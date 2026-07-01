Lãnh đạo Lai Châu về Thủ đô mời gọi đầu tư hàng chục dự án lớn

TPO - Mang theo danh mục hàng chục dự án lớn cùng cam kết cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, lãnh đạo tỉnh Lai Châu có mặt tại Hà Nội để trực tiếp giới thiệu tiềm năng, lợi thế và mời gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư về với tỉnh.

Ngày 30/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (ICC) Hà Nội, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026 với chủ đề “Lai Châu - Đánh thức tiềm năng, khơi nguồn cơ hội”.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hà Quang Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu - cho biết, địa phương đang sở hữu nhiều tiềm năng, lợi thế nổi bật về năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, dược liệu, du lịch sinh thái và kinh tế cửa khẩu. Với hơn 265 km đường biên giới tiếp giáp tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), cùng các dự án giao thông trọng điểm đang được triển khai như cao tốc Bảo Hà - Lai Châu - Cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng, hầm Hoàng Liên... Lai Châu được kỳ vọng trở thành điểm kết nối quan trọng của vùng Tây Bắc.

Địa phương cũng đang tập trung phát triển các vùng nguyên liệu mắc ca, chè chất lượng cao, quế và dược liệu quý. Trong đó, Sâm Lai Châu được xác định là sản phẩm chiến lược. Bên cạnh đó, tỉnh có tiềm năng lớn về thủy điện, điện gió, điện mặt trời, khoáng sản và du lịch.

Để tạo sức hút với nhà đầu tư, tỉnh Lai Châu triển khai cơ chế “luồng xanh” đối với các dự án ưu tiên, cam kết rút ngắn tối thiểu 70% thời gian giải quyết thủ tục đầu tư. Đồng thời, công khai quy hoạch, danh mục dự án và hỗ trợ doanh nghiệp trong suốt quá trình triển khai.

Đại diện một số đơn vị, doanh nghiệp cho rằng, Lai Châu có đầy đủ điều kiện để trở thành trung tâm dược liệu công nghệ cao của cả nước; đề xuất tỉnh tiếp tục hoàn thiện cơ chế phát triển dược liệu quy mô lớn, xây dựng vùng nguyên liệu ứng dụng công nghệ cao, gắn người dân vào chuỗi giá trị sản xuất...

Ông Hà Quang Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu.

Tại hội nghị, Lai Châu trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 19 dự án của 18 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 27.700 tỷ đồng. Tỉnh Lai Châu trao 19 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho 27 dự án với tổng vốn cam kết hơn 172.400 tỷ đồng trên các lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến khoáng sản, hạ tầng và du lịch.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư của Lai Châu, những quyết định đầu tư và các biên bản ghi nhớ được ký kết tại hội nghị sẽ tạo nền tảng quan trọng cho sự bứt phá của Lai Châu trong giai đoạn tới.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại hội nghị.

Theo Phó Thủ tướng, với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, tinh thần đổi mới cùng sự đồng hành của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và cộng đồng doanh nghiệp, Lai Châu có cơ hội trở thành một trong những điểm sáng phát triển của vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Việc lãnh đạo tỉnh trực tiếp tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tại Hà Nội không chỉ thể hiện quyết tâm thu hút nguồn lực xã hội cho phát triển kinh tế mà còn cho thấy sự chuyển động mạnh mẽ trong tư duy phát triển của địa phương.

Ông Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu - phát biểu bế mạc hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân khẳng định, tỉnh sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư theo hướng minh bạch, thông thoáng, ưu tiên phát triển hạ tầng chiến lược, đồng hành tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và bảo đảm môi trường đầu tư an toàn, ổn định.

“Lai Châu xác định thành công của doanh nghiệp chính là thành công của địa phương. Chúng tôi cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để nhà đầu tư yên tâm triển khai dự án và phát triển lâu dài tại Lai Châu”, ông Lê Minh Ngân nhấn mạnh.