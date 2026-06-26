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Show kỷ niệm 10 năm Goblin: Kim Go Eun - Yoo In Na "ăn thính" Yêu Tinh - Thần Chết

Sam

HHTO - Chương trình kỷ niệm 10 năm của Goblin (Yêu Tinh) mang lại không khí như "ngoại truyện" của phim, khi bộ tứ gặp lại nhau ở "kiếp sống" khác mà vẫn mang theo ký ức vui vẻ của "tiền kiếp".

Chương trình kỷ niệm 10 năm của Goblin nằm trong chuỗi chương trình kỷ niệm 20 năm của tvN. Bộ tứ trụ cột gồm "Yêu tinh Kim Shin" Gong Yoo, "cô dâu Ji Eun Tak" Kim Go Eun, "chị đẹp tiệm gà" Yoo In Na, "Thần chết" Lee Dong Wook cùng trải qua chuyến du lịch tại nơi từng là địa điểm ghi hình của phim.

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Cảnh kinh điển của Goblin được tái hiện trong chương trình kỷ niệm 10 năm khiến người hâm mộ bồi hồi.

Trailer, teaser được công bố đã khiến khán giả phấn khích và thổn thức khi một số cảnh kinh điển xuất hiện. Bộ tứ có mặt ở đê chắn sóng Jumunjin (Gangneung, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc), mang theo một bó hoa kiều mạch và chiếc khăn quàng cổ màu đỏ. Đây chính là khung hình kinh điển khi "chú Yêu Tinh" gặp "cô dâu" Eun Tak vào đúng ngày sinh nhật của cô.

Trong ep.0 cũng tiết lộ nhiều món đồ biểu tượng trong phim xuất hiện ở nhà chung, hoặc Gong Yoo, Kim Go Eun, Lee Dong Wook, Yoo In Na cũng ngẫu hứng tái hiện lại vài phân cảnh trong Goblin khi vô tình bắt gặp món đồ gợi nhớ. Khán giả được thấy lại "chú Thần chết" đội mũ chùm tóc, aegyo của Ji Eun Tak khi chờ chuông báo qua năm mới, đủ tuổi trưởng thành...

"Cô dâu" và "chị chủ tiệm gà" cũng bật cười bất lực với độ "tình cảm" của "Yêu tinh - Thần chết" khi đút mì cho nhau.

"F4 Goblin" cùng nấu ăn, đạp xe đi dạo, mua sắm... Không khí vui vẻ của buổi hội ngộ khiến khán giả tưởng như được xem "ngoại truyện" của phim dù chưa phải tập chính thức của show. Ngoài ra, teaser cũng tiết lộ vài đoạn phỏng vấn nhỏ, reaction cảm động của dàn diễn viên sau 10 năm.

Chương trình kỷ niệm 10 năm của Goblin sẽ bắt đầu lên sóng từ ngày 4/7.

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Sam
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