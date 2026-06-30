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Kinh tế

LPBank bố cáo về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động

P.V

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) vừa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động.

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Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 33/GP-NHNN ngày 24/6/2026 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp cho Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam và Quyết định số 55/QĐ-QLGS4 ngày 26/6/2026 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam, LPBank trân trọng thông báo như sau:

1. Thông tin về Ngân hàng

• Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam

• Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: Fortune Vietnam Joint Stock Commercial Bank

• Tên viết tắt: LPBank

• Mã số doanh nghiệp: 6300048638

• Địa chỉ trụ sở chính: Số 8, ngõ 1, đường Tôn Đức Thắng, phố 11, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam

• Điện thoại: (84-24) 62 668 668

• Fax: (84-24) 62 669 669

• Website: https://lpbank.com.vn

2. Nội dung được bổ sung vào Giấy phép thành lập và hoạt động

Theo Quyết định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, LPBank được bổ sung nội dung hoạt động như sau:

"22. Tham gia hệ thống thanh toán quốc tế sau đây:

• Hệ thống của Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng Toàn cầu (SWIFT);

• Hệ thống thanh toán thẻ quốc tế của tổ chức thẻ quốc tế Visa;

• Hệ thống thanh toán thẻ quốc tế của tổ chức thẻ quốc tế MasterCard;

• Hệ thống thanh toán thẻ quốc tế của tổ chức thẻ quốc tế JCB;

• Hệ thống thanh toán thẻ quốc tế của tổ chức thẻ quốc tế UnionPay (UPI)."

P.V
#LPBank #thanh toán quốc tế #giấy phép #Ngân hàng Nhà nước #hệ thống thanh toán

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