Nhóm nhạc UPRIZE chính thức ra mắt với album "THĂNG", đánh dấu cột mốc mới

Album debut THĂNG của UPRIZE gồm 8 ca khúc, bao gồm cả phần intro, được xây dựng theo một mạch cảm xúc xuyên suốt. Tối 26/6, nhóm chính thức giới thiệu 4 track mới bên cạnh ca khúc phát hành trước đó là chính là cảm giác này. Hai ca khúc tiếp theo sẽ được phát hành vào ngày 2/7, trước khi ca khúc chủ đề THĂNG cùng MV chính thức ra mắt vào ngày 16/7.

Ở đợt phát hành đầu tiên, khán giả được chiêu đãi 5 ca khúc gồm intro *127#, UMBALA, chính là cảm giác này, "crazy, stupid, love" và EXposure. Việc chia album thành nhiều đợt phát hành thay vì tung toàn bộ cùng lúc là chiến lược quen thuộc của thị trường K-Pop nhưng vẫn còn tương đối mới tại Việt Nam. Cách làm này giúp ê-kíp duy trì được sức nóng cho dự án, đồng thời tạo cơ hội để người nghe từng bước khám phá điều mà album muốn truyền tải.

Các RIZER (fandom của UPRIZE) đã cùng nhóm viết nên cột mốc đầu tiên đáng nhớ với nhiều thành tích trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Ảnh: UPRIZE.



Đáng chú ý, THĂNG còn là sản phẩm hợp tác giữa đội ngũ chuyên môn Việt Nam và Hàn Quốc. Trong đó, phần âm nhạc được giám sát bởi nhạc sĩ kiêm Giám đốc sáng tạo âm nhạc Nguyễn Hải Phong. Anh cho biết album được xây dựng trên nguyên tắc cân bằng giữa tiêu chuẩn sản xuất quốc tế và gu thưởng thức của khán giả Việt.

"Sự nghiêm túc và khả năng thích ứng nhanh của các thành viên UPRIZE là yếu tố cốt lõi giúp các bản phối đạt được sự đồng bộ về mặt tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật", nam nhạc sĩ nhận xét.

Các thành viên UPRIZE còn được khuyến khích tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất để xây dựng dấu ấn cá nhân ngay từ album đầu tay. BEX (Cường Bạch) đã tham gia viết lời và xử lý cấu trúc các phần rap nhằm tạo nên màu sắc riêng cho từng ca khúc. Trong khi đó, PN (Phúc Nguyên) đảm nhận phần thu background vocal cho toàn bộ album, đồng thời làm việc trực tiếp cùng ê-kíp sản xuất để tối ưu bản phối cuối cùng.

Anh cả Cường Bạch và em út Phúc Nguyên đã trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất album đầu tay của nhóm. Ảnh: UPRIZE.

Điểm nhấn lớn nhất của dự án vẫn là ca khúc chủ đề THĂNG, phát hành cùng MV vào ngày 16/7. Đây được xem là "mảnh ghép" cuối cùng hoàn thiện hành trình cảm xúc của cả album, đồng thời là sản phẩm được đầu tư mạnh nhất về mặt hình ảnh. Theo ê-kíp, MV do đội ngũ Antiantiart thực hiện, hứa hẹn tối ưu phần hình ảnh lẫn tinh thần nghệ thuật mà UPRIZE theo đuổi.

Ngay cả trước khi album được phát hành trên các nền tảng số, sức nóng của THĂNG đã phần nào được kiểm chứng. Phiên bản album vật lý đã cán mốc 10.000 bản được bán ra chỉ sau các đợt pre-order, cho thấy độ chịu chi từ fandom RIZER cũng như sự đón nhận tích cực của thị trường dành cho nhóm nhạc bước ra từ Tân Binh Toàn Năng.