Công bố Quyết định bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội

Sáng 30/6, tại Hà Nội, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Hằng - Phó Tổng Giám đốc giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc NHCSXH. Đồng chí Phạm Đức Ấn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch HĐQT NHCSXH tới dự, chủ trì và trao Quyết định.

Thống đốc NHNN Việt Nam Phạm Đức Ấn - Chủ tịch HĐQT NHCSXH chúc mừng và trao Quyết định bổ nhiệm của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Nguyễn Thị Hằng - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc NHCSXH

Tham dự Lễ công bố có các đồng chí: Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Nguyễn Mạnh Khương - Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Phan Như Nguyện - Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; đại diện Lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương, các NHTM cùng Ban chuyên gia tư vấn, Ban điều hành, lãnh đạo chủ chốt NHCSXH, toàn thể cán bộ NHCSXH tại trụ sở chính và các điểm cầu trực tuyến trên toàn quốc.

Tại hội nghị, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Trần Thu Huyền đã công bố Quyết định số 1169/QĐ-TTg ngày 29/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Hằng - Phó Tổng Giám đốc giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc NHCSXH và Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy NHNN Việt Nam chuẩn y đồng chí Nguyễn Thị Hằng giữ chức Bí thư Đảng ủy NHCSXHTW nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc NHNN Việt Nam Phạm Đức Ấn - Chủ tịch HĐQT NHCSXH đã trao Quyết định bổ nhiệm. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2026.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thống đốc NHNN Việt Nam Phạm Đức Ấn - Chủ tịch HĐQT NHCSXH chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Hằng được tín nhiệm giao trọng trách mới; đồng thời ghi nhận những đóng góp to lớn của đồng chí Dương Quyết Thắng - Bí thư Đảng ủy NHCSXHTW, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - người sẽ nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/7/2026.

Thống đốc NHNN Việt Nam Phạm Đức Ấn - Chủ tịch HĐQT NHCSXH phát biểu giao nhiệm vụ đối với tân Tổng Giám đốc NHCSXH

Những đóng góp của đồng chí Dương Quyết Thắng trong thời gian giữ cương vị Tổng Giám đốc NHCSXH, cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ toàn hệ thống đã mang lại nhiều kết quả nổi bật, góp phần xây dựng NHCSXH trở thành đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận.

Thống đốc NHNN Việt Nam, Chủ tịch HĐQT NHCSXH nhấn mạnh, trong hơn 20 năm qua, NHCSXH đã thành công trong việc xây dựng và giữ vững vai trò là công cụ tài chính đặc thù của Nhà nước trong thực hiện các chương trình giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế bao trùm. Thông qua các chương trình tín dụng ưu đãi, NHCSXH đã góp phần hiệu quả vào thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đưa dịch vụ tài chính đến tận vùng sâu, vùng xa, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, NHCSXH luôn duy trì chất lượng tín dụng ở mức cao, với tỷ lệ nợ quá hạn thuộc nhóm thấp nhất trong hệ thống các tổ chức tín dụng.

Đối với tân Tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Thị Hằng, Thống đốc tin tưởng trên cương vị mới sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu; giữ vững đoàn kết nội bộ, lãnh đạo hệ thống hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội.

Về định hướng thời gian tới, Thống đốc NHNN Việt Nam, Chủ tịch HĐQT yêu cầu NHCSXH tiếp tục nâng cao năng lực tài chính, mở rộng quy mô tín dụng chính sách gắn với nâng cao chất lượng, bảo đảm nguồn vốn đến đúng đối tượng và phát huy hiệu quả; đa dạng hóa nguồn lực; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, đơn giản hóa thủ tục, hiện đại hóa hoạt động, nâng cao năng lực quản trị và chất lượng phục vụ người dân, nhất là tại vùng sâu, vùng xa…

Tân Tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Thị Hằng phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Thị Hằng bày tỏ vinh dự và cảm ơn sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, NHNN Việt Nam, Hội đồng quản trị NHCSXH, đồng chí cũng dành lời tri ân đến các thế hệ lãnh đạo và toàn thể cán bộ, người lao động NHCSXH đã luôn đồng hành, đoàn kết thực hiện nhiệm vụ, đóng góp vào sự phát triển của ngân hàng. Đồng chí mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp. sự phối hợp của các Bộ, Ban, ngành, địa phương đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội.

Tân Tổng Giám đốc NHCSXH khẳng định sẽ tiếp tục kế thừa những thành quả mà các thế hệ lãnh đạo NHCSXH đã dày công xây dựng; không ngừng học hỏi, nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, người lao động trong hệ thống hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí cam kết tập trung chỉ đạo tham mưu tiếp tục triển khai tốt Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 30/10/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới; thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030; tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, điều hành; bảo đảm tăng trưởng tín dụng gắn với nâng cao chất lượng tín dụng, giữ vững an toàn hoạt động; mở rộng khả năng tiếp cận vốn ưu đãi cho người nghèo và các đối tượng chính sách; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội của đất nước.

Các đại biểu dự Lễ công bố

Đáp từ tri ân của Thống đốc và tân Tổng Giám đốc, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng bày tỏ xúc động và trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, NHNN Việt Nam, Hội đồng quản trị NHCSXH cùng sự đồng hành, sẻ chia của các thế hệ cán bộ, người lao động trong toàn hệ thống trong suốt quá trình công tác. Đồng chí khẳng định những thành quả mà NHCSXH đạt được là kết tinh của tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ trong toàn hệ thống.

Đồng chí Dương Quyết Thắng - Bí thư Đảng ủy NHCSXHTW, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc đương nhiệm phát biểu chia tay

Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, đồng chí gửi gắm niềm tin tới tập thể Ban lãnh đạo và cán bộ, người lao động NHCSXH sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, giữ vững kỷ cương, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, đưa nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, xây dựng NHCSXH tự chủ, bền vững, góp phần thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Các đồng chí Thành viên HĐQT NHCSXH chúc mừng tân Tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Thị Hằng

Ban lãnh đạo NHCSXH chúc mừng tân Tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Thị Hằng