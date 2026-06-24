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Fan meeting Running Man bị hủy, fan dù đoán ra từ sớm nhưng vẫn tiếc nuối

Sam

HHTO - Sau 2 ngày đột ngột ngừng bán vé online, ban tổ chức fan meeting Running Man tại TP.HCM đã thông báo hủy sự kiện.

Fan meeting của Running Man - RE:START IN HOCHIMINH dự kiến diễn ra vào ngày 4/7. Ngày 24/6, khi chỉ còn hơn 1 tuần nữa là đến "giờ hẹn", ban tổ chức đăng thông báo hủy sự kiện vì lý do bất khả kháng. Trước đó, trang bán vé của chương trình đã ngừng bán vé online từ hôm 22/6.

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Việc hoàn tiền vé cho fan sẽ được thông báo trong thời gian tới.

Đây là kết quả mà nhiều người hâm mộ có thể đoán trước. Bởi chỉ vài giờ trước khi có thông báo chính thức, fan nhận thấy dàn cast đã ẩn/ xóa các bài viết xác nhận có mặt tại chương trình.

RE:START IN HOCHIMINH công bố poster, xác nhận tổ chức vào ngày 7/6 (tức là chưa đầy 1 tháng cho đến ngày biểu diễn), bán vé vào ngay hôm sau - 8/6. Ban đầu, giá vé dao động từ 1 triệu - 4,7 triệu đồng với toàn bộ là hạng đứng. Biết rằng ban tổ chức muốn đón được nhiều khán giả nhất nhưng dựa theo độ hot của Running Man ở Việt Nam hiện tại, việc bán được 2/3 lượng vé là rất khó.

Sự kiện fan meeting sẽ gồm biểu diễn và giao lưu (chơi game) có thời lượng tương đương nhau. Vì thế, đa số các chương trình sẽ sắp xếp vé ngồi để fan được nghỉ ngơi. Sau khi khán giả liên tục gửi phản ánh về sự bất cập, ban tổ chức đã thay đổi hạng VIP thành vé ngồi. Tuy nhiên, tốc độ bán vé vẫn rất chậm. Khâu truyền thông kém, công bố lịch diễn và bán gấp rút cũng là một trong những nguyên nhân khán giả cho rằng sự kiện này thất bại ngay từ đầu.

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Fan đã rất ngóng chờ được gặp lại thành viên của Running Man sau 7 năm kể từ fan meeting năm 2019 tại Việt Nam. Dù đã chuẩn bị tâm lý cho khả năng sự kiện bị hủy, nhiều khán giả vẫn không giấu được sự tiếc nuối và bức xúc trước những bất cập trong khâu tổ chức. Vì vé được phân phối thông qua một nền tảng bán vé lớn, các fan khá yên tâm về chính sách hoàn tiền. Tuy nhiên, với những fan đã kịp đặt vé máy bay, khách sạn để tham dự sự kiện, sự hụt hẫng còn lớn hơn gấp bội.

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Sam
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