Tăng lương từ hôm nay

TPO - Từ hôm nay (1/7), hàng loạt chính sách mới về tiền lương có hiệu lực, đáng chú ý là lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng, tăng 8% lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội (BHXH) cùng chính sách nâng mạnh phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo.

Tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng

Theo Nghị định số 161/2026/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 1/7, mức lương cơ sở được điều chỉnh từ 2,34 triệu đồng/tháng lên 2,53 triệu đồng/tháng.

Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên mức 2,53 triệu đồng/tháng. Ảnh minh họa.

Mức lương cơ sở mới được áp dụng đối với cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp xã; viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập; người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; người làm việc trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động.

Ngoài ra, chính sách còn áp dụng đối với lực lượng vũ trang, gồm sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng, công chức quốc phòng; sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương trong Công an nhân dân; người làm việc trong tổ chức cơ yếu; hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Nghị định quy định mức lương cơ sở dùng làm căn cứ tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định.

Lương hưu và trợ cấp BHXH sẽ tăng thêm 8%

Cũng từ ngày 1/7, Nghị định số 162/2026/NĐ-CP quy định điều chỉnh tăng 8% đối với lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng.

Lương hưu và trợ cấp tăng 8% từ ngày 1/7. Ảnh minh hoạ.

Theo đó, toàn bộ người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng sẽ được tăng thêm 8% trên mức đang hưởng.

Bên cạnh mức tăng chung, Chính phủ tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người có mức hưởng thấp. Cụ thể, sau khi điều chỉnh 8%, những người có mức hưởng từ 3,5 triệu đồng/tháng trở xuống sẽ được tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng.

Đối với những trường hợp có mức hưởng trên 3,5 triệu đồng nhưng vẫn thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng sau khi điều chỉnh, mức hưởng sẽ được nâng lên bằng 3,8 triệu đồng/tháng.

Mức lương hưu và trợ cấp sau điều chỉnh sẽ là cơ sở để tính toán cho các lần điều chỉnh tiếp theo, góp phần cải thiện đời sống của người nghỉ hưu và các đối tượng hưởng trợ cấp thường xuyên trong bối cảnh chi phí sinh hoạt gia tăng...

Tăng mạnh phụ cấp ưu đãi với nhà giáo

Một chính sách đáng chú ý khác là Nghị định số 182/2026/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập.

So với quy định trước đây, nhiều nhóm giáo viên được điều chỉnh tăng đáng kể mức phụ cấp ưu đãi.

Cụ thể, giáo viên mầm non và tiểu học được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề ở mức 45%. Đối với giáo viên công tác tại các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn xã khu vực I, khu vực II vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đảo, hải đảo hoặc xã biên giới, mức phụ cấp được nâng lên 60%.

Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục làm việc tại các trường năng khiếu thể dục thể thao, năng khiếu nghệ thuật hoặc trường phổ thông dân tộc bán trú cũng được hưởng mức phụ cấp 60%.

Đáng chú ý, mức phụ cấp ưu đãi cao nhất là 80% được áp dụng đối với nhà giáo, cán bộ quản lý tại các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường trung học phổ thông chuyên, trường dự bị đại học, Trường Hữu nghị 80, Trường Hữu nghị T78, Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc, các trường và lớp dành cho người khuyết tật cùng một số cơ sở giáo dục đặc thù khác.

Nghị định cũng bổ sung mức phụ cấp 80% cho giáo viên giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trường trung học nghề và trường chuyên biệt nằm trên địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Nghị định 182 có hiệu lực từ ngày 7/7, tuy nhiên các mức phụ cấp ưu đãi theo nghề mới được áp dụng từ ngày 1/1/2026.