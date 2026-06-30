HỌP BÁO: Công bố Chương trình Đánh giá năng lực và vinh danh nhà thầu xây dựng Việt Nam

TPO - Từ 9h sáng nay (30/6), tại Hà Nội, Hiệp hội Các Nhà thầu Xây dựng Việt Nam phối hợp cùng Báo Tiền Phong tổ chức họp báo công bố Chương trình "Đánh giá năng lực và vinh danh nhà thầu xây dựng Việt Nam 2026".

Trong bối cảnh ngành xây dựng Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng công trình, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và phát triển bền vững, việc xây dựng một hệ thống đánh giá năng lực nhà thầu khách quan, minh bạch đang trở thành nhu cầu cấp thiết.

Nhằm góp phần tạo lập môi trường cạnh tranh lành mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của các doanh nghiệp xây dựng, Hiệp hội Các Nhà thầu Xây dựng Việt Nam (VACC) phối hợp cùng Báo Tiền Phong tổ chức họp báo công bố Chương trình "Đánh giá năng lực và Vinh danh Nhà thầu Xây dựng Việt Nam 2026".

Họp báo diễn ra vào lúc 9h tại Hà Nội.

Theo ban tổ chức, chương trình được xây dựng với mục tiêu đánh giá toàn diện năng lực của các doanh nghiệp xây dựng trên nhiều phương diện như năng lực tài chính, kinh nghiệm thi công, chất lượng công trình, năng lực quản trị, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, an toàn lao động, trách nhiệm xã hội và các tiêu chí phát triển bền vững.

Thông qua hoạt động đánh giá và vinh danh, chương trình không chỉ ghi nhận những doanh nghiệp có thành tích nổi bật mà còn góp phần xây dựng hệ thống dữ liệu tham chiếu về năng lực nhà thầu, hỗ trợ chủ đầu tư, cơ quan quản lý và các đối tác trong việc lựa chọn đơn vị thi công phù hợp, nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng.

Tại buổi họp báo, ban tổ chức sẽ công bố mục tiêu, ý nghĩa, đối tượng tham gia chương trình; giới thiệu bộ tiêu chí đánh giá, phương pháp chấm điểm, quy trình xét chọn và kế hoạch triển khai trong năm 2026. Hội đồng Đánh giá năng lực và vinh danh nhà thầu xây dựng Việt Nam 2026 sẽ chính thức ra mắt.

Chương trình dự kiến có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Xây dựng, đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, các chuyên gia đầu ngành, doanh nghiệp xây dựng lớn trên cả nước cùng đông đảo cơ quan thông tấn, báo chí.

Đại diện VACC cho biết, việc tổ chức chương trình đánh giá và vinh danh nhà thầu không chỉ nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có năng lực, uy tín mà còn hướng tới xây dựng chuẩn mực mới cho thị trường xây dựng Việt Nam, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới công nghệ, tăng cường năng lực quản trị và hội nhập quốc tế.

Chương trình "Đánh giá năng lực và vinh danh nhà thầu xây dựng Việt Nam 2026" được kỳ vọng sẽ trở thành một hoạt động thường niên có uy tín của ngành xây dựng, góp phần nâng cao vị thế của doanh nghiệp Việt Nam, thúc đẩy sự phát triển chuyên nghiệp, minh bạch và bền vững của thị trường xây dựng trong giai đoạn tới.