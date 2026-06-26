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Kim Seon Ho - Go Youn Jung "dặm thính" sau nửa năm, fan "Papago couple" loạn nhịp

Sam

HHTO - Đã qua nửa năm kể từ khi "Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không" (Can This Love Be Translated?) phát sóng nhưng fan vẫn không ngừng "delulu", "đẩy thuyền" cho đôi chính Kim Seon Ho - Go Youn Jung từ những trùng hợp bất ngờ.

"Phản ứng hóa học" "tràn màn hình" của Kim Seon Ho - Go Youn Jung trong Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không vẫn đang giúp cặp đôi này trở thành cái tên "nặng ký" cho "Cặp đôi màn ảnh đẹp nhất" tại các lễ trao giải phim ảnh cuối năm.

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Tương tác ngoài đời nhẹ nhàng mà ngọt ngào của hai diễn viên thôi thúc khán giả nuôi hi vọng "phim giả tình thật". Đến nay, đã qua nửa năm kể từ đợt quảng bá - chiếu phim, Kim Seon Ho - Go Youn Jung (couple Papago) rất ít tương tác và hoạt động chung. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với tần suất "soi hint" của fan giảm.

Mới nhất, fan của couple Papago để ý đến bài viết gần nhất mà Kim Seon Ho cập nhật trên Instagram cá nhân. Với các Seonhohada (fandom của nam diễn viên), anh để caption là I "tim" U như đáp lại thông điệp từ xếp bảng LED của người hâm mộ trong fan meeting tại Bangkok (Thái Lan). 7 hình cỏ bốn lá tượng trưng cho 7 đêm họp fan đã hoàn thành thuộc khuôn khổ tour châu Á lần này.

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Fan của cặp đôi Papago không khỏi "delulu" về một lời "tỏ tình" ngầm sau bài đăng mới của Kim Seon Ho.

Nhưng trong mắt fan couple, biểu tượng 7 chiếc cỏ bốn lá có liên kết mật thiết với Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không. Trong phim, Cha Mu Hee (Go Youn Jung) đã trông đợi đến mức tin rằng gom đủ 7 cây cỏ 4 lá sẽ có đủ may mắn để ngắm cực quang. Dù "cà khịa" và không tin vào điều này nhưng Joo Ho Jin (Kim Seon Ho) vẫn tìm cỏ bốn lá để hoàn thành bộ sưu tập cho cô, ngắm cực quang cùng cô. Nữ diễn viên cũng từng dùng 7 cỏ bốn lá để viết caption cho bài viết quảng bá phim.

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Trước đó, người hâm mộ đặt nghi vấn Kim Seon Ho - Go Youn Jung hẹn hò sau suy đoán cả hai dùng hình nền điện thoại đôi. Kim Seon Ho được bắt gặp để màn hình khóa là poster Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không. Phía Go Youn Jung cũng từng chia sẻ với fan rằng cô để poster phim làm hình nền.

Tất cả chỉ là những suy đoán từ yêu thương của người hâm mộ. Dù tin hẹn hò là giả hay thật, khán giả yêu thích Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không đều trông đợi vào một lần tái hợp của Kim Seon Ho - Go Youn Jung tại một sự kiện nào đó hoặc càng tuyệt vời nếu là một bộ phim mới.

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Sam
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