũng háo hức nên gần như không ngủ được, chỉ mong trời sáng để vào concert", bạn Huyền Trang (sinh năm 2006) chia sẻ.

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Quãng thời gian xếp hàng chờ check-in được các fan tận dụng để giao lưu và làm quen với những người bạn cùng sở thích.

Thời điểm này, hàng nghìn khán giả đang đổ về Trường đua F1, háo hức chờ những màn biểu diễn bùng nổ từ dàn sao vạn người mê. Với sự chuẩn bị chu đáo, ban tổ chức đã bố trí khu vực y tế ở vị trí thuận tiện nhất, có sự hỗ trợ của đội ngũ y tế đến từ Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc.

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BTC bố trí khu vực y tế ở nơi thuận lợi, để chăm sóc khán giả trong trường hợp cần thiết.
Khán giả đổ về concert Thanh Xuân, sẵn sàng "bùng cháy" cùng các nghệ sĩ. Video: Tiền Phong Online.

Concert Thanh Xuân 2026 là chương trình miễn phí dành cho Đoàn viên, thanh niên, sinh viên và đông đảo khán giả trẻ. Đây là chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đây cũng là concert quy mô lớn đầu tiên do báo Tiền Phong tổ chức.

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BTC dự kiến livestream concert Thanh Xuân trên Fanpage và kênh YouTube của Báo Tiền Phong lúc 20h tối nay.

Mốc thời gian cần lưu ý

Thời gian mở cổng sự kiện: 13h00

Thời gian đóng cổng tiếp nhận khán giả: 18h00

Thời gian mở Fanzone: 17h30

Thời gian đóng Fanzone: 19h00

Thời gian bắt đầu chương trình: 20h00

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Thùy Dương (tổng hợp). Ảnh: Xuân Tùng - Trọng Tài - Như Ý - Dương Triều
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