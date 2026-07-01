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Giá xăng E10 tăng gần 1.300 đồng/lít

Dương Hưng

TPO - Bộ Công Thương vừa công bố điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 0h ngày 1/7. Theo đó, giá các mặt hàng xăng đồng loạt tăng mạnh, trong khi dầu diesel và dầu mazut giữ nguyên.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định tăng giá bán lẻ xăng E5RON92 lên mức 20.785 đồng/lít, tăng 1.426 đồng/lít so với kỳ điều hành trước. Giá xăng E10RON95-III tăng 1.287 đồng/lít, lên mức tối đa 21.203 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S được giữ nguyên ở mức tối đa 21.866 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S cũng giữ nguyên ở mức 15.030 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, Bộ Công Thương tiếp tục trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tạm ứng ngân sách nhà nước với mức 300 đồng/lít đối với xăng sinh học, 800 đồng/lít đối với dầu diesel và 800 đồng/kg đối với dầu mazut; đồng thời không chi sử dụng quỹ đối với các mặt hàng này.

Việc điều chỉnh giá được thực hiện trong bối cảnh Chính phủ ban hành Nghị quyết số 34/2026 kéo dài thời hạn áp dụng các chính sách thuế ưu đãi đối với xăng dầu đến hết ngày 30/9/2026. Theo đó, từ ngày 1/7-30/9, thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay tiếp tục ở mức 0 đồng; xăng E5 chịu thuế tiêu thụ đặc biệt 8% và xăng E10 chịu thuế suất 7%.

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Giá xăng tăng mạnh từ 0h ngày 1/7.

Bộ Công Thương cho biết mức giá mới được áp dụng từ 0h ngày 1/7. Các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối xăng dầu được quyết định giá bán cụ thể nhưng không sớm hơn thời điểm này.

Về tình hình triển khai xăng E10 trên toàn quốc, theo số liệu của Bộ Công Thương, từ ngày 1/6-24/6 tổng lượng tiêu thụ xăng sinh học (E5 và E10) đạt khoảng 850 triệu lít. Trong đó, xăng E10 đạt khoảng 800 triệu lít, chiếm 94,12% tổng sản lượng tiêu thụ, còn xăng E5 đạt khoảng 50 triệu lít, chiếm 5,88%. Kết quả này cho thấy người tiêu dùng đã nhanh chóng chấp nhận loại nhiên liệu sinh học mới sau khi được triển khai đồng bộ trên toàn quốc.

Theo đánh giá của Bộ Công Thương, nguồn cung E100 phục vụ pha chế E10 cơ bản được bảo đảm, hệ thống phân phối vận hành ổn định, chưa phát sinh tình trạng đứt gãy nguồn hàng. Các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối và bán lẻ xăng dầu đã chủ động chuyển đổi hạ tầng, bảo đảm đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Dương Hưng
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