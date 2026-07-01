Bé trai 2 ngày tuổi bị bỏ rơi cùng bức thư tay nhờ người nuôi dưỡng

TPO - Trong lúc tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh, lực lượng chức năng ở Lạng Sơn phát hiện một bé trai sơ sinh 2 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cửa nhà dân cùng bức thư viết tay nhờ người nuôi dưỡng.

Ngày 1/7, Công an xã Quốc Việt, tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị đang phát đi thông báo tìm kiếm thân nhân của bé trai sơ sinh 2 ngày tuổi, nặng khoảng 2,9 kg, không có giấy chứng sinh hoặc giấy tờ khác xác định nhân thân của trẻ bị bỏ rơi trước cửa nhà dân.

Theo đó, tối 30/6, trong lúc tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, Công an xã Quốc Việt tiếp nhận tin báo của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thôn Nà Nạ về việc phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa nhà người dân thuộc thôn Nà Nạ, xã Quốc Việt.

Bé trai sơ sinh 2 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cửa nhà dân. Ảnh: Công an xã Quốc Việt.

Trẻ sơ sinh bị để lại cùng túi đồ và một mảnh giấy ghi nội dung “Tôi hoàn cảnh rất khó khăn, không thể nuôi con tôi đến lúc trưởng thành bây giờ cũng như sau này ai hữu duyên nhận con tôi sinh vào ngày 29 tháng 6 năm 2026. Tôi rất mong người nuôi con trai tôi như con đẻ. Tôi xin chân thành cám ơn”.

Ngay sau đó, Công an xã Quốc Việt đã phối hợp với chính quyền địa phương và Trạm Y tế xã đưa trẻ đến kiểm tra tình trạng sức khỏe. Qua thăm khám ban đầu, trẻ có sức khỏe ổn định, các chỉ số sinh tồn bình thường.

Đồng thời, Công an xã khẩn trương tiến hành rà soát, xác minh tại khu vực phát hiện trẻ và các địa điểm lân cận, thu thập thông tin từ người dân để xác định cha, mẹ đẻ hoặc người thân của trẻ. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa xác định được nhân thân của trẻ cũng như cha, mẹ đẻ hoặc người thân có liên quan.

Chính quyền xã đang tiến hành tìm kiếm thân nhân trẻ và làm thủ tục chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ. Ảnh: Công an xã Quốc Việt.

Công an xã Quốc Việt thông báo đề nghị cha, mẹ đẻ hoặc người thân của trẻ khẩn trương liên hệ với UBND xã Quốc Việt để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định. Trường hợp hết thời hạn thông báo mà không có người đến nhận, cơ quan có thẩm quyền sẽ thực hiện các thủ tục tiếp theo theo quy định của pháp luật nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp và việc chăm sóc, nuôi dưỡng đối với trẻ.