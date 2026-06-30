Đồng Nai khởi công 3 dự án giao thông hàng chục nghìn tỷ

TPO - Ngày 30/6, TP. Đồng Nai đã khởi công 3 dự án với tổng vốn đầu tư lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng. Lãnh đạo TP. Đồng Nai yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ nhưng phải đảm bảo chất lượng, thi công đúng theo tiến độ đã cam kết.

Dự án thành phần 1 - Đầu tư xây dựng đoạn từ cầu Mã Đà đến ngã ba Bà Hào, thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ cầu Mã Đà đến đường Vành đai 4 - TPHCM, được đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP).

Đây là đoạn tuyến dài 13 km, được thiết kế dưới dạng cầu cạn xuyên qua Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai. Công trình có chiều cao từ 9-12 m tùy địa hình, quy mô 8 làn xe (4 làn mỗi chiều), mặt đường bê tông nhựa, tốc độ thiết kế 80 km/h.

Theo phương án đầu tư, toàn bộ diện tích bị ảnh hưởng bởi đoạn cầu cạn 13 km nằm trên đất rừng đặc dụng. Trong đó có khoảng hơn 10 ha rừng tự nhiên, hơn 18 ha rừng trồng và gần 26 ha diện tích chưa có rừng, gồm rừng trồng chưa thành rừng, diện tích tái sinh và các loại đất khác.

Dự án đường kết nối cầu Mã Đà với Vành đai 4 TPHCM dài 44,5km, tổng vốn gần 30.000 tỷ đồng (nối Bình Phước cũ với Đồng Nai). Tổng diện tích sử dụng đất khoảng hơn 54 ha. Thời gian xây dựng từ năm 2026-2028.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ cầu Mã Đà đến đường Vành đai 4 TPHCM dài 44,5 km. Ảnh: Phước Tuần.

Sáng cùng ngày, TP. Đồng Nai khởi công Dự án thành phần 1-2: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TPHCM.

Dự án đường Vành đai 4 TPHCM qua TP. Đồng Nai có tổng mức đầu tư hơn 16.000 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách TP. Đồng Nai tham gia dự án là hơn 4.000 tỷ đồng, nguồn vốn nhà đầu tư tham gia dự án hơn 12.000 tỷ đồng.

Dự án có điểm đầu tại Km18+460 (xã Xuân Đường, TP. Đồng Nai, giáp TPHCM), điểm cuối tại Km64+540 (xã Thường Tân, TPHCM), chiều dài khoảng 46 km. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2026-2029, đầu tư theo hình thức PPP.

Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh (tên gọi của dự án đường Hương lộ 2), đoạn từ cầu Vàm Cái Sứt đến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn 3) dài khoảng 7,5 km, được đầu tư theo hình thức PPP. Tuyến đường có quy mô 8 làn xe được kỳ vọng mở thêm hành lang kết nối trực tiếp từ khu vực nội đô ra cao tốc, góp phần giảm áp lực giao thông trên các trục hiện hữu.

Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh đã hoàn thành xong giai đoạn 1 và 2.

Toàn dự án Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh dài khoảng 15,5 km, lộ giới 60 m, chia thành 3 đoạn. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ hình thành trục giao thông hiện đại với hệ thống đường chính hai bên, mỗi bên 3 làn xe và đường song hành mỗi bên 2 làn xe, đáp ứng nhu cầu lưu thông ngày càng tăng.

Để thực hiện dự án, Đồng Nai dự kiến thu hồi khoảng hơn 55 ha đất. Tổng mức đầu tư toàn tuyến ước hơn 6.500 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước hơn 1.200 tỷ đồng, gần 5.330 tỷ đồng do nhà đầu tư huy động theo phương thức đối tác PPP.

Tham dự buổi lễ khởi công dự án Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh đoạn 3, ông Nguyễn Văn Út - Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai - đánh giá cao nỗ lực giải phóng mặt bằng của các địa phương trong thời gian vừa qua. Ông Út kỳ vọng dự án khi đi vào hoạt động sẽ giúp giảm tải cho quốc lộ 51 từ trung tâm thành phố và các địa phương tới sân bay Long Thành.

Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai Nguyễn Văn Út phát biểu chỉ đạo.

Theo ông Út, dự án thực hiện đúng theo tinh thần của Ban Thường vụ Thành ủy là định hướng một đô thị sinh thái ven sông Đồng Nai, kể cả trong quy hoạch sắp tới cũng được thành phố hướng đến...

Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ nhưng phải đảm bảo chất lượng, thi công đúng theo tiến độ đã cam kết.