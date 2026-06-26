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Sao nam phim Alice In Borderland bị cáo buộc nhiều lần "tác động vật lý" bạn gái

Hải Đường

HHTO - Nam diễn viên Murakami Nijiro - thủ vai Chishiya trong “Alice In Borderland” - bị cáo buộc hành hung bạn gái, gây thương tích nghiêm trọng, nạn nhân cần một tháng để hồi phục.

Mới đây, truyền thông Nhật Bản đưa tin nam diễn viên Murakami Nijiro (sinh năm 1997) đã bị chuyển hồ sơ cho công tố viên với cáo buộc hành hung bạn gái cũ tại nhà riêng của anh ở Shibuya, Tokyo (Nhật Bản).

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Vụ hành hung xảy ra vào hai năm trước. Murakami Nijiro đã nhiều lần "tác động vật lý" bạn gái - một cô gái tuổi khoảng 20, đang sống cùng nam diễn viên - gây thương tích nghiêm trọng. Nam diễn viên được cho là đã túm tóc bạn gái, đập đầu cô vào cửa sổ, đấm cô. Nạn nhân cần một tháng để hồi phục các vết thương mà ngôi sao Alice In Borderland gây ra cho cô.

Vào đầu năm nay, cô bạn gái (nay đã là bạn gái cũ) tố cáo sự việc với Sở cảnh sát Thủ đô. Sau khi tiến hành điều tra, cảnh sát đã chuyển hồ sơ của Murakami Nijiro cho bên công tố viên. Theo các nguồn tin, trong quá trình thẩm vấn tự nguyện, nam diễn viên được cho là không hề phủ nhận việc anh đã gây ra những thương tích cho bạn gái cũ.

Các công tố viên hiện sẽ xem xét vụ việc và xác định các bước tiếp theo trong quá trình pháp lý.

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Nam diễn viên Murakami Nijiro ra mắt với vai trò diễn viên trong Still The Water (2014). Kể từ đó, anh đã xuất hiện trong nhiều phim truyền hình và điện ảnh như: Ở Một Góc Nhân Gian, Rurouni Kenshin: The Beginning, Tokyo Revengers 2

Murakami Nijiro là một trong những diễn viên trẻ nổi bật của màn ảnh Nhật Bản, với nét riêng đặc trưng và biên độ diễn xuất khá rộng. Anh từng nhận giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Giải Viện Hàn lâm Nhật Bản - được xem là Giải Oscar Nhật Bản.

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Tokyo Revengers 2.

Khán giả quốc tế biết đến Murakami Nijiro phần lớn thông qua bộ phim trò chơi sinh tồn Alice In Borderland phát sóng trên Netflix. Trong phim, anh vào vai Chishiya - một nhân vật nổi bật với mái tóc trắng, có trí tuệ vượt trội. Trước những trò chơi khắc nghiệt đến mức gây nguy hiểm đến tính mạng ở xứ sở bí ẩn Borderland, Chishiya luôn giữ được vẻ bình tĩnh, có thể nói là bình thản, “dạo chơi” qua các thử thách. Trong dàn nhân vật đông đảo của Alice In Borderland, Chishiya là một trong những nhân vật nổi bật, được yêu thích của phim.

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Alice In Borderland.

Tuy là một diễn viên đầy tiềm năng nhưng Murakami Nijiro cũng được biết đến là một ngôi sao “có tài có tật”. Vào năm 2022, khi Alice In Borderland 2 ra mắt, nam diễn viên đã vắng mặt trong buổi họp báo phim dù nhân vật Chishiya do anh thủ vai là một trong những nhân vật chủ chốt. Anh cũng không tham gia các buổi tập cho vở kịch Evangelion Beyond, dẫn đến việc vở kịch buộc phải thay diễn viên. Lý do đưa ra là khi đó anh có vấn đề về sức khỏe thể chất cũng như tinh thần.

Khi đó, truyền thông Nhật Bản đưa tin rằng Murakami Nijiro thường xuyên hủy bỏ lịch trình công việc hoặc vắng mặt vào phút cuối, không ai có thể liên lạc được. Thậm chí, khi nhân viên đến nhà tìm, anh cũng không chịu mở cửa.

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Hải Đường
#Murakami Nijiro #Chishiya #Alice In Borderland #Thế Giới Không Lối Thoát #Tokyo Revengers #Rurouni Kenshin #Diễn viên Nhật Bản #Showbiz Nhật Bản

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