Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Lý giải '1 triệu tỷ đồng' đầu tư vào Đắk Lắk

Huỳnh Thủy

TPO - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk lý giải về "1 triệu tỷ đồng" các doanh nghiệp ký kết, cam kết đầu tư vào Đắk Lắk. Người dân rất quan tâm về cách tỉnh hiện thực hóa các cam kết vào thực tế.

Ngày 30/6, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc Kỳ họp thứ Hai.

Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết có bài phát biểu, trong đó đề cập đến nội dung được người dân quan tâm. Đó là con số khoảng 1 triệu tỷ đồng từ các dự án mà doanh nghiệp ký kết thỏa thuận, hợp tác đầu tư vào tỉnh tại Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư vừa qua.

tienphong-11.jpg
Ông Lương Nguyễn Minh Triết - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk - phát biểu.

Theo ông Lương Nguyễn Minh Triết, tỉnh đã ký kết 257 dự án trong danh mục kêu gọi đầu tư và có 147 biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác đầu tư với tổng giá trị khoảng 1 triệu tỷ đồng.

Ông Triết cho biết đây là tổng hợp từ các biên bản ký kết, thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp và tỉnh, thể hiện kết quả bước đầu của công tác xúc tiến, thu hút đầu tư trên địa bàn.

Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhấn mạnh, các biên bản ghi nhớ mới là cam kết ban đầu, chưa phải vốn thực tế. Vấn đề quan trọng là phải tổ chức triển khai thực hiện, chuyển hóa các cam kết này thành dự án cụ thể, có sản phẩm, công trình thực tế, đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng 10%, tỉnh xác định cần huy động khoảng 700.000 tỷ đồng vốn đầu tư xã hội, trong đó việc hiện thực hóa các cam kết đầu tư có ý nghĩa quan trọng đối với cân đối nguồn lực phát triển.

tienphong-22.jpg
Quang cảnh kỳ họp.

Về tình hình kinh tế - xã hội, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết, 6 tháng đầu năm, GRDP của Đắk Lắk ước tăng 7,84%, chưa đạt mục tiêu đề ra (9%); huy động nguồn lực cho phát triển còn khó khăn; giải ngân vốn đầu tư công ở một số dự án còn chậm; hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp còn nhiều thách thức.

Một số nơi vẫn còn tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, thiếu quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ; chất lượng thực thi công vụ chưa đồng đều; việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp còn khó khăn, cần tiếp tục hoàn thiện.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tập trung bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, nhất là tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài, sử dụng hiệu quả tài sản công sau sắp xếp.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị UBND tỉnh nâng cao vai trò điều hành, HĐND tỉnh tăng cường giám sát; tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực hợp lý...

Từ ngày 1/7, tỉnh sẽ triển khai đánh giá KPI đối với cán bộ, công chức toàn hệ thống, nhằm theo dõi mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo vị trí việc làm, thời gian và hiệu quả công việc.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #đầu tư #kết quả #doanh nghiệp #dự án

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe