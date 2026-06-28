Hòa Minzy hòa giọng cùng 20.000 khán giả, đu dây mạo hiểm tại Concert Thanh Xuân

Xuất hiện ngay từ những phút mở đầu của Concert Thanh Xuân, Hòa Minzy cùng Lâm Phúc đã nhanh chóng làm nóng bầu không khí tại Trường đua F1 (Hà Nội). Sân khấu mở màn được dàn dựng hoành tráng với sự tham gia của nhiều diễn viên, vũ công và sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Sự kết hợp ăn ý của cặp đôi trong liên khúc Áo xanh gọi tương lai và Việt Nam ngay lập tức khiến khán giả đứng ngồi không yên, cùng nhau hát vang trong bầu không khí đầy tự hào.
Sau khi kết thúc tiết mục mở màn và nhường lại sân khấu cho các nghệ sĩ khác, Hòa Minzy trở lại với bản hit đình đám Thị Mầu. Mang đến một tiết mục kết hợp giữa âm nhạc dân gian và đương đại, nữ ca sĩ đã làm mới ca khúc so với phiên bản gốc. Sự thay đổi đột phá này đã ngay lập tức khiến hơn 20.000 khán giả liên tục nhún nhảy và reo hò theo từng giai điệu.
Sân khấu càng thêm bùng nổ khi Hòa Minzy bất ngờ thực hiện màn đu dây trực tiếp trên sân khấu. Khoảnh khắc nữ ca sĩ bay lượn trên không trung đã khiến khán giả có mặt tại trường đua phải trầm trồ, thán phục trước sự lăn xả hết mình của cô.
Ngay sau khi hoàn thành tiết mục đầy mạo hiểm này, Hòa Minzy xúc động bày tỏ sự cảm kích trước tình cảm của mọi người.
Giọng ca Bắc Bling chia sẻ cô luôn hy vọng sự chuẩn bị kỹ lưỡng này có thể mang đến cho người xem một phần trình diễn thực sự "đã mắt, đã tai". Cuối màn trình diễn đầy thăng hoa, Hòa Minzy đã nhanh chóng di chuyển xuống gần các khu vực fanzone để giao lưu và chụp ảnh kỷ niệm cùng khán giả có mặt tại đêm nhạc.