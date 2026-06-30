Bia nội địa vẫn được ưu ái trong bối cảnh tiêu dùng mới nhờ lợi thế thấu hiểu về văn hóa

Theo báo cáo của Expert Market Research, quy mô thị trường bia Việt Nam được dự báo đạt khoảng 19,27 tỷ USD vào năm 2035, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) khoảng 6,6% trong giai đoạn 2026-2035. Nhưng song hành với triển vọng đó là một thực tế khác, người tiêu dùng Việt đang ngày càng khắt khe hơn khi lựa chọn bia, từ giá cả, chất lượng, hình ảnh thương hiệu cho đến mức độ phù hợp với từng thời điểm.

Dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp Canada tổng hợp từ WHO cho thấy bia vẫn là loại đồ uống có cồn được ưa chuộng nhất tại Việt Nam hiện nay, chiếm tới 91,5% lượng tiêu thụ được ghi nhận. Điều này cho thấy bia vẫn giữ vai trò quan trọng trong đời sống tiêu dùng của người Việt và tiếp tục là một trong những phân khúc năng động nhất của ngành đồ uống.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của thị trường, kỳ vọng của người tiêu dùng Việt cũng đang dần dịch chuyển. Cụ thể, tác động từ các quy định về xử phạt lái xe sau khi sử dụng đồ uống có cồn, xu hướng quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe và áp lực chi tiêu trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động đã khiến họ cân nhắc kỹ lưỡng hơn trước mỗi quyết định mua hàng.

Người tiêu dùng không chỉ tìm kiếm một loại bia ngon hơn

Theo Insight Asia, sự dịch chuyển từ tiêu dùng tại quán sang tiêu dùng tại nhà đã góp phần làm thay đổi cách người Việt lựa chọn bia. Khi không còn chịu tác động từ áp lực đám đông hay “sức ép” trên bàn nhậu, người tiêu dùng có nhiều không gian hơn để đưa ra những quyết định phù hợp với sở thích cá nhân. Song song đó, khảo sát tháng 10/2025 của NielsenIQ về xu hướng ưu tiên thương hiệu Việt đã chỉ ra có tới 85% người tiêu dùng Việt cho biết họ sẵn sàng ủng hộ các thương hiệu mang đậm bản sắc Việt Nam.

Nhiều người tiêu dùng tại Việt Nam ưu tiên lựa chọn những thương hiệu nội địa phản ánh được giá trị văn hóa địa phương. (Nguồn: Facebook fanpage Bia 333)

Xu hướng này cho thấy người tiêu dùng không chỉ tìm kiếm sản phẩm tốt hơn, mà còn mong muốn đồng hành cùng những thương hiệu mà họ cảm thấy tự hào và có sự kết nối về mặt giá trị.

Khi di sản trở thành lợi thế cạnh tranh mới

Việc người tiêu dùng Việt đang quan tâm nhiều hơn đến tính chân thực và các giá trị của thương hiệu mình lựa chọn tạo ra cơ hội cho các thương hiệu bia Việt Nam, những thương hiệu không chỉ có lịch sử phát triển lâu dài mà còn gắn liền với nhiều thế hệ người Việt.

Bà Patsy Lim, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Marketing của Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – NGK Sài Gòn (SABECO) cho biết “Ngày nay, khi người tiêu dùng ngày càng tự hào hơn với các thương hiệu Việt có chất lượng và bản sắc riêng, chúng tôi xem đó là động lực để tiếp tục đổi mới. Việc phát triển các dòng sản phẩm mới bên cạnh những thương hiệu biểu tượng là cách SABECO vừa gìn giữ di sản đã tạo nên bản sắc của mình, vừa đáp ứng những kỳ vọng mới của người tiêu dùng hiện đại.”

Bia 333 Pilsner là một ví dụ về cách SABECO tận dụng thời cơ và ra mắt sản phẩm. Kế thừa di sản của thương hiệu 333, một trong những thương hiệu bia biểu tượng tại Việt Nam, sản phẩm được phát triển với quy trình ủ lạnh sâu hiện đại nhằm mang đến trải nghiệm vị êm mượt, dễ thưởng thức hơn, phù hợp với nhu cầu của thế hệ người tiêu dùng trẻ đang tìm kiếm sự cân bằng giữa chất lượng, trải nghiệm và kết nối.

Không chỉ đổi mới về hương vị, SABECO cũng dần thích ứng với những thay đổi trong lối sống của người tiêu dùng thông qua các quy cách sản phẩm linh hoạt hơn. Những dòng sản phẩm như Saigon Chill 250ml hay 333 Pilsner Cheers Pack 250ml lần lượt ra mắt cho thấy sự nhạy bén của doanh nghiệp trước nhu cầu uống có chừng mực và tiết kiệm hầu bao của nhiều người tiêu dùng trẻ.

Bia Việt Nam chinh phục người tiêu dùng Việt bằng cả sự thấu hiểu cùng chất lượng vươn tầm quốc tế

Không chỉ được yêu mến nhờ sự gần gũi và thấu hiểu người tiêu dùng Việt, các thương hiệu bia nội địa còn đang khẳng định vị thế bằng chất lượng được công nhận trên trường quốc tế, tạo nên lợi thế cạnh tranh ngày càng khác biệt trong một thị trường nhiều lựa chọn. Có thể kể đến như Bia Lạc Việt đã giành ba chứng nhận Vàng quốc tế và được vinh danh là “Bia Lager nhẹ Ngon nhất Thế giới (World’s Best Lager Light)” tại World Beer Awards 2024, trong khi đó, 333 Pilsner và Saigon Chill cũng lần lượt đạt huy chương Vàng tại các cuộc thi danh giá như Brussels Beer Challenge và Japan International Beer Cup cùng trong năm 2025. Mới đây, thương hiệu bia nội là Bia 333 và Bia Saigon Lager tiếp tục đón thêm tin vui với thành tích huy chương Bạc ở hạng mục Munich Style Helles và Rice Lager tại Giải Bia Quốc tế Úc – Giải thưởng Bia lớn hàng đầu thế giới - do Hội đồng Hoàng gia Melbourne trao. Những thành tích này không chỉ phản ánh chất lượng sản phẩm ngày càng tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế, mà còn cho thấy các thương hiệu bia Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ bia thế giới.

Cùng với chất lượng sản phẩm, các thương hiệu bia Việt Nam cũng đang mở rộng cách kết nối với người tiêu dùng thông qua những trải nghiệm gắn với ẩm thực, văn hóa và đồng hành cùng các sự kiện quy mô, tầm cỡ quốc tế. Tiêu biểu như Bia Saigon Special đã bốn năm liên tiếp đồng hành cùng Michelin Guide Ceremony tại Việt Nam, qua đó góp phần tôn vinh những trải nghiệm ẩm thực chất lượng và quảng bá các giá trị ẩm thực đất nước. Đồng thời, thương hiệu nội địa này tích cực đồng hành cùng các sự kiện cộng đồng, lễ hội gần gũi với người trẻ - như Lễ hội âm nhạc Ravolution Music Festival 2026, một hướng đi cho thấy các thương hiệu không chỉ bán sản phẩm mà còn góp phần tạo ra những trải nghiệm giàu ý nghĩa hơn cho người tiêu dùng, lan tỏa mạnh mẽ hơn văn hóa và các giá trị truyền thống của Việt Nam trong thời đại mới.

Bia Saigon Special góp mặt tại sự kiện Michelin Guide Ceremony 2026, đánh dấu bốn năm liên tiếp đồng hành cùng Michelin Guide (Nguồn: Bia Saigon)

Có thể nói, doanh nghiệp sản xuất bia nội địa hiện đang dần vươn lên chiếm lĩnh thị trường khi vừa giữ được vị bia gần gũi và kết nối với người Việt qua những giá trị di sản chung, vừa chứng minh thương hiệu trong nước vẫn có thể đáp ứng những tiêu chuẩn chất lượng cao hơn khi gu tiêu dùng ngày càng khắt khe. Việc tận dụng lợi thế và thích ứng nhanh chóng của các nhà sản xuất bia nội địa không chỉ giúp họ vững vàng vượt qua các thách thức của thị trường mà còn tiếp tục dẫn dắt xu hướng tiêu dùng mới của khách hàng Việt Nam.