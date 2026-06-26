Thiên Hương: Cúc Tịnh Y tạo hình đơn giản vẫn xinh, có cân được 2 vai trong 1?

HHTO - Hàng loạt phim xếp kho đã vài năm bỗng ồ ạt phát sóng vào mùa Hè năm nay, trong đó có phim tiên hiệp Thiên Hương của Cúc Tịnh Y và Tống Uy Long.

Dự án Thiên Hương đã đóng máy từ tháng 4/2024 và sau hơn hai năm im ắng, phim đột ngột chốt lịch ra mắt vào 27/6 này. Đáng nói hơn nữa, nhà sản xuất chỉ thông báo trước đúng một ngày khiến ai nấy đều ngỡ ngàng vì quá bất ngờ.

Thiên Hương chốt lịch chiếu cực gấp

Kịch bản Thiên Hương chuyển thể từ tiểu thuyết Thiên Hương Bách Mị, lấy bối cảnh thời thượng cổ, ba giới tiên, yêu và ma cùng lao vào tranh đoạt bảo vật Kiến Mộc Chi Thực để sở hữu sức mạnh điều khiển vạn vật. Cô gái mồ côi Khương Lê Phi thực chất là hóa thân của bảo vật đang được săn lùng, nên cô cũng nhanh chóng trở thành mục tiêu mà tam giới nhắm đến.

Cặp đôi chính thuộc hai đầu chiến tuyến

Lôi Tu Viễn, hậu duệ tộc Dạ Xoa ban đầu làm quen với Khương Lê Phi cũng vì muốn sở hữu sức mạnh thống trị thiên hạ. Nhưng dần dần, Lôi Tu Viễn lại yêu quý cô gái lương thiện, tốt bụng. Nhưng tình cảm càng sâu đậm, thân phận khác biệt của hai người lại càng hiện rõ và chẳng thể bên nhau.

Cúc Tịnh Y có tạo hình nhẹ nhàng vẫn rất xinh đẹp

Trong nhiều phim cổ trang trước đây, Cúc Tịnh Y rất chuộng tạo hình cầu kỳ với trang phục nhiều lớp, nữ trang rườm rà, trang điểm rất đậm. Nhưng ở Thiên Hương, cô lại chuyển sang tạo hình nhẹ nhàng, màu sắc ngọt ngào, mang lại cảm giác nhẹ nhàng như một đóa hoa, rất hợp với nhân vật là hóa thân của cây thần.

Nhân vật của cô có 2 tính cách khác biệt

Thêm vào đó, nhân vật Khương Lê Phi có hai giai đoạn tính cách khác biệt. Ban đầu là cô gái trẻ ngây thơ lí lắc, tươi vui hoạt bát nhưng khi trải qua nhiều biến cố, nhận ra lòng dạ hiểm độc của nhiều người xung quanh thì Lê Phi dần trở nên trầm mặc, lạnh lùng, luôn dè chừng người khác. Hai mặt đối lập này không hề dễ thể hiện, nên vai Khương Lê Phi trở thành thử thách khó nhằn trong sự nghiệp của Cúc Tịnh Y.