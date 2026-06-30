Đường dài được tạo nên từ những bước chân bền bỉ

Nhân dịp kỷ niệm 7 năm của Storm, một đội ngũ thuộc mô hình tư vấn toàn thời gian của AIA Việt Nam, câu chuyện về một buổi chạy bộ quanh Hồ Gươm không chỉ phản ánh tinh thần gắn kết của tập thể, mà còn cho thấy cách AIA Việt Nam kiên trì xây dựng đội ngũ tư vấn tài chính chuyên nghiệp với khách hàng luôn là trung tâm của mọi nỗ lực.

Sáng cuối tháng sáu, khi những tia nắng đầu tiên vừa phủ lên mặt Hồ Gươm, gần 200 người trong những chiếc áo phông đồng phục đã có mặt từ rất sớm.

Có người khởi động, có người tranh thủ chụp vài tấm hình lưu niệm. Những cái bắt tay, những tiếng cười và lời hỏi thăm sau nhiều ngày chưa gặp khiến không khí buổi sáng trở nên rộn ràng nhưng vẫn gần gũi. Không có sân khấu, không có âm nhạc, cũng không có những nghi thức thường thấy trong một buổi lễ kỷ niệm.

Ít phút sau, những bước chân bắt đầu chuyển động trên cung đường quen thuộc quanh hồ. Nếu chỉ nhìn từ xa, nhiều người sẽ nghĩ đây là một câu lạc bộ chạy bộ đang tập luyện cuối tuần. Nhưng thực tế, họ là những tư vấn viên tài chính, những người quản lý kinh doanh cùng khách hàng và người thân. Họ cùng có mặt để kỷ niệm 7 năm hình thành và phát triển của Storm bằng một hoạt động khá đặc biệt: cùng nhau chạy bộ.

Một lựa chọn tưởng như giản đơn, nhưng lại phản ánh khá rõ cách những con người ở đây nhìn về hành trình phát triển của mình. "Thật ra, tôi luôn nghĩ nghề tư vấn tài chính rất giống một cuộc chạy marathon. Người ta có thể xuất phát rất nhanh nhờ sự hào hứng ban đầu.

Nhưng để đi được một chặng đường dài thì điều quan trọng hơn là sự kiên trì, tính kỷ luật và khả năng không ngừng hoàn thiện bản thân. Vì vậy, chúng tôi muốn ngày kỷ niệm này không chỉ là dịp nhìn lại những gì đã đạt được, mà còn là lời nhắc để mỗi người tiếp tục bước về phía trước", chị Trần Thị Thanh Thủy, Giám đốc Storm, chia sẻ

Có lẽ cũng vì thế mà trong suốt buổi sáng hôm ấy, không ai nhắc nhiều đến doanh số hay những cột mốc kinh doanh. Câu chuyện của họ xoay quanh những lần cùng nhau tập luyện, những cung đường đã chinh phục, những đồng đội mới gia nhập và cả những gương mặt đã đồng hành từ những ngày đầu. Điều đó gợi nhắc đến một điểm chung giữa chạy bộ và nghề tư vấn tài chính. Cả hai đều không phải cuộc đua của những người xuất phát nhanh nhất, mà là hành trình của những người đủ bền bỉ để không dừng lại.

Với AIA Việt Nam, đó cũng là triết lý được theo đuổi trong nhiều năm qua khi xây dựng đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp. Một đội ngũ mạnh không được tạo nên chỉ từ những cá nhân xuất sắc, mà từ một môi trường giúp mỗi người không ngừng học hỏi, trưởng thành và phát huy năng lực của mình, chị Thủy cho biết.

Một môi trường tạo nên những đội ngũ

Bảy năm trước, Storm được hình thành trong bối cảnh AIA Việt Nam từng bước phát triển mô hình AIA Exchange, mô hình tư vấn tài chính toàn thời gian với định hướng xây dựng một thế hệ tư vấn viên chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản và có lộ trình phát triển lâu dài.

Theo chị Thủy, nếu chỉ nhìn vào hành trình của Storm thì câu chuyện sẽ chưa trọn vẹn. "Storm không lớn lên một mình. Những gì chúng tôi có ngày hôm nay được xây dựng trên nền tảng mà AIA đã kiên trì vun đắp trong nhiều năm, từ đào tạo, công nghệ đến môi trường làm việc và lộ trình phát triển nghề nghiệp. Và, nền tảng đó giúp mỗi người có cơ hội học hỏi, trưởng thành và phát huy tốt nhất năng lực của mình", chị Thủy chia sẻ.

Với AIA Việt Nam, đội ngũ tư vấn đóng vai trò quan trọng trong hành trình phát triển của doanh nghiệp. Bởi, đối với bảo hiểm nhân thọ, trải nghiệm của khách hàng không bắt đầu từ một hợp đồng, mà bắt đầu từ người tư vấn. Một giải pháp phù hợp, một lời khuyên đúng thời điểm hay sự đồng hành khi khách hàng cần đều phụ thuộc rất nhiều vào năng lực, sự tận tâm và tính chuyên nghiệp của người tư vấn.

Chính vì vậy, xây dựng đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp không đơn thuần là phát triển một kênh phân phối, mà là một trong những cách thiết thực để hiện thực hóa cam kết lấy khách hàng làm trung tâm.

Phía sau trải nghiệm của khách hàng

Khi được hỏi điều gì khiến mình tự hào nhất sau 7 năm, chị Thủy không nhắc đến quy mô đội ngũ hay những cột mốc kinh doanh. "Có những bạn gia nhập Storm khi vừa tốt nghiệp đại học, có người chuyển sang từ những công việc hoàn toàn khác. Điều khiến tôi vui nhất là hôm nay nhiều người trong số họ đã trở thành những tư vấn viên chuyên nghiệp, những người quản lý có thể dẫn dắt đội ngũ của riêng mình. Với tôi, đó là thành quả lớn nhất sau 7 năm."

Sự trưởng thành của mỗi tư vấn viên không chỉ là kết quả của một hành trình nghề nghiệp, mà còn mang đến nhiều giá trị hơn cho khách hàng. Thực tế, cùng với sự phát triển của thị trường, vai trò của người tư vấn tài chính cũng đang thay đổi. Nếu trước đây khách hàng chủ yếu quan tâm đến sản phẩm, thì ngày nay họ kỳ vọng nhiều hơn vào trải nghiệm tư vấn và sự đồng hành lâu dài. Điều đó đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với người tư vấn, từ kiến thức chuyên môn, kỹ năng tư vấn đến khả năng thấu hiểu nhu cầu của từng gia đình.

Đó cũng là lý do ngày càng nhiều người lựa chọn những môi trường làm nghề được đầu tư bài bản, nơi họ không chỉ bắt đầu một công việc mà còn có cơ hội xây dựng một sự nghiệp dài hạn, không ngừng học hỏi và phát triển bản thân.

Tiếp tục bước về phía trước

Khi những nhóm cuối cùng hoàn thành vòng chạy, mặt trời cũng vừa lên cao hơn trên mặt Hồ Gươm. Không có tiếng pháo giấy, không có những nghi thức cầu kỳ, chỉ có những cái bắt tay, những nụ cười và lời hẹn gặp lại ở những chặng đường tiếp theo.

Bảy năm không chỉ là hành trình trưởng thành của một đội ngũ. Đó còn là hành trình trưởng thành của rất nhiều con người đã lựa chọn gắn bó với nghề tư vấn tài chính. Với AIA Việt Nam, hành trình ấy không dừng lại ở việc xây dựng những đội ngũ ngày càng chuyên nghiệp hơn.

Điều doanh nghiệp hướng tới lớn hơn thế: ngày càng có nhiều khách hàng được đồng hành bởi những tư vấn viên có đủ kiến thức, sự tận tâm và bản lĩnh nghề nghiệp để mang đến những giải pháp phù hợp trong từng giai đoạn của cuộc sống.

Có lẽ cũng giống như một cuộc marathon, những hành trình bền vững không được tạo nên bởi những người chạy nhanh nhất. Chúng được tạo nên bởi những con người không ngừng hoàn thiện mình trong một môi trường luôn khuyến khích họ học hỏi, phát triển và bước tiếp.

Và cũng từ những bước chân bền bỉ ấy, ngày càng nhiều khách hàng có thêm những người đồng hành chuyên nghiệp trên hành trình bảo vệ sức khỏe, tài chính và tương lai của gia đình mình.