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Hòa Minzy hòa giọng cùng 20.000 khán giả, đu dây mạo hiểm tại Concert Thanh Xuân

Vàng - Ảnh: Như Ý - Dương Triều

HHTO - Xuất hiện ấn tượng tại Concert Thanh Xuân, Hòa Minzy đã cùng hơn 20.000 khán giả "đốt cháy" bầu không khí Trường đua F1 (Hà Nội). Từ màn song ca mở màn hoành tráng cho đến phiên bản "Thị Mầu" phối mới cực cháy, nữ ca sĩ luôn biết cách khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên.

Xuất hiện ngay từ những phút mở đầu của Concert Thanh Xuân, Hòa Minzy cùng Lâm Phúc đã nhanh chóng làm nóng bầu không khí tại Trường đua F1 (Hà Nội). Sân khấu mở màn được dàn dựng hoành tráng với sự tham gia của nhiều diễn viên, vũ công và sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

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Hòa Minzy cùng Lâm Phúc mở màn đầy cảm xúc tại Concert Thanh Xuân.

Sự kết hợp ăn ý của cặp đôi trong liên khúc Áo xanh gọi tương laiViệt Nam ngay lập tức khiến khán giả đứng ngồi không yên, cùng nhau hát vang trong bầu không khí đầy tự hào.

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Hòa Minzy chiếm trọn cảm tình của khán giả nhờ nhan sắc rạng rỡ cùng thần thái đầy cuốn hút trên sân khấu. - Ảnh: Như Ý - Dương Triều

Sau khi kết thúc tiết mục mở màn và nhường lại sân khấu cho các nghệ sĩ khác, Hòa Minzy trở lại với bản hit đình đám Thị Mầu. Mang đến một tiết mục kết hợp giữa âm nhạc dân gian và đương đại, nữ ca sĩ đã làm mới ca khúc so với phiên bản gốc. Sự thay đổi đột phá này đã ngay lập tức khiến hơn 20.000 khán giả liên tục nhún nhảy và reo hò theo từng giai điệu.

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Việc đầu tư công phu cho tiết mục giúp phần solo của nữ ca sĩ trở nên mãn nhãn.

Sân khấu càng thêm bùng nổ khi Hòa Minzy bất ngờ thực hiện màn đu dây trực tiếp trên sân khấu. Khoảnh khắc nữ ca sĩ bay lượn trên không trung đã khiến khán giả có mặt tại trường đua phải trầm trồ, thán phục trước sự lăn xả hết mình của cô.

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Hòa Minzy chủ động bước xuống sát khu vực rào chắn để đến gần hơn với khán giả. Sự thân thiện của nữ ca sĩ khi thoải mái bắt tay, chụp hình đã tạo nên một ký ức thanh xuân ấm áp cho đêm nhạc.

Ngay sau khi hoàn thành tiết mục đầy mạo hiểm này, Hòa Minzy xúc động bày tỏ sự cảm kích trước tình cảm của mọi người.

Giọng ca Bắc Bling chia sẻ cô luôn hy vọng sự chuẩn bị kỹ lưỡng này có thể mang đến cho người xem một phần trình diễn thực sự "đã mắt, đã tai". Cuối màn trình diễn đầy thăng hoa, Hòa Minzy đã nhanh chóng di chuyển xuống gần các khu vực fanzone để giao lưu và chụp ảnh kỷ niệm cùng khán giả có mặt tại đêm nhạc.

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Vàng - Ảnh: Như Ý - Dương Triều
#Hòa Minzy #Concert Thanh Xuân #concert báo Tiền Phong

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