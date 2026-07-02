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Nam thanh niên 'mất tích', để lại áo, điện thoại trên cầu

Ngọc Tú

TPO - Khi ra cầu Dùng (xã Đại Đồng, Nghệ An), người dân phát hiện một chiếc áo, đôi dép rọ cùng chiếc điện thoại nhưng không thấy người nên đã trình báo lên chính quyền địa phương để tìm kiếm tung tích.

Trưa 2/7, lãnh đạo xã Đại Đồng (Nghệ An) cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp với gia đình tìm kiếm tung tích một nam thanh niên trú trên địa bàn xã bị mất liên lạc.

Trước đó vào tối 1/7, người dân địa phương đi ra cầu Dùng cũ ở xã Đại Đồng thì hốt hoảng phát hiện một chiếc áo dân quân để trên lan can cầu. Phía dưới nền đường có 1 đôi dép rọ và 1 chiếc điện thoại cũ. Tìm kiếm xung quanh không thấy ai, người dân lập tức trình báo sự việc lên chính quyền địa phương.

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Chiếc áo dân quân cùng đôi dép rọ và điện thoại của D.N.H. để lại trên cầu Dùng rồi mất tích bí ẩn.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để làm rõ sự việc. Qua xác minh, xã Đại Đồng xác định, quần áo, tài sản trên là của anh D.N.H. (SN 2007, hiện là dân quân của xã Đại Đồng).

“Qua trích xuất camera và thông tin từ người nhà thì đang nghi ngờ người này mang theo vali quần áo và rời khỏi nhà. Sáng nay chúng tôi gọi qua số điện thoại của H. vẫn đổ chuông nhưng không ai bắt máy”, lãnh đạo xã Đại Đồng nói.

Hiện xã Đại Đồng đang phối hợp với gia đình để tìm kiếm tung tích của anh D.N.H.

Ngọc Tú
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