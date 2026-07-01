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Lũ lớn bất ngờ, một người ở Lai Châu mất tích sau khi bị cuốn trôi

Thái Thịnh

TPO - Tối 30/6, UBND xã Nậm Mạ, tỉnh Lai Châu nhận được tin báo về việc ông Lò Văn Hướng (SN1983, trú tại bản Nậm Ngá, xã Nậm Mạ) trong quá trình di chuyển không may bị trượt chân ngã xuống suối Nậm Ngá và bị dòng nước cuốn trôi, mất tích.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cấp ủy, chính quyền xã đã khẩn trương chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Nậm Mạ huy động các lực lượng gồm công an, dân quân, cán bộ xã cùng người dân địa phương triển khai các phương tiện, tổ chức tìm kiếm nạn nhân dọc khu vực xảy ra vụ việc và các đoạn suối lân cận chảy ra sông Đà.

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Lực lượng công an tham gia tìm kiếm nạn nhân

Mặc dù công tác tìm kiếm được triển khai khẩn trương ngay trong chiều tối 30/6 và kéo dài đến đêm, tuy nhiên, do nước suối dâng cao, chảy xiết, địa hình phức tạp và điều kiện thời tiết vẫn có mưa nên việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Đến thời điểm hiện tại, các lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.

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Các lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm nạn nhân

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Nậm Mạ cho biết sẽ tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện, phối hợp với các đơn vị liên quan và người dân địa phương mở rộng phạm vi tìm kiếm trong thời gian sớm nhất.

Chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, hạn chế đi lại qua các khu vực sông, suối, ngầm tràn trong thời điểm mưa lớn kéo dài; tuyệt đối không chủ quan khi nước lũ đang dâng cao nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Thái Thịnh
#nước cuốn trôi mất tích #Lai Châu #xã Nậm Mạ #lũ cuốn trôi

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