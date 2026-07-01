Giá vàng hôm nay (1/7): Tiếp tục giảm

TPO - Sáng nay, giá vàng trong nước tiếp tục giảm theo giá thế giới. Theo đó, vàng miếng SJC về quanh mốc 146 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước nới rộng khoảng cách với thế giới khoảng gần 20 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 143,4 - 146,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng so với chiều qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt giảm giá vàng miếng SJC về mốc 146,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng có mức giảm tương đương nhưng thấp hơn vàng miếng SJC từ 400.000 - 900.000 đồng/lượng, tùy từng thương hiệu. Cụ thể, vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 143 - 146 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Mi Hồng có giá 144 - 145,5 triệu đồng/lượng…

Giá vàng trong nước đồng loạt giảm.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 3.977 USD/ounce, giảm 46 USD so với chiều qua. Hiện, giá vàng thế giới tương đương hơn 126 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giảm của giá vàng thế giới diễn ra trong bối cảnh đồng USD duy trì sức mạnh và giới đầu tư có xu hướng chốt lời sau giai đoạn giá vàng tăng mạnh. Thị trường cũng đang chờ đợi các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ sẽ được công bố trong tuần này để đánh giá triển vọng điều hành lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Như vậy, giá vàng trong nước đang cao hơn thế giới gần 20 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, sáng 1/7, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.206 đồng/USD, giữ nguyên so với phiên trước. Tại Vietcombank, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 26.076 - 26.466 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Trên thị trường tự do, đồng USD giao dịch phổ biến quanh mức 26.700 đồng/USD ở chiều mua vào và 26.720 đồng/USD ở chiều bán ra, gần như không biến động so với hôm qua.