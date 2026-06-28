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Tập 1 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026: Trịnh Thăng Bình nén khóc, Thỏ đối đầu Thơm

Tôn Huy - Ảnh: BTC

HHTO - Tập 1 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 mang đến nhiều diễn biến đáng chú ý khi luật đối kháng được áp dụng ngay từ vòng đầu. Sau chương trình, chia sẻ của Anh tài Trịnh Thăng Bình cùng màn đối đầu giữa hai thành viên Da LAB được khán giả bàn luận rôm rả.

Sau khi tập 1 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 phát sóng, Anh tài Trịnh Thăng Bình chia sẻ trên trang cá nhân về khoảnh khắc đứng trên sân khấu cùng nhóm Quái Kiệt Mộng Mơ. Nam ca sĩ cho biết dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, việc nghe lại giai điệu quen thuộc và tiếng hát hòa theo của khán giả vẫn khiến anh "khúc khích mém không hát được, chuyển qua khóc".

Dưới bài đăng, Anh tài Thỏ (Da LAB) để lại bình luận: "May quá bạn không khóc, chứ bạn mà khóc là tôi với Huy cũng khóc luôn ấy". Trịnh Thăng Bình sau đó cho biết anh đã phải kìm nén cảm xúc ở phần đầu tiết mục để giữ nhịp cho đoạn điệp khúc.

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Anh Tài Trịnh Thăng Bình chia sẻ "ráng nén" khóc để không "banh" trên sân khấu.

Cuộc trò chuyện tiếp tục khi Anh tài Đinh Mạnh Ninh - thành viên nhóm Những Kẻ Lãng Du - vào chia sẻ: "Huhu bía của em đây rồi". Đáp lại, Trịnh Thăng Bình gọi vui đồng nghiệp là "đối thủ đáng ghét". Những màn tương tác này diễn ra sau khi hai đội vừa có màn cạnh tranh trực tiếp trong tập mở màn.

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Màn tương tác của 2 đối thủ.

Khác với mùa trước, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 áp dụng luật đối kháng trực diện (1 đấu 1) ngay từ Vòng Công diễn hội ngộ. Mười nhóm được bốc thăm chia thành năm cặp đấu và hội đồng khán giả tại trường quay chỉ được bình chọn cho một đội ở mỗi màn đối đầu.

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34 Anh Tài hội ngộ trong Tập 1 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026.

Với thể thức này, Quái Kiệt Mộng MơNhững Kẻ Lãng Du trở thành đối thủ trực tiếp ngay từ vòng đầu. Đây cũng là lần đầu tiên hai thành viên Da LAB là Thỏ và Thơm đứng ở hai chiến tuyến sau gần 20 năm hoạt động cùng nhau.

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Các Anh tài nghe phổ biến luật chơi của chương trình.

Trên sân khấu, Quái Kiệt Mộng Mơ gồm Trịnh Thăng Bình, Thỏ và Hà An Huy kết hợp các ca khúc Người ấy, Bản tình ca không tênNhức tiềm thức trên nền phối Pop-Rock. Trong khi đó, Những Kẻ Lãng Du gồm Dũng DT, Thơm và Đinh Mạnh Ninh lựa chọn không gian âm nhạc hoài niệm với Xe đạp, Em tôi đôi mươi, đồng thời tạo điểm nhấn khi Dũng DT xuất hiện trong trang phục nhân viên giao hàng. Kết quả, Những Kẻ Lãng Du giành chiến thắng.

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Những Kẻ Lãng Du chiến thắng với điểm hỏa lực cao hơn.
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Phần trình diễn của Quái Kiệt Mộng Mơ.

Luật đối kháng mới cũng tạo nên cặp đấu giữa Anh Tài Lắm ChiêuTình Đầu Rực Cháy. Nhóm của Will, Toki Thành Thỏ, K.O và Hồ Đông Quan mang đến phần trình diễn đồng đều về vũ đạo theo mô hình nhóm nhạc nam.

Trong khi đó, Anh Tài Lắm Chiêu gồm Đại Nghĩa, Mew Amazing và Huỳnh Lập lựa chọn hướng dàn dựng sân khấu với nhiều mảng miếng biểu diễn. Một trong những điểm nhấn của tiết mục là màn "trồng cây chuối" khi hát live của Đại Nghĩa. Chung cuộc, Anh Tài Lắm Chiêu giành điểm hỏa lực cao hơn để giành chiến thắng.

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"Nụi" Nghĩa trồng chuối trên sân khấu Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026.

Khép lại tập đầu tiên, luật đối kháng mới không chỉ tạo ra những màn cạnh tranh trực tiếp trên sân khấu mà còn nối dài câu chuyện của các nghệ sĩ sau chương trình thông qua những tương tác trên mạng xã hội. Những diễn biến này cũng mở đầu cho hành trình cạnh tranh của các đội ở các vòng tiếp theo.

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Tôn Huy - Ảnh: BTC
#ATVNCG 2026 #Trịnh Thăng Bình #Da LAB #Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026

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