Kiên - idol Kpop có nét giống nam thần Lomon sẽ gia nhập "Say Hi" hay Produce Việt?

HHTO - KIEN (hay Kiên - cựu thành viên ARrC) đã trở về Việt Nam và đến ủng hộ Đặng Hồng Hải tại họp báo "Tinh Hà Say Hi". Đây có phải là dấu hiệu anh sẽ chọn "nhà Vi" (VieON) là bến đỗ để phát triển tại quê nhà?

Kiên - cựu thành viên ARrC là ai?

Nguyễn Trung Kiên sinh năm 2004, ra mắt chính thức vào tháng 8/2024 với tư cách thành viên của ARrC - nhóm nam cùng nhà với Billlie, trực thuộc MYSTIC STORY Entertainment. Kiên (hay KIEN) cùng ARrC có 3 lần về Việt Nam biểu diễn, điển hình như lần "thách đấu" ở chương trình Tân Binh Toàn Năng (nơi tạo ra UPRIZE). ARrC từng cover ca khúc Có Chắc Yêu Là Đây (Sơn Tùng M-TP) tại Korea Spotlight 2025 in Vietnam - chương trình âm nhạc quốc tế do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc (MCST) chủ trì thực hiện.

Dù chất nhạc được đánh giá là khác biệt với nhiều bài hát "bắt tai", ARrC chưa thể bật lên giữa thị trường K-Pop. Ngày 23/6, công ty đăng thông báo nhóm chính thức tan rã sau chưa đầy 2 năm hoạt động. Kiên cũng đăng thư tay xin lỗi và cảm ơn người hâm mộ đã luôn ủng hộ anh và nhóm suốt thời gian qua.

Kiên sinh ra tại Ninh Thuận (cũ). Anh từng tham gia buổi thử giọng của SM Ent ở Việt Nam nhưng chưa đạt tiêu chuẩn. Nam idol trau dồi thêm rồi trở thành thực tập sinh của MYSTIC STORY.

Thư tay của Kiên gửi đến fan sau khi công bố ARrC tan rã.

Anh là cựu học sinh trường THPT Nguyễn Trãi (Ninh Thuận cũ). Kiên từng được kỳ vọng sẽ nối gót Hanbin (TEMPEST) tạo nên dấu ấn ở thị trường K-Pop. Anh có ngoại hình sáng, dễ gây hiểu lầm là con lai vì đường nét gương mặt sắc bén. Kiên từng gây sốt cộng đồng fan K-Pop Việt vì có nét giống nam thần All of Us Are Dead - Lomon (Park Solomon), nhất là khi cười.

Loạt ảnh pre-debut khi còn ngồi trên ghế nhà trường của Kiên từng khiến cõi mạng náo loạn vì visual nét nào ra nét đấy.

Hậu rời ARrC, Kiên về Việt Nam tìm cơ hội mới?

Kiên và Đặng Hồng Hải đều thuộc hội Việt-line của K-Pop, được fan biết có quan hệ thân thiết từ lâu. Gần đây, Kiên xuất hiện để ủng hộ Hồng Hải tại họp báo Tinh Hà "Say Hi" - nơi Hải là một trong những "Anh trai" thuộc dàn cast chính.

Khoảnh khắc "F4 thực tập sinh Việt" gồm Đặng Hồng Hải, Đỗ Nam Sơn, DILLAN, Kiên gặp gỡ đang gây náo loạn trên mạng xã hội.

Kiên và Đặng Hồng Hải cùng "đu trend" "Nhớ Em 8 Lần" (CONGB).

Ảnh: lutsinscarletocean

Tin tức ARrC tan rã được công bố vào ngày 23/6 để đúng với thời điểm hợp đồng hết hạn. Nhưng thông thường, quá trình đàm phán và đưa ra kết luận đã xảy ra từ lâu. Kiên cũng được fan bắt gặp ở Việt Nam từ vài tháng trước. Cộng thêm lần lộ diện ở họp báo Tinh Hà "Say Hi" vừa qua, nhiều người không khỏi hoài nghi cựu thành viên ARrC đang có định hướng trở lại tập trung hoạt động ở quê nhà.

Từ mùa đầu tiên đến hiện tại, "nhà Vy" hay sát hơn là "Vũ trụ Say Hi" đang là "thợ săn" cựu thực tập sinh K-Pop người Việt, bắt đầu là Hùng Huỳnh sau đó là CONGB, DILLAN, Đỗ Nam Sơn, hiện tại là Đặng Hồng Hải. Vì thế, rất có khả năng đội sản xuất sẽ "bắt ngay" "con tướng" Kiên với một sân khấu khách mời cho mùa này hoặc năm sau.

Ngoài ra, thời gian trước từng có nhiều đồn đoán về việc Produce 101 sẽ có bản Việt Nam. Thậm chí trên Threads, suốt nhiều tháng liền râm ran tin đồn tuyển thực tập sinh tự do tham gia show sống còn này. Liệu Kiên có phải là ứng viên tiềm năng cho đội hình công phá Produce 101 bản Việt?

Hiện tại vẫn chưa có gì chắc chắn về tương lai của Kiên. Các fan theo dõi hành trình của nam idol đều hi vọng kết thúc tiếc nuối với ARrC sẽ mở ra một ngã rẽ khác tươi sáng hơn cho sự nghiệp của Kiên.