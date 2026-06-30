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Kinh tế

ACV chủ động chuẩn bị phương án khai thác Cảng HKQT Long Thành

P.V

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) đang khẩn trương triển khai đồng bộ các công tác chuẩn bị khai thác Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành, hướng tới mục tiêu đưa công trình trọng điểm quốc gia vào vận hành thương mại trong thời gian tới.

Hiện nay, ACV đã thành lập Chi nhánh Cảng HKQT Long Thành, Chi nhánh Nhiên liệu hàng không Long Thành và Chi nhánh Hàng hóa hàng không Long Thành để thực hiện chức năng quản lý, vận hành, khai thác các công trình thiết yếu thuộc Dự án thành phần 3. Các chi nhánh đang tích cực triển khai công tác tuyển dụng nhân sự, dự kiến hoàn thành trong tháng 7/2026 nhằm bảo đảm khả năng tiếp quản, vận hành và khai thác đồng bộ khi Cảng HKQT Long Thành bước vào giai đoạn khai thác. Song song với công tác tổ chức bộ máy, ACV đã ký hợp đồng tư vấn với Liên danh Incheon Airport nhằm hỗ trợ xây dựng phương án vận hành, khai thác cho Cảng HKQT Long Thành.

Đến nay, các nội dung về khai thác, quy trình cốt lõi, chính sách thương mại, phương án kinh doanh và chiến lược tài chính đã được hoàn thành. ACV đang tiếp tục triển khai nội dung về thử nghiệm vận hành và chuyển giao khai thác, với kế hoạch tổ chức 03 đợt thử nghiệm dự kiến vào các tháng 9, 10 và 11/2026.

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Trong bối cảnh thị trường hàng không Việt Nam được đánh giá còn nhiều dư địa tăng trưởng, ACV đang xây dựng phương án phân chia và khai thác hài hòa giữa Cảng HKQT Long Thành và Cảng HKQT Tân Sơn Nhất. Phương án này được thiết kế theo nguyên lý “phân vai theo thị trường”, thay vì dịch chuyển cơ học toàn bộ sản lượng từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành.

Cách tiếp cận này nhằm bảo đảm Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tiếp tục khai thác hiệu quả, đồng thời tạo điều kiện để Cảng HKQT Long Thành vận hành ổn định và phát huy hiệu quả ngay từ giai đoạn đầu. Theo định hướng khai thác, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tiếp tục duy trì vai trò đối với mạng bay nội địa và các đường bay quốc tế tầm ngắn - trung, trong khi Cảng HKQT Long Thành được định hướng trở thành cửa ngõ hàng không quốc tế quan trọng, từng bước thu hút các đường bay quốc tế mới, đặc biệt tại các thị trường có tiềm năng tăng trưởng trong trung và dài hạn.

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Đến nay, ACV đã chủ động làm việc với các hãng hàng không trong nước, quốc tế và các đối tác liên quan về phương án, kịch bản khai thác tại Cảng HKQT Long Thành; đồng thời, tổ chức nhiều đoàn khảo sát thực tế tại công trường dự án. Qua các buổi làm việc, đa số các hãng hàng không trong nước và quốc tế đều bày tỏ sự quan tâm, mong muốn được tham gia khai thác tại Cảng HKQT Long Thành khi sân bay đi vào vận hành.

Đối với các hãng hàng không trong nước, ACV đã làm việc với Vietravel Airlines về kế hoạch khai thác thương mại tại Cảng HKQT Long Thành từ cuối năm 2026 và tăng tần suất khai thác từ lịch bay mùa hè năm 2027. Bên cạnh đó, ACV cũng tích cực làm việc với Vietjet Air và Vietnam Airlines về phương án khai thác tại Cảng HKQT Long Thành; theo đó, Vietjet Air cam kết duy trì khai thác tối thiểu 02 đường bay quốc tế tại Cảng HKQT Long Thành trong giai đoạn 1, Vietnam Airlines đề xuất chuyển một số đường bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành, với tỷ trọng khoảng 12% số chuyến quốc tế của Hãng. ACV cũng đã trao đổi về phương án bố trí mặt bằng phục vụ Vietnam Airlines và VIAGS, bao gồm khu vực quầy thủ tục, kiosk, khu vực tự gửi hành lý, cửa khởi hành, băng chuyền hành lý, Premium Check-in Lounge, CIP Lounge quốc tế và CIP quốc nội. Đối với giai đoạn khai thác thử nghiệm trước khi đưa vào vận hành thương mại, ACV cũng đề nghị Vietnam Airlines phối hợp hỗ trợ tàu bay phục vụ công tác thử nghiệm vận hành.

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Như vậy, đến thời điểm hiện tại, ACV đã chính thức nhận được đăng ký khai thác tại Cảng HKQT Long Thành từ các hãng hàng không trong nước gồm Vietnam Airlines, Vietjet Air và Vietravel Airlines.

Đối với các hãng hàng không nước ngoài, Cảng HKQT Long Thành và Ban Quản lý dự án Cảng HKQT Long Thành đã phối hợp đón tiếp, làm việc với đại diện SGN AOC - Hiệp hội các hãng hàng không khai thác tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), cùng đại diện 34 hãng hàng không quốc tế như Korean Air, All Nippon Airways, Cathay Pacific và Japan Airlines nhằm thảo luận, chuẩn bị phương án khai thác Cảng HKQT Long Thành theo kế hoạch.

Bên cạnh công tác chuẩn bị khai thác, ACV cũng đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thị trường, mở rộng mạng đường bay quốc tế. Đầu tháng 6/2026, ACV phối hợp tổ chức Chương trình “Kết nối hàng không và du lịch Việt Nam - Trung Quốc” với sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý, địa phương, doanh nghiệp hàng không, các công ty du lịch của hai quốc gia cùng các đại lý lữ hành và đơn vị khai thác chuyến bay thuê chuyến uy tín tại thị trường sở tại. Chương trình được tổ chức nhằm tạo diễn đàn trao đổi trực tiếp giữa các bên về nhu cầu thị trường, tiềm năng khai thác các đường bay mới và cơ hội hợp tác phát triển hàng không - du lịch giữa Việt Nam và Trung Quốc. Đây cũng là dịp để ACV giới thiệu năng lực hạ tầng, khả năng phục vụ khai thác tại các cửa ngõ hàng không trọng điểm, trong đó trọng tâm là Cảng HKQT Long Thành.

Bên cạnh việc chuyển dịch một số đường bay hiện hữu từ Cảng HKQT Tân Sơn Nhất khi Cảng HKQT Long Thành đi vào khai thác, việc đẩy mạnh xúc tiến phát triển thị trường để thiết lập các đường bay thẳng mới được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm cho Cảng HKQT Long Thành khoảng 2 triệu hành khách/năm đến năm 2030. Các tuyến bay tiềm năng tập trung tại các khu vực Bắc Mỹ, châu Âu, châu Đại Dương, Trung Đông, Nam Á và Trung Á.

STT
Năm
Quốc tế (HK)
Quốc nội (HK)
Tổng cộng (HK)
1
2027 (3/2027-12/2027)
11.653.201
1.517.903
13.171.104
2
2028
20.584.683
2.192.112
22.776.795
3
2029
22.148.823
2.363.840
24.512.663
4
2030 (mãn tải công suất 25 triệu HK giai đoạn 1)
23.699.081
2.535.302
26.234.383

IATA dự kiến sản lượng tại Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 2025 – 2040

Theo dự báo của IATA, trong giai đoạn 2025-2040, lượng khách từ một số thị trường quốc tế trọng điểm đến Việt Nam tiếp tục duy trì triển vọng tăng trưởng tích cực. Trong đó, các thị trường như Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Hoa Kỳ và Australia hiện chiếm khoảng 75% tổng thị phần khách quốc tế đến Việt Nam. Với dự báo này, thị trường hàng không Việt Nam được kỳ vọng sẽ có thêm khoảng 8,6 triệu hành khách vào năm 2030, trong đó khu vực Cảng HKQT Tân Sơn Nhất và Cảng HKQT Long Thành dự kiến bổ sung khoảng 3,2 triệu hành khách.

Với việc đồng thời triển khai công tác tổ chức vận hành, thử nghiệm khai thác, làm việc với các hãng hàng không và xúc tiến mở rộng thị trường quốc tế, ACV đang từng bước hoàn thiện các điều kiện cần thiết để Cảng HKQT Long Thành sẵn sàng đi vào khai thác. Đây là bước chuẩn bị quan trọng nhằm bảo đảm sân bay vận hành an toàn, hiệu quả, đồng thời phát huy vai trò là cửa ngõ hàng không quốc tế mới, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống cảng hàng không Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

P.V
#ACV #Long Thành #cảng hàng không #khai thác #hàng không quốc tế #dự án hàng không #phát triển sân bay

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