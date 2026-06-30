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Kinh tế

Giá vàng thế giới lao dốc, dầu thô bật tăng

Hồng Nhung

TPO - Giá vàng thế giới tiếp tục giảm mạnh trong phiên giao dịch sáng 30/6 (giờ Việt Nam). Trong khi đó, giá dầu tăng hơn 1% sau các cuộc tấn công giữa Mỹ và Iran, dù vậy đà tăng bị kìm hãm bởi triển vọng vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz dần ổn định trở lại.

Theo đó, giá vàng giao ngay giảm 1,7%, xuống còn 4.020,68 USD/ounce, sau khi có thời điểm mất hơn 2% trong phiên. Hợp đồng vàng tương lai của Mỹ giao tháng 8 cũng giảm 1,4%, chốt ở mức 4.038,9 USD/ounce.

Theo ông Peter Grant - Phó Chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, giới đầu tư đang đặc biệt theo dõi các diễn biến mới tại Trung Đông, trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran gia tăng trở lại sau cuối tuần. Cùng với đó, thị trường vẫn đang điều chỉnh theo lập trường cứng rắn hơn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về chính sách tiền tệ.

Ông Grant nhận định, nếu các số liệu việc làm sắp công bố tiếp tục cho thấy thị trường lao động Mỹ duy trì sức mạnh, Fed sẽ có thêm cơ sở để giữ lãi suất ở mức cao trong thời gian dài. Điều này có thể tạo thêm áp lực khiến giá vàng giảm xuống các mức thấp mới.

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Giá vàng thế giới tiếp tục giảm mạnh trong phiên giao dịch sáng 30/6 (giờ Việt Nam). Ảnh: Reuters.

Không chỉ vàng, nhiều kim loại quý khác cũng ghi nhận diễn biến tiêu cực. Giá bạc giao ngay giảm 1,6% xuống 58,19 USD/ounce; bạch kim mất 2,1%, còn 1.580,45 USD/ounce. Riêng palladium đi ngược xu hướng khi tăng 1,1%, lên 1.222,24 USD/ounce.

Trái ngược với vàng, thị trường dầu mỏ khởi sắc. Giá dầu Brent tăng 1,16 USD, tương đương 1,61%, lên 73,15 USD/thùng. Dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 1,52 USD, tương đương 2,2%, lên 70,75 USD/thùng.

Động lực chính hỗ trợ giá dầu đến từ các cuộc tấn công giữa Mỹ và Iran, làm dấy lên lo ngại rằng thỏa thuận hòa bình tạm thời giữa hai bên vẫn rất mong manh và nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng chưa hoàn toàn được loại bỏ. Tuy nhiên, đà tăng của giá dầu phần nào bị hạn chế bởi kỳ vọng hoạt động vận chuyển năng lượng qua eo biển Hormuz sẽ tiếp tục được khôi phục.

Tuần qua, giá dầu Brent đã giảm 10,6%, đánh dấu tuần giảm thứ ba liên tiếp, khi lưu lượng dầu vận chuyển qua tuyến hàng hải chiến lược này tăng lên mức cao nhất kể từ khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát vào cuối tháng 2.

Hồng Nhung
Reuters
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