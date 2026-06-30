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Kinh tế

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Thông tin về việc đánh thuế thu nhập cá nhân mua bán vàng miếng từ 1/7

Thanh Hà - Việt Linh

TPO - Luật Thuế Thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2026, trong đó quy định thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng là thu nhập phải chịu thuế. Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho biết Luật giao Chính phủ quy định ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, thời điểm áp dụng thu và điều chỉnh thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng vàng miếng phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng. Điều này có nghĩa là từ 1/7 người mua bán vàng miếng chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Tại Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định, thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân gồm các loại thu nhập từ kinh doanh như: Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ;

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Từ 1/7, chuyển nhượng vàng miếng chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập của cá nhân có giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật; Thu nhập từ hoạt động đại lý, môi giới, hợp tác kinh doanh với tổ chức; Thu nhập từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số…

Ngoài ra, các khoản thu nhập chịu thuế gồm: Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương tiền công; Thù lao, các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức… Các khoản tiền lãi cho vay; Lợi tức cổ phần; Thu nhập từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác.

Một số thu nhập khác cũng chịu thuế thu nhập cá nhân như: Chuyển nhượng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”; Chuyển nhượng kết quả giảm phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon; Chuyển nhượng biển số xe trúng đấu giá theo quy định của pháp luật; Chuyển nhượng tài sản số.

Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân, Chính phủ quy định ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, thời điểm áp dụng và điều chỉnh thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng vàng miếng phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng. Thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng vàng miếng được xác định bằng giá chuyển nhượng nhân với thuế suất 0,1%.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho biết Luật giao Chính phủ quy định ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, thời điểm áp dụng thu và điều chỉnh thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng vàng miếng phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng.

Liên quan đến việc bổ sung quy định tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng, Bộ Tài chính đã có báo cáo Chính phủ về việc tiếp thu, giải trình ý kiến Thành viên Chính phủ, trong đó đã báo cáo Chính phủ chưa quy định chi tiết về việc thu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng tại dự thảo nghị định, mà cần có văn bản quy định tổng thể về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh, mua bán vàng.

Bộ Tài chính đang phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan để xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh, mua bán vàng, trong đó có thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân (bao gồm cả thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng vàng miếng) và phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh, chuyển nhượng vàng, cả trên sàn giao dịch (nếu có) đảm bảo đồng bộ với quy định của pháp luật mới liên quan (như Luật Đầu tư đã bỏ điều kiện kinh doanh đối với vàng trang sức, mỹ nghệ, Ngân hàng Nhà nước đang sửa đổi, bổ sung Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng,…), lộ trình thành lập sàn giao dịch vàng.

Luật quy định, người nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam.

Cá nhân cư trú đáp ứng điều kiện có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong 1 năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam; Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm có nơi đăng ký thường trú hoặc có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo hợp đồng thuê có thời hạn. Cá nhân không cư trú là người không đáp ứng điều kiện trên.

Thanh Hà - Việt Linh
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