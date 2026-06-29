Quản trị danh tiếng thời AI: Publicist liệu có phải là "chìa khóa vạn năng"?

HHTO - Tiếp nối câu chuyện về vai trò "gác cổng" thông tin từ sự cố của Hoa hậu Bảo Ngọc ở phần trước, Publicist dù quan trọng nhưng không phải là giải pháp cho mọi cuộc khủng hoảng truyền thông. Đặc biệt, trong kỷ nguyên công nghệ AI, nghề quản trị danh tiếng đang đối mặt với những thách thức chưa từng có.

Publicist không phải giải pháp cho mọi cuộc khủng hoảng

Dù đóng vai trò giảm thiểu rủi ro truyền thông, thế nhưng không phải mọi vấn đề của người nổi tiếng đều có thể được giải quyết bởi các Publicist. Trên thực tế, nhiều “khủng hoảng” lại bắt nguồn từ chính lỗ hổng trong quá trình kiểm duyệt nội dung của nội bộ ê-kíp.

Anh Đình Dy bày tỏ sự tiếc nối trước sự cố thông tin của Hoa hậu Bảo Ngọc.

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online về sự cố thông tin của Hoa hậu Bảo Ngọc, anh Đình Dy (Phóng viên mảng Văn hoá - Văn nghệ của báo Lao Động) phân tích: “Đối với các nghệ sĩ trực thuộc công ty quản lý, trang Fanpage chính thức thường do đội ngũ quản trị viên phụ trách vận hành nhằm cập nhật tin tức nhanh nhất. Do lịch trình dày đặc, các nghệ sĩ hiếm khi có thời gian tự tay đăng tải nội dung. Chính vì áp lực thời gian, quản trị viên Fanpage của Hoa hậu Bảo Ngọc đã xử lý thông tin vội vàng. Do thiếu kiểm tra kỹ lưỡng, người này đã dùng ứng dụng AI để xóa các cụm từ bảo mật, dẫn đến sự cố đáng tiếc."

Anh Đình Dy cho biết thêm, với kinh nghiệm hơn 10 năm làm báo, anh không ít lần chứng kiến các ê-kíp quản lý gửi đi những nội dung mắc lỗi sơ đẳng. Nguyên nhân phần lớn đều xuất phát từ những nhân sự mới, chưa có nhiều kinh nghiệm kiểm soát đầu ra của thông tin.

Thử thách từ năng lực thực chiến

Từ ồn ào trên, rõ ràng vai trò của một Publicist phụ thuộc rất lớn vào kinh nghiệm thực chiến. Đây không chỉ là công việc định hướng hình ảnh lý thuyết, mà liên quan trực tiếp đến khả năng dự đoán rủi ro và xử lý tình huống trong thời gian ngắn. Người có kinh nghiệm sẽ nhìn ra các “điểm nhạy cảm” để ngăn chặn sai sót ngay từ đầu; ngược lại, người thiếu kinh nghiệm chỉ có thể rà soát bề nổi của thông tin.

Publicist là người quản lý hình ảnh truyền thông cho nghệ sĩ, người nổi tiếng. Ảnh được thực hiện bởi AI.

Bên cạnh đó, công việc này hiện nay còn phải đối mặt với thách thức lớn đến từ sự phát triển của các công cụ AI. Việc lạm dụng AI để chỉnh sửa hình ảnh, xử lý văn bản giúp họ tiết kiệm thời gian nhưng lại làm tăng nguy cơ phát sinh các lỗi hiển thị sai lệch khó nhận biết bằng mắt thường.

Trong bối cảnh đó, vai trò của người kiểm duyệt càng trở nên khắt khe. Họ không chỉ kiểm soát nội dung do con người tạo ra mà còn phải có năng lực thẩm định cả những sản phẩm đã qua xử lý bằng công nghệ.

Tương lai của nghề “quản lý danh tiếng” tại Việt Nam

Tại Việt Nam, Publicist vẫn là một khái niệm mới và chưa có hệ thống đào tạo chuyên biệt. Nhiều người thường nhầm lẫn vai trò này với PR (Quan hệ công chúng). Tuy nhiên, nếu PR tập trung xây dựng danh tiếng cho một thương hiệu hay sản phẩm, thì Publicist lại tập trung bảo vệ và phát triển hình ảnh cho một cá nhân cụ thể.

Hiện nay, khi bất kỳ ai cũng có thể trở thành “người của công chúng”, việc kiểm soát hình ảnh và phát ngôn không còn là nhu cầu riêng của giới nghệ sĩ giải trí. Từ các nhà sáng tạo nội dung (Creators), doanh nhân đến những cá nhân sở hữu lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội đều cần đến vị trí này để quản trị rủi ro danh tiếng.

Vai trò của một Publicist phụ thuộc rất lớn vào kinh nghiệm thực chiến. Ảnh được tạo bởi AI.

Publicist được dự báo sẽ là một trong những vị trí ngày càng đắt giá trong tương lai. Khi môi trường mạng xã hội và AI ngày càng phức tạp, nhu cầu đánh giá rủi ro sẽ gia tăng mạnh mẽ. Đây sẽ là tiền đề để các Publicist dần thoát khỏi cái mác “người đứng sau ẩn danh”, trở thành một nghề nghiệp được xã hội nhìn nhận rõ ràng và chuyên nghiệp tại Việt Nam.