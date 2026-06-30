Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc: TKV phải bảo đảm đủ than cho điện, góp phần tăng trưởng hai con số

Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa có buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), ngày 29/6. Tại sự kiện, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Tập đoàn tiếp tục phát huy vai trò doanh nghiệp nhà nước nòng cốt, bảo đảm tuyệt đối nguồn cung than cho sản xuất điện, đẩy mạnh khai thác, chế biến sâu khoáng sản và chuyển đổi số để đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn tới.

Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì làm việc với TKV về tình hình SXKD và định hướng các giải pháp hoàn thành mục tiêu tăng trưởng

Tại buổi làm việc, Đại diện lãnh đạo Tập đoàn, đồng chí Vũ Anh Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn đã báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng đoàn công tác về tình hình sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu trong thời gian qua. Theo đó, bám sát chỉ đạo của Chính phủ và các bộ, ngành, Tập đoàn đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp điều hành sản xuất ngay từ đầu năm. Nhờ đó, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh chủ yếu trong 6 tháng đầu năm 2026 đều đạt trên 50% kế hoạch, nhiều chỉ tiêu dự kiến vượt tiến độ, tạo nền tảng để hoàn thành mục tiêu cả năm.

Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng tiếp tục tăng cao, TKV đã bảo đảm cung ứng đủ than cho nền kinh tế, đặc biệt là các nhà máy nhiệt điện, góp phần giữ vững an ninh năng lượng quốc gia. Cùng với đó, hoạt động sản xuất alumin, điện và các lĩnh vực khác được duy trì ổn định; nhiều dự án đầu tư trọng điểm được triển khai đúng tiến độ. Công tác an toàn lao động, bảo vệ môi trường và an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện.

Tuy nhiên, lãnh đạo Tập đoàn cũng thẳng thắn nhìn nhận nhiều khó khăn đang tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, như biến động giá nguyên, nhiên liệu đầu vào; vướng mắc về quy hoạch và cấp phép khoáng sản; tiến độ giải phóng mặt bằng tại một số dự án; điều kiện khai thác ngày càng xuống sâu, phức tạp; đặc biệt là sự sụt giảm mạnh của giá alumin trên thị trường thế giới.

Trước những thách thức đó, TKV kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành sớm tháo gỡ các điểm nghẽn về quy hoạch khoáng sản, cơ chế cấp phép khai thác, cơ chế tài chính đặc thù, giá than cho điện cũng như các vấn đề liên quan đến đất đai, đầu tư và giải phóng mặt bằng. Theo lãnh đạo Tập đoàn, đây là những điều kiện quan trọng để nâng cao năng lực sản xuất, bảo đảm cung ứng than ổn định cho nền kinh tế và phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đánh giá cao những kết quả TKV đạt được trong việc duy trì ổn định sản xuất, bảo đảm nguồn cung than, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội.

Nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của TKV đối với an ninh năng lượng quốc gia, Phó Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn tập trung hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2026 cũng như kế hoạch giai đoạn 2026-2030. Trong đó, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là bảo đảm tuyệt đối nguồn cung than cho sản xuất điện theo đúng cam kết với Chính phủ, không để xảy ra thiếu nhiên liệu ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, TKV cần chủ động tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án khai thác than và khoáng sản đủ điều kiện; mở rộng quy mô các mỏ hiện có; đưa các dự án mới vào khai thác theo quy hoạch nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế.

Đối với lĩnh vực khoáng sản, Phó Thủ tướng yêu cầu phát triển mạnh công nghiệp chế biến sâu đối với các khoáng sản chiến lược như bauxite, alumin, nhôm, đất hiếm và các loại khoáng sản quan trọng khác để hình thành chuỗi giá trị trong nước, nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh.

Người đứng đầu đoàn công tác cũng đề nghị TKV tiếp tục tái cơ cấu doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản trị, tiết giảm chi phí, khai thác tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, tự động hóa và xây dựng mô hình mỏ thông minh, gắn với phát triển kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng yêu cầu TKV tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về an toàn lao động, xây dựng văn hóa an toàn trong toàn hệ thống; quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, phát triển nhà ở công nhân và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển mới.

Kết thúc buổi làm việc, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu, giải quyết các kiến nghị của TKV thuộc thẩm quyền; đồng thời đề nghị tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đồng hành cùng Tập đoàn trong công tác giải phóng mặt bằng, cấp phép đầu tư, bảo đảm an ninh trật tự để tạo điều kiện thuận lợi cho TKV phát triển ổn định, bền vững, tiếp tục giữ vững vai trò doanh nghiệp nhà nước nòng cốt trong lĩnh vực than và khoáng sản.