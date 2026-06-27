Concert Thanh Xuân: Đội "camp rào" xí chỗ từ đêm, CONGB - Muộii soundcheck tỉ mỉ

HHTO - Từ đêm 26/6, một số fan đã có mặt tại cổng vào của Concert Thanh Xuân để sẵn sàng bước vào "đường đua bám rào". Dàn nghệ sĩ đã bắt đầu soundcheck, hứa hẹn mang đến màn trình diễn chỉn chu, ấn tượng nhất.

Concert Thanh Xuân 2026 sẽ diễn ra vào 20h tối nay 27/6 tại Trường đua F1 (Hà Nội). Dàn nghệ sĩ biểu diễn (line-up) gồm: Hòa Minzy, Quang Hùng MasterD, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Hà Myo, buitruonglinh, CONGB, Double2T, Muộii, Trần Ngọc Ánh, Lâm Phúc, Ali Thục Phương, DJ/ producer Hoaprox...

Ảnh: Lê Vượng

Sáng 27/6, Muộii tổng duyệt cho set diễn của mình cùng cây guitar quen thuộc. Không chỉ ca khúc cá nhân, Muộii sẽ cất giọng hát nội lực với một bản mash-up bất ngờ. Bên cạnh nghe theo chỉ đạo của đạo diễn sân khấu, nữ ca sĩ cũng gây ấn tượng với phong thái chuyên nghiệp khi đưa ra những phản hồi tinh tế, cân chỉnh từng chi tiết để set diễn trọn vẹn nhất.

﻿ ﻿ Ảnh: Lê Vượng/ SVVN.

CONGB "dưỡng thê" khi tranh thủ tương tác với fan từ trong sân đến ngoài rào, quan tâm người hâm mộ có nóng hay không... UNICONG "xỉu đùng" vì mặt mộc "10 điểm không nhưng" của "Ki Bông". Anh "nhắc nhẹ" khán giả buổi tối nhớ "quẩy" thật hăng và bạn đừng quên, sẽ có "sít-rịt" từ set diễn của CONGB nhé!

Nếu bạn "bám rào" Thanh Xuân 3 thành công thì đây là "view xinh" chỉ zoom 4X.

Fan "hóng soundcheck" CONGB từ khu "camp rào" của concert Thanh Xuân.

Đội vũ công cũng chăm chỉ luyện tập từ chiều đến khuya để mang đến tiết mục trọn vẹn nhất. - Ảnh: Đức Nguyễn

Từ đêm 26/6, một số fan đã có mặt ở khu vực rào chắn tại cổng chào của concert Thanh Xuân. Thời tiết dịu hơn những ngày nắng gắt trước đó là một điểm thuận lợi cho "team camp rào". Đội "bám rào" đã có kinh nghiệm nên chuẩn bị đủ "bộ sinh tồn" từ nước, đồ ăn và cả đồ make-up, vừa chờ đến giờ mở cổng vừa "dặm nhan sắc". Rất nhiều "cục hồng" MUZIK có mặt từ 1 - 3h sáng 27/6 dù 13h mới chính thức mở cổng sự kiện.

Fan "camp rào" từ đêm. - Ảnh: Đức Nguyễn

MUZIK tới rồi, "tổng tài" Quang Hùng MasterD tới đi!

Các "quạt iu" đang gọi, dàn "Anh trai" có nghe rõ không?

Concert Thanh Xuân 2026 là chương trình miễn phí dành cho Đoàn viên, thanh niên, sinh viên và đông đảo khán giả trẻ. Đây là chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đây là concert quy mô lớn đầu tiên do báo Tiền Phong tổ chức.

Mốc thời gian cần lưu ý

Thời gian mở cổng sự kiện: 13h00

Thời gian đóng cổng tiếp nhận khán giả: 18h00

Thời gian mở Fanzone: 17h30

Thời gian đóng Fanzone: 19h00

Thời gian bắt đầu chương trình: 20h00

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