Concert Thanh Xuân: CONGB tự hào về hành trình tuổi trẻ, úp mở điều đặc biệt dành cho UNICONG Hà Nội

HHTO - Trong đêm Concert Thanh Xuân, CONGB và UNICONG (FC của CONGB) có màn hỏi - đáp ngọt ngào khiến dân tình "ôm tim". Cùng với đó, khi trò chuyện cùng Hoa Học Trò Online, nam ca sĩ bày tỏ niềm tự hào về khoảng thời gian "thanh xuân rực rỡ", đồng thời gửi lời hẹn gặp khán giả vào dịp fan meeting sắp tới.

Tối 27/6, đêm Concert Thanh Xuân diễn ra tại Trường đua F1 (Mỹ Đình, Hà Nội) thu hút 20.000 khán giả, tạo nên bầu không khí sôi động, rộn ràng. Xuyên suốt gần 3 tiếng, chương trình mang đến một "bữa tiệc âm nhạc" đầy cảm xúc với màn góp giọng của dàn nghệ sĩ như Đông Hùng, Võ Hạ Trâm, Hòa Minzy, buitruonglinh, CONGB, Quang Hùng MasterD, Double2T, Muộii, Hà Myo...

Khán giả được sống trong những giai điệu hùng tráng, đậm tinh thần yêu nước của các bản nhạc đi cùng năm tháng như Lên Đàng, Đường Lên Phía Trước, Tự Nguyện… rồi chuyển sang những bản hit của thế hệ nghệ sĩ trẻ như Nụ Cười 18 20 x Đi Giữa Trời Rực Rỡ, Tình Đầu Quá Chén, Thủy Triều.

Trước hàng chục ngàn khán giả trẻ, CONGB khuấy động bầu không khí với hai ca khúc Nhớ Em 8 Lần và Ngôi Sao Hy Vọng. Trình diễn những bản hit cá nhân, nam ca sĩ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả, đặc biệt là FC UNICONG. Nhiều khán giả xúc động khi intro Nhớ Em 8 Lần vang lên trước 20.000 khán giả.

Đặc biệt, trong khoảnh khắc giọng ca Gen Z xuống sân khấu giao lưu cùng khán giả, anh đã phải "đứng hình 5 giây" vì màn "thả thính" ngọt lịm của fan. Cụ thể, khi được CONGB hỏi "Thanh xuân của bạn là gì", bạn khán giả đã dõng dạc trả lời "Là có anh đấy ạ". Đây cũng là tiếng lòng mà "nhà Kỳ Lân" muốn gửi đến CONGB khi đã đồng hành cùng thần tượng trong suốt thời gian qua và ngày càng trưởng thành, vững mạnh.

CONGB "đỡ không kịp" khi nhận đáp án ngọt ngào từ khán giả.

Về phần mình, CONGB tiết lộ "thanh xuân sống khá nhiều cuộc đời". Trong cuộc trò chuyện cùng Hoa Học Trò Online ở hậu trường buổi diễn, nam ca sĩ sinh năm 2000 cho biết bản thân trân quý thời "thanh xuân rực rỡ". CONGB nói rằng nếu được "trùng sinh", anh sẽ ngược dòng thời gian trở lại tuổi thanh xuân: "Như mọi người đã thấy là CONGB đã sống đến tầm "en nờ" cuộc đời, thì mình cũng muốn được trải nghiệm thử xem bây giờ mình quay lại thì mình có làm nổi không".

CONGB tự hào khi nhắc về giai đoạn tuổi mười tám, đôi mươi mang trong mình nhiều ước mơ, hoài bão dành cho nghệ thuật: Tốt nghiệp Khoa Sư phạm Âm nhạc trường đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, tham gia chương trình sống còn Boys Planet, Starlight Boys, ra mắt ca khúc pre-debut, tham gia Anh trai "Say Hi"...

Bên cạnh hoài niệm về quá khứ sống hết mình với đam mê, CONGB cũng "nhá hàng" về buổi fan meeting diễn ra tại Hà Nội vào ngày 11/7 tới. Chàng "Ki Bông" cho biết sự kiện được đầu tư rất hoành tráng và chuẩn bị kỹ lưỡng, "cảnh báo" UNICONG có thể sẽ "tự động ngất" khi chỉ mới bước đến cửa.