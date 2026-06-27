ATVNCG 2026: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung "phân vai" cho dàn Anh tài, lộ cốt wibu

HHTO - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung vừa gây chú ý khi tự tay ghép dàn Anh Tài 2026 với các nhân vật truyện tranh. Khán giả Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 lập tức "soi" ra độ wibu của nam nhạc sĩ và bàn luận về sự trùng hợp thú vị này.

Bài đăng "phân vai" dàn Anh Tài của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đang tạo ra chủ đề thảo luận trên mạng xã hội trước thềm phát sóng Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Việc điểm mặt gọi tên và khớp chính xác biểu cảm của hàng loạt nhân vật truyện tranh khiến cộng đồng Gai Con gật gù công nhận nam nhạc sĩ đích thị là một "wibu chính hiệu".

Bài đăng của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung thu hút sự chú ý của khán giả.

Dưới phần bình luận, nhiều chi tiết tương tác hài hước đã xuất hiện. Khi Đại Nghĩa được gán với Donquixote Doflamingo (One Piece), anh lập tức để lại nghi vấn: "Em hổng thích anh đúng hong? Sao nhìn anh phản diện vậy?". Câu trả lời "Anh phản diện mà" của tác giả Nhật Ký Của Mẹ làm dấy lên những phỏng đoán vui từ khán giả về việc "Nụi" Nghĩa sẽ chọn lối chơi mưu trí, sắc sảo tại chương trình.

Danh sách này cũng chứng kiến sự áp đảo của vũ trụ One Piece. Khi Phùng Minh Cương được đặt cạnh tay kiếm Roronoa Zoro, fan cũng gọi tên Anh Tài Jun Phạm vì nhớ đến mái tóc xanh tương đồng với nhân vật này. Thêm vào đó, BB Trần - người từng gây ấn tượng khi hóa thân thành Hisoka Morow - nay cũng được nam nhạc sĩ gọi tên trong danh sách.

BB Trần từng chia sẻ trên trang cá nhân "Hisoka phiên bản ít cơ bắp".

Khép lại loạt ảnh là những pha ghép cặp "lệch pha" tạo tiếng cười. Hoàng Rob ngơ ngác khi bị gắn với bộ xương Brook: "Ủa cụ ơi sao ai cũng ngầu hoặc dễ thương còn em thì kỳ vậy". Ở một diễn biến khác, thay vì hình ảnh gắn liền với các "truyền thuyết đô thị", nam diễn viên Huỳnh Lập lại được chốt hạ bằng nhân vật Nobita hiền lành và ngố tàu.

Hoàng Rob trở thành nhạc công của băng Mũ Rơm.

Huỳnh Lập phiên bản ngây thơ.

Thái Lê Minh Hiếu "vào vai" Yagami Light trong Death Note.

Thanh Duy được "Cụ" Chung liên tưởng đến Inosuke trong Thanh Gươm Diệt Quỷ sau MV Hỏa Tâm.

Bộ đôi Thỏ & Thơm (Da LAB) được phân vai Sherlock Holmes và Bác sĩ Watson.

Anh Tài Nguyễn Văn Chung ghép ảnh mình là Sung Jinwoo trong Solo Leveling