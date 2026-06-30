Học sinh, sinh viên nghèo có thể được vay tối đa 8 triệu đồng/tháng

TPO - Bộ Tài chính đề xuất nâng mức cho vay tối đa đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn từ 4 triệu đồng lên 8 triệu đồng/ tháng. Mức vay mới nhằm phù hợp với biến động của chi phí sinh hoạt, học phí và bảo đảm hỗ trợ khoảng 60% tổng chi phí học tập của người học.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo quyết định của Thủ tướng về tín dụng đối với học sinh, sinh viên, trong đó đề xuất nâng mức vốn vay tối đa từ 4 triệu đồng lên 8 triệu đồng/tháng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Theo Bộ Tài chính, mức cho vay tối đa 4 triệu đồng/tháng được điều chỉnh gần nhất vào năm 2022. Tuy nhiên, sau nhiều năm, mức này không còn phù hợp trong bối cảnh lạm phát, chi phí sinh hoạt và học phí đều tăng.

Từ năm 2022 đến nay, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng bình quân khoảng 3,34%/năm. Kết quả khảo sát thực tế tại Hà Nội và TPHCM cho thấy, chi phí sinh hoạt cơ bản của học sinh, sinh viên học xa nhà dao động từ 3-5 triệu đồng/tháng, gồm tiền ăn, ở, đi lại, sách vở và phương tiện học tập.

Đối với học phí, theo Nghị định số 238/2025/NĐ-CP, từ năm học 2026-2027, học phí tại các cơ sở giáo dục đại học công lập dao động từ 17-87,5 triệu đồng/năm, tương đương khoảng 1,7-8,75 triệu đồng/tháng, tùy ngành học và mức độ tự chủ của cơ sở giáo dục. Như vậy, tổng chi phí sinh hoạt và học phí của một học sinh, sinh viên có thể lên tới 13,7 triệu đồng/tháng.

Đề xuất cho học sinh, sinh viên nghèo vay tối đa 8 triệu đồng/tháng. Ảnh mịnh họa.

Bộ Tài chính cho biết, chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, trong đó, Nhà nước hỗ trợ một phần chi phí học tập và sinh hoạt để tạo điều kiện cho người học tiếp tục đến trường. Trong 19 năm triển khai, chương trình đã qua 7 lần điều chỉnh mức cho vay tối đa.

Trên cơ sở thực tiễn và nguyên tắc Nhà nước hỗ trợ khoảng 60% tổng chi phí học tập và sinh hoạt, Bộ Tài chính đề xuất xem xét nâng mức cho vay tối đa lên 8 triệu đồng/tháng.

Đối với mức vay cụ thể của từng trường hợp, cơ quan soạn thảo đề xuất giao Ngân hàng Chính sách xã hội quyết định căn cứ vào mức học phí của từng trường và chi phí sinh hoạt theo từng địa bàn, nhưng không vượt quá mức tối đa 8 triệu đồng/tháng.

Bộ Tài chính cũng đề xuất quy định lãi suất cho vay đối với học sinh, sinh viên bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ, do Thủ tướng Chính phủ quyết định, nhằm bảo đảm đồng bộ với quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, dự thảo quyết định bổ sung quy định về gia hạn nợ và chuyển nợ quá hạn. Theo đề xuất, trường hợp khách hàng gặp khó khăn và có văn bản đề nghị gia hạn, Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ xem xét quyết định gia hạn với thời gian tối đa bằng một nửa thời hạn trả nợ.

Theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách xã hội, đến ngày 31/5, tổng doanh số cho vay của chương trình đạt 92.532 tỷ đồng, bình quân 4.870 tỷ đồng mỗi năm. Dư nợ đạt 24.475 tỷ đồng với 355.805 hộ gia đình còn dư nợ. Đến cuối tháng 5/2026, nợ quá hạn là 64,9 tỷ đồng, chiếm 0,27% tổng dư nợ.

Sau 19 năm triển khai, chương trình tín dụng ưu đãi đã hỗ trợ hơn 4 triệu lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận nguồn vốn để yên tâm học tập.