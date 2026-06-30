Chiến dịch '150 năm Di Sản Vươn Cao' của SABECO giành giải Bạc tại PR Awards Asia Pacific 2026

Là đại diện duy nhất từ Việt Nam được vinh danh trong hạng mục Xây dựng thương hiệu doanh nghiệp tại PR Awards Asia Pacific 2026, chiến dịch “150 năm Di Sản Vươn Cao” của SABECO cho thấy một câu chuyện di sản trăm năm sau khi được làm mới bằng cách kể gần gũi và giàu tính kết nối, đã truyền cảm hứng tới cộng đồng trên khắp cả nước, đồng thời đủ sức thuyết phục tại những sân chơi truyền thông – PR uy tín trong khu vực.

Dấu ấn của doanh nghiệp Việt tại giải thưởng Truyền thông – PR cấp khu vực

Một cột mốc kỷ niệm của doanh nghiệp thường được kể bằng những con số về lịch sử, quy mô hay thành tựu. Tuy nhiên, với chiến dịch “150 năm Di Sản Vươn Cao”, Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) đã chọn một cách tiếp cận khác: đưa câu chuyện di sản đến gần hơn với cộng đồng thông qua những hoạt động có sự tham gia trực tiếp của công chúng.

Chính cách triển khai này đã giúp chiến dịch tạo được nhiều điểm chạm với đời sống xã hội, đồng thời góp phần đưa dự án được ghi nhận tại PR Awards Asia Pacific 2026 với giải Bạc ở hạng mục Xây dựng thương hiệu doanh nghiệp. Đây cũng là chiến dịch duy nhất từ Việt Nam được vinh danh trong hạng mục này của mùa giải năm nay.

PR Awards Asia Pacific là giải thưởng Truyền thông – PR thường niên uy tín trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương, ghi nhận những chiến dịch nổi bật không chỉ ở ý tưởng sáng tạo mà còn ở tư duy chiến lược, khả năng triển khai, sự phối hợp giữa các bên liên quan và hiệu quả thực tế. Việc một chiến dịch đến từ Việt Nam được xướng tên ở hạng mục Xây dựng thương hiệu doanh nghiệp cho thấy doanh nghiệp Việt ngày càng đầu tư bài bản, nhất quán hơn cho các chương trình truyền thông thương hiệu dài hạn, đồng thời từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ truyền thông khu vực.

Chiến dịch “150 năm Di Sản Vươn Cao” là đại diện duy nhất từ Việt Nam được vinh danh tại hạng mục Xây dựng thương hiệu doanh nghiệp (Ảnh: PR Awards Asia Pacific 2026)

Chia sẻ về giải thưởng, bà Patsy Lim, Phó Tổng giám đốc phụ trách Marketing tại SABECO, nhấn mạnh: “Với SABECO, cột mốc 150 năm không chỉ là dịp nhìn lại hành trình đã qua, mà còn là cơ hội để tiếp tục kết nối với cộng đồng và lan tỏa tinh thần vươn lên của thương hiệu Việt. Việc chiến dịch ‘150 Năm Di Sản Vươn Cao’ được ghi nhận tại PR Awards Asia Pacific 2026 là nguồn động viên để chúng tôi tiếp tục xây dựng những hoạt động có ý nghĩa, gắn với người tiêu dùng và xã hội.”

Cột mốc 150 năm của SABECO góp phần lan tỏa tinh thần chia sẻ, gắn kết dân tộc

Thông qua chuỗi hoạt động trải dài tại 9 tỉnh, thành phố, chiến dịch “150 Năm Di Sản Vươn Cao” đã đi qua hơn 2.200 km từ Nam ra Bắc, ghi dấu ấn với hơn 16.000 người tham gia các hoạt động, kết nối người dân ở nhiều địa phương bằng những trải nghiệm gần gũi, giàu tính tương tác và đậm dấu ấn văn hóa bản địa.

Trong đó, “Hành Trình Di Sản” là hoạt động mang ý nghĩa kết nối xuyên suốt, thu hút tới 10.000 người đồng hành, tạo nên một hành trình gắn kết các vùng miền qua những giá trị chung về văn hóa, lịch sử và niềm tự hào dân tộc. Hoạt động cũng giới thiệu đến 4.200 người dân tham gia sự kiện về mô hình phân loại rác và tái chế thông qua hệ thống máy thu gom lon, chai tự động, qua đó góp phần thúc đẩy lối sống có trách nhiệm, vì một tương lai bền vững. Cùng nằm trong chuỗi hoạt động của chiến dịch, “Đêm Di Sản” tại ba tỉnh thành với hơn 6.000 người tham gia lại là điểm nhấn giàu cảm xúc, nơi giá trị di sản được tôn vinh thông qua không gian văn hóa giải trí, chia sẻ thông điệp về khát vọng vươn lên của SABECO - doanh nghiệp đã nhiều năm đồng hành phát triển cùng Việt Nam.

“Đêm Di sản” là sự kiện văn hóa – giải trí mang cảm hứng từ hành trình 150 năm di sản của doanh nghiệp. (Ảnh: SABECO)

“150 Năm Di Sản Vươn Cao” của SABECO còn cho thấy sức lan tỏa rộng trên truyền thông và nền tảng số, với hơn 636 bài báo, hơn 22,6 triệu lượt tiếp cận và hơn 149.000 lượt thảo luận trên mạng xã hội. Những con số này biến cột mốc 150 năm của SABECO thành một câu chuyện được lan tỏa rộng khắp cả nước về di sản, sự gắn kết và tinh thần sẻ chia trách nhiệm. Thông điệp về tinh thần sẻ chia càng trở nên ý nghĩa hơn vào thời điểm bão lũ ảnh hưởng đến nhiều địa phương và cộng đồng trên khắp Việt Nam cùng hướng sự quan tâm tới công tác hỗ trợ, khắc phục hậu quả. Trước tình hình đó, SABECO đã nhanh chóng hỗ trợ 3,2 tỷ đồng thông qua chiến dịch để đồng hành cùng người dân và các địa phương bị ảnh hưởng. Đóng góp này không chỉ là một phần trong chuỗi hoạt động kỷ niệm, mà còn thể hiện rõ tinh thần xuyên suốt của chiến dịch, luôn đồng hành với cộng đồng và sẵn sàng chung tay vào những thời điểm cần thiết nhất.

Bà Patsy Lim chia sẻ thêm: “Để có được chiến dịch ‘150 năm Di Sản Vươn Cao’ thành công, chúng tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới các bộ ban ngành, địa phương, các cơ quan thông tấn báo chí và đông đảo người tiêu dùng đã đồng hành cùng chúng tôi. Với chúng tôi, hành trình 150 năm di sản cũng là một cam kết với tương lai của Việt Nam, bởi SABECO mong muốn kề vai đi lên cùng đất nước, thúc đẩy những kết nối ý nghĩa với cộng đồng và đóng góp vào chặng đường phát triển tiếp theo của Việt Nam.” Chia sẻ này cũng phản ánh tầm nhìn lớn hơn của chiến dịch. Bằng việc kết hợp giữa tôn vinh các giá trị văn hóa, gắn kết cộng đồng và lồng ghép thông điệp về phát triển bền vững, cột mốc di sản của doanh nghiệp đã trở thành câu chuyện hướng tới tương lai cho nhiều thế hệ tại Việt Nam. Trong đó, SABECO mong muốn tiếp tục đồng hành với đời sống thường nhật của người Việt, đồng thời tích cực góp mặt trên chặng đường phát triển mới của đất nước.

Giải Bạc tại PR Awards Asia Pacific 2026 không chỉ ghi nhận nỗ lực của SABECO và đội ngũ triển khai chiến dịch “150 năm Di Sản Vươn Cao”, mà còn cho thấy các chiến dịch được phát triển tại Việt Nam hoàn toàn có khả năng cạnh tranh tại những sân chơi lớn, mang tính chuyên môn cao trong khu vực. Với cách tiếp cận lấy cộng đồng làm trọng tâm, những giá trị gần gũi với văn hóa và đời sống địa phương đã tạo được sự đồng cảm sâu rộng, vượt ra ngoài phạm vi thị trường trong nước. Qua đó, chiến dịch cũng gợi mở hướng đi cho các doanh nghiệp đã có di sản lâu đời tại Việt Nam, tiếp nối những giá trị truyền thống bằng tinh thần đổi mới, để vừa tiếp tục phát triển, vừa giữ được sự gắn kết với nhịp sống hiện đại.