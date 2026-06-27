Phía bên kia thành phố: Nữ chính "hắc hóa", khán giả chuyển sang cưng nữ phụ

Những tập cuối của Phía Bên Kia Thành Phố đang khiến khán giả tranh cãi vì quá bi kịch so với một phim dành cho teen. Vẫn biết rằng các nhân vật cần phải trải qua biến cố để trưởng thành hơn và vượt qua những nỗi đau quá khứ nhưng người xem vẫn không dễ chấp nhận việc nữ chính Tuyết Lan vì hận thù mà lên cả một kế hoạch bài bản để làm hại hai cậu bạn cùng lớp, đẩy Cương và Khuê vào mâu thuẫn căng thẳng. Kết quả là sau trận ẩu đả, Khuê hôn mê nhập viện còn Cương phải làm việc với cơ quan công an.

Người xem liên tục tỏ ý thất vọng khi Tuyết Lan là học sinh trung học nhưng lại lắm mưu nhiều kế như trùm cuối, thấy bạn thân gặp nạn vẫn bình thản. Và Tuyết Lan càng “hắc hóa” thì khán giả lại càng thấy cô bạn lớp trưởng Mai Hiên dễ thương hơn.

Mai Hiên là cô bạn học giỏi, hiền dịu, luôn âm thầm dành tình cảm cho Khuê. Công thức lớp trưởng năng nổ hoạt bát kết đôi với lớp phó học tập nghiêm túc ít nói luôn được khán giả yêu thích, và Hiên cùng Khuê cũng vậy. Chính vì thế, mọi người dần chuyển sang ủng hộ đôi bạn trẻ đến với nhau.

Không chỉ có tính cách dễ thương, Mai Hiên còn gây ấn tượng với vẻ ngoài trong trẻo, không xinh xuất sắc nhưng lại có duyên ngầm, càng ngắm càng thấy cuốn hút. Dù có tạo hình đơn giản với tóc tết, đeo kính cận đúng chuẩn cô nàng mọt sách nhưng Mai Hiên vẫn nổi bật.

Từ đó mà khán giả quan tâm hơn đến Nguyên Châu, diễn viên đóng vai Mai Hiên. Trên mạng xã hội, nhiều người còn nhắn nhủ Nguyên Châu đừng đụng dao kéo, đừng chỉnh sửa gì vì cô có vẻ đẹp rất lạ, mộc mạc mà cuốn hút.

Nguyên Châu đã từng xuất hiện thoáng qua trong Cha Tôi Người Ở Lại nhưng đến Phía Bên Kia Thành Phố, cô mới gây được ấn tượng. Với chiều cao 1m70, khuôn mặt đậm chất Á Đông và diễn xuất nhẹ nhàng, chắc hẳn Nguyên Châu sẽ có cơ hội bứt phá với phim giờ vàng VTV.