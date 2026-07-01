Lý giải '1 triệu tỷ đồng' đầu tư vào Đắk Lắk

TPO - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk lý giải về "1 triệu tỷ đồng" các doanh nghiệp ký kết, cam kết đầu tư vào Đắk Lắk. Người dân rất quan tâm về cách tỉnh hiện thực hóa các cam kết vào thực tế.

Ngày 30/6, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc Kỳ họp thứ Hai.

Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết có bài phát biểu, trong đó đề cập đến nội dung được người dân quan tâm. Đó là con số khoảng 1 triệu tỷ đồng từ các dự án mà doanh nghiệp ký kết thỏa thuận, hợp tác đầu tư vào tỉnh tại Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư vừa qua.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk - phát biểu.

Theo ông Lương Nguyễn Minh Triết, tỉnh đã ký kết 257 dự án trong danh mục kêu gọi đầu tư và có 147 biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác đầu tư với tổng giá trị khoảng 1 triệu tỷ đồng.

Ông Triết cho biết đây là tổng hợp từ các biên bản ký kết, thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp và tỉnh, thể hiện kết quả bước đầu của công tác xúc tiến, thu hút đầu tư trên địa bàn.

Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhấn mạnh, các biên bản ghi nhớ mới là cam kết ban đầu, chưa phải vốn thực tế. Vấn đề quan trọng là phải tổ chức triển khai thực hiện, chuyển hóa các cam kết này thành dự án cụ thể, có sản phẩm, công trình thực tế, đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng 10%, tỉnh xác định cần huy động khoảng 700.000 tỷ đồng vốn đầu tư xã hội, trong đó việc hiện thực hóa các cam kết đầu tư có ý nghĩa quan trọng đối với cân đối nguồn lực phát triển.

Quang cảnh kỳ họp.

Về tình hình kinh tế - xã hội, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết, 6 tháng đầu năm, GRDP của Đắk Lắk ước tăng 7,84%, chưa đạt mục tiêu đề ra (9%); huy động nguồn lực cho phát triển còn khó khăn; giải ngân vốn đầu tư công ở một số dự án còn chậm; hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp còn nhiều thách thức.

Một số nơi vẫn còn tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, thiếu quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ; chất lượng thực thi công vụ chưa đồng đều; việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp còn khó khăn, cần tiếp tục hoàn thiện.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tập trung bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, nhất là tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài, sử dụng hiệu quả tài sản công sau sắp xếp.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị UBND tỉnh nâng cao vai trò điều hành, HĐND tỉnh tăng cường giám sát; tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực hợp lý...

Từ ngày 1/7, tỉnh sẽ triển khai đánh giá KPI đối với cán bộ, công chức toàn hệ thống, nhằm theo dõi mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo vị trí việc làm, thời gian và hiệu quả công việc.