Jack Technology ra mắt SmartLink Master tại Việt Nam

Nền tảng mới tích hợp AI, tự động hóa và kết nối toàn nhà máy, giúp các nhà sản xuất may mặc phản ứng nhanh hơn với biến động nhu cầu thị trường

Ngày 16 tháng 6 năm 2026, Jack Technology đã tổ chức lễ ra mắt toàn cầu SmartLink Master tại Thành phố Hồ Chí Minh. Với chủ đề "SmartLink Master FULL-PLANT QUICK RESPONSE", sự kiện quy tụ đại diện Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS), các khách hàng quốc tế và cơ quan truyền thông trong ngành. Tại sự kiện, công ty đã giới thiệu các giải pháp tổng thể thông minh bao trùm toàn bộ quy trình sản xuất, cùng các sản phẩm chủ lực như máy vắt sổ và máy may lập trình. Lễ ra mắt đánh dấu bước chuyển chiến lược của công ty từ nhà sản xuất thiết bị may mặc sang nhà cung cấp giải pháp tổng thể thông minh được thiết kế để sản xuất linh hoạt và phản ứng nhanh.

"Trong bối cảnh ngành may mặc toàn cầu đang chuyển dịch sang các mô hình sản xuất linh hoạt hơn, Jack Technology đã vượt ra khỏi mô hình bán máy móc truyền thống", Giám đốc điều hành Moli cho biết. "Dựa trên kinh nghiệm triển khai dự án sâu rộng, chúng tôi đã phát triển các giải pháp tổng thể thông minh có thể thích ứng với nhiều môi trường sản xuất khác nhau, giúp các nhà sản xuất phản ứng hiệu quả hơn trước biến động nhu cầu thị trường".

Tại sự kiện, ông Victor, Tổng Giám đốc Bộ phận Khách hàng Chiến lược Toàn cầu, đã giới thiệu SmartLink Master. Được xây dựng trên hệ thống AI thông minh Polaris và nền tảng Mendix của Siemens, giải pháp tích hợp Công nghệ Thị giác AI SkyFox, Công nghệ AI Kitting Spirit-Ape và Công nghệ Phân phối AI Lightning. Nền tảng này kết nối phần mềm, thiết bị và quy trình sản xuất để tạo ra các giải pháp nhà máy phù hợp với nhiều yêu cầu sản xuất may mặc khác nhau. Ông Jornt Moerland, Phó Chủ tịch cấp cao khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Siemens Digital Industries Software, cho biết hai bên sẽ hợp tác phát triển các dây chuyền sản xuất ứng dụng bản sao số (digital twin) và triển khai thí điểm nhà máy thông minh cho ngành may mặc.

Ông Jimmy, Chủ tịch phụ trách Nhân sự, giới thiệu URUS2. Ông James, Tổng Giám đốc khu vực Đông Nam Á, giới thiệu máy may lập trình M6 Mold-Free. Ông Steve, Giám đốc điều hành Đội ngũ Tiếp thị, đã ký kết các thỏa thuận hợp tác với nhiều nhà sản xuất may mặc hàng đầu thế giới. Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch VITAS, đánh giá các giải pháp này có thể giúp thúc đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa ngành sản xuất dệt may Việt Nam. Với các nhà máy trình diễn tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Jack Technology đã giới thiệu các giải pháp tổng thể thông minh của mình trong môi trường sản xuất thực tế.

Là một trong những trung tâm sản xuất hàng dệt may hàng đầu Đông Nam Á, Việt Nam đang đẩy nhanh quá trình ứng dụng các công nghệ nhà máy thông minh. Thông qua các giải pháp sản xuất thông minh tích hợp và số hóa nhà máy, Jack Technology đang hỗ trợ các doanh nghiệp dệt may nâng cao tính linh hoạt, khả năng đáp ứng và hiệu quả sản xuất trong một thị trường ngày càng bị chi phối bởi yếu tố nhu cầu.